Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR पर सच हुआ योगेंद्र यादव का दावा, 'मैंने कहा था 10 करोड़ नाम कटेंगे, अब...'

SIR पर सच हुआ योगेंद्र यादव का दावा, 'मैंने कहा था 10 करोड़ नाम कटेंगे, अब...'

चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे, एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी तकरार जारी है. हाल ही में जो राज्यवार आंकड़े सामने आए हैं, उस पर कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सवाल उठाए हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Sep 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग की तरफ से देशभर में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेसिव रिव्यू पर सियासी बवाल जारी है. इस बीच योगेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा है कि उनका दावा सच साबित हुआ है. यादव ने कहा है कि मैंने कहा था कि 10 करोड़ नाम कटेंगे, और अब अंतिम आंकड़ा 11.5 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है.

योगेंद्र यादव ने कहा, 'हमने हिसाब लगाया था कि देशभर में एसआईआर की वजह से 10 करोड़ तक नाम हटाए जा सकते हैं. किसी ने हमारी बात  पर यकीन नहीं किया. अब जब सभी राज्यों के ड्राफ्ट उपलब्ध हैं, तो अंतिम आंकड़ा 11.5 करोड़से ज्यादा होने की संभावना है. हर स्टेज के साथ एसआईआर प्रक्रिया और खराब होती गई है. नाम हटाने का अनुपात बढ़ गया है.'

उन्होंने कहा, 'एसआईआर सिर्फ टेडा में कोई गड़बड़ी या बेतुकी बात नहीं है. यह चुनावी लोकतंत्र की नींव को फिर से बनाने की कोशिश है. हमें पूरे एसआईआर ऑपरेशन का पूरी तरह से सार्वजनिक ऑडिट चाहिए. देश यह जानना चाहता है.'
 
अजहरुद्दीन बोले- सुधार करने की बजाय
तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, योगेंद्र यादव के एक लेख को शेयर करते हुए पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. 

उन्होंने कहा, 'लगता है कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट में सुधार करने के बजाय वोटरों के नाम हटाना ज्यादा है. एसआईआर से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 94 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे. एसआईआर ड्राफ्ट के बाद इनकी संख्या घटकर 80.7 करोड़ रह गई है. क्या चुनाव आयोग हमें यह बताना चाहता है कि 13.3 करोड़ वोटर अमान्य हैं?'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'मैं मांग करता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक स्वतंत्र ऑडिट के जरिए की जाए.'

पी चिदंबरम बोले- अखबारों में खबर आई..
वहीं, कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा है कि अखबारों में खबर आई है कि पश्चिम बंगाल में बदनाम एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के नाम हटा दिए गए थे, उन्होंने लाख अपीले दायर की थीं. इस काम के लिए नियुक्त जजों ने 82,782 अपीलों का निपटारा किया है. 

उन्होंने कहा कि 75,433 अपीलें मंजूर की गईं और वोटर लिस्ट में नाम वापस जोड़े गए. यानी 91%! खराब SIR प्रक्रिया की सच्चाई सामने आ गई है. लगभग 7 लाख अपीलें अभी भी लंबित हैं और इन अपीलों के निपटारे में बहुत साल लगेंगे. जब तक अपीलें लंबित हैं, जिन लोगों के नाम हटा दिए गए थे, वे चुनाव में वोट नहीं डाल सकते.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
National News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, उमर उन नवी मास्टर माइंड... लाल किला ब्लास्ट में बड़े खुलासे
13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, उमर उन नवी मास्टर माइंड... लाल किला ब्लास्ट में बड़े खुलासे
इंडिया
इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पर तेलंगाना के मंत्री ने कहा - कोई शिकायत नहीं मिली
इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पर तेलंगाना के मंत्री ने कहा - कोई शिकायत नहीं मिली
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
इंडिया
हैदराबाद: नारायणा कॉलेज के 16 साल के छात्र के साथ मारपीट, FIR दर्ज
हैदराबाद: नारायणा कॉलेज के 16 साल के छात्र के साथ मारपीट, FIR दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Juhi Mui: 😯Sanyam की नाराजगी में Juhi ने खुद को दी सजा! छोटी बांधकर बढ़ाई अपनी परेशानी। #sbs
Bollywood News: दुआ के जन्मदिन पर चमकी नन्हीं राजकुमारी, दीपिका ने शेयर की खास झलक (09.09.26)
गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आकाश आनंद के पास अभी भी मौका है...' अशोक सिद्धार्थ का नाम लेकर मायावती का बड़ा बयान
'आकाश आनंद के पास अभी भी मौका है...' अशोक सिद्धार्थ का नाम लेकर मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
नौकरी
SBI में 207 पदों पर भर्ती, शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका
SBI में 207 पदों पर भर्ती, शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Launch LIVE Updates: महज 5 घंटे बाद लॉन्च होगी नई iPhone सीरीज, जानें एक-एक पॉइंट
महज 5 घंटे बाद लॉन्च होगी नई iPhone सीरीज, जानें एक-एक पॉइंट
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget