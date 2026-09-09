SIR पर सच हुआ योगेंद्र यादव का दावा, 'मैंने कहा था 10 करोड़ नाम कटेंगे, अब...'

चुनाव आयोग की तरफ से देशभर में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेसिव रिव्यू पर सियासी बवाल जारी है. इस बीच योगेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा है कि उनका दावा सच साबित हुआ है. यादव ने कहा है कि मैंने कहा था कि 10 करोड़ नाम कटेंगे, और अब अंतिम आंकड़ा 11.5 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है.

योगेंद्र यादव ने कहा, 'हमने हिसाब लगाया था कि देशभर में एसआईआर की वजह से 10 करोड़ तक नाम हटाए जा सकते हैं. किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया. अब जब सभी राज्यों के ड्राफ्ट उपलब्ध हैं, तो अंतिम आंकड़ा 11.5 करोड़से ज्यादा होने की संभावना है. हर स्टेज के साथ एसआईआर प्रक्रिया और खराब होती गई है. नाम हटाने का अनुपात बढ़ गया है.'

We calculated that a nationwide SIR could lead to a deletion of up to 10 crore names. No one believed us. Now that draft lists are available for all states, the final figure is likely to exceed 11.5 crore. With each phase, SIR has worsened and the proportion of deletions have… pic.twitter.com/nitZyQYrCw — Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) September 9, 2026

उन्होंने कहा, 'एसआईआर सिर्फ टेडा में कोई गड़बड़ी या बेतुकी बात नहीं है. यह चुनावी लोकतंत्र की नींव को फिर से बनाने की कोशिश है. हमें पूरे एसआईआर ऑपरेशन का पूरी तरह से सार्वजनिक ऑडिट चाहिए. देश यह जानना चाहता है.'



अजहरुद्दीन बोले- सुधार करने की बजाय

तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, योगेंद्र यादव के एक लेख को शेयर करते हुए पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने कहा, 'लगता है कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट में सुधार करने के बजाय वोटरों के नाम हटाना ज्यादा है. एसआईआर से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 94 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे. एसआईआर ड्राफ्ट के बाद इनकी संख्या घटकर 80.7 करोड़ रह गई है. क्या चुनाव आयोग हमें यह बताना चाहता है कि 13.3 करोड़ वोटर अमान्य हैं?'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'मैं मांग करता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक स्वतंत्र ऑडिट के जरिए की जाए.'

पी चिदंबरम बोले- अखबारों में खबर आई..

वहीं, कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा है कि अखबारों में खबर आई है कि पश्चिम बंगाल में बदनाम एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के नाम हटा दिए गए थे, उन्होंने लाख अपीले दायर की थीं. इस काम के लिए नियुक्त जजों ने 82,782 अपीलों का निपटारा किया है.

उन्होंने कहा कि 75,433 अपीलें मंजूर की गईं और वोटर लिस्ट में नाम वापस जोड़े गए. यानी 91%! खराब SIR प्रक्रिया की सच्चाई सामने आ गई है. लगभग 7 लाख अपीलें अभी भी लंबित हैं और इन अपीलों के निपटारे में बहुत साल लगेंगे. जब तक अपीलें लंबित हैं, जिन लोगों के नाम हटा दिए गए थे, वे चुनाव में वोट नहीं डाल सकते.