DDLJ के बाद फिर ब्रिटेन की ओर यशराज फिल्म्स! PM कीर स्टारमर ने किया मुंबई स्टूडियो का दौरा

भारत की प्रमुख फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यशराज फिल्म्स ने पुष्टि की है कि वह अपनी बड़ी फिल्मों की शूटिंग 2026 की शुरुआत से यूनाइटेड किंगडम के अलग-अलग हिस्सों में करेंगे. इससे 3,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को कई मिलियन पाउंड का लाभ होगा.

इस घोषणा के मौके पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को मुंबई स्थित यशराज स्टूडियो का दौरा किया. उनके साथ ब्रिटेन के फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद थीं, जिनमें ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश फिल्म कमीशन, पाइनवुड स्टूडियोज, एल्स्ट्री स्टूडियोज और सिविक स्टूडियोज के प्रतिनिधि शामिल थे.

ब्रिटेन के साथ भारत के साथ संबंध होंगे गहरे

प्रधानमंत्री स्टारमर दो दिवसीय व्यापारिक दौरे पर भारत में हैं, जिसका उद्देश्य दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करना और ब्रिटेन की जनता के लिए नए अवसर तैयार करना है. इस यात्रा का एक अहम पहलू दोनों देशों की रचनात्मक और फिल्म इंडस्ट्री के बीच सहयोग को और गहरा करना है.

ब्रिटेन की फिल्म इंडस्ट्री हर साल 12 अरब पाउंड का योगदान अर्थव्यवस्था में करती है और देशभर में 90,000 नौकरियों को समर्थन देती है. अत्याधुनिक स्टूडियो सुविधाओं और खूबसूरत लोकेशन्स के चलते ब्रिटेन हमेशा से अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं की पसंद रहा है.

भारत-यूके व्यापार समझौता प्रोत्साहित

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा , 'बॉलीवुड एक बार फिर ब्रिटेन लौट आया है और इसके साथ आ रही है नई नौकरियां, निवेश और अवसर. साथ ही यह दिखाता है कि ब्रिटेन आज भी वैश्विक फिल्म निर्माण का एक विश्वस्तरीय गंतव्य है. यह वही साझेदारी है जिसे हमारा भारत-यूके व्यापार समझौता प्रोत्साहित कर रहा है, विकास को आगे बढ़ाने, सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने और हमारे समुदायों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए.'

भारत और ब्रिटेन कंटेंट इंडस्ट्री को दे सकते हैं नई दिशा

यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने कहा, 'ब्रिटेन हमारे दिल के बेहद करीब है. हमारी कई प्रतिष्ठित फिल्मों, जिनमें 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ)' भी शामिल है, की शूटिंग इसी खूबसूरत और मेहमान नवाज देश में हुई थी. हमें आज प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की यशराज स्टूडियो में मेजबानी करने का सम्मान मिला, जहां हमने इस नए समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस पर चर्चा की है कि कैसे भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर कंटेंट इंडस्ट्री को नई दिशा दे सकते हैं.'

भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है. यशराज फिल्म्स का यह नया कदम ब्रिटेन में 8 साल बाद फिर से शूटिंग शुरू करने का संकेत है, जो यह दिखाता है कि यूके-इंडिया ट्रेड डील का असर अब नजर आने लगा है.

