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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाYamuna Water Project: 32 साल का इंतजार खत्म! यमुना का पानी पहुंचेगा राजस्थान, शेखावाटी समेत जल संकट वाले इलाकों को बड़ी राहत

Yamuna Water Project: 32 साल का इंतजार खत्म! यमुना का पानी पहुंचेगा राजस्थान, शेखावाटी समेत जल संकट वाले इलाकों को बड़ी राहत

Yamuna Water Project: राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं. 34,102 करोड़ रुपये की इस परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Jun 2026 06:30 PM (IST)
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राजस्थान की पानी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को दूर करने की दिशा में सोमवार (29 जून 2026) को ऐतिहासिक कदम उठाया गया. नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते यानी एमओए पर हस्ताक्षर हो गए. करीब 32 साल से अटकी इस परियोजना के लिए अब दोनों राज्यों ने औपचारिक सहमति दे दी है. इसके साथ ही राजस्थान के लिए यमुना का पानी लाने का रास्ता लगभग पूरी तरह साफ हो गया है.

करीब 34,102 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राजस्थान को उसके हिस्से का 577 एमसीएम यमुना जल मिलेगा. यह पानी हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से करीब 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए 3.6 मीटर व्यास की तीन बड़ी भूमिगत पाइपलाइन, आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली, निरीक्षण सड़क और कृत्रिम जलाशय भी बनाए जाएंगे.

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अमित शाह की मौजूदगी में समझौते पर हुआ  हस्ताक्षर

इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए. इसके साथ ही परियोजना अब कागजों से निकलकर क्रियान्वयन के निर्णायक चरण में पहुंच गई है. इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा. सीकर, झुंझुनूं, चूरू समेत कई ऐसे इलाके, जहां बरसों से पेयजल का संकट बना रहता है और लोग भूजल व टैंकरों पर निर्भर हैं, वहां पानी की स्थायी व्यवस्था होने की उम्मीद है. इससे भूजल पर दबाव कम होगा, गिरते जलस्तर को संभालने में मदद मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी और उद्योगों के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा. आने वाले समय में इसका सीधा फायदा लाखों लोगों को मिलेगा.

राजस्थान सरकार DPR भेजा

राजस्थान सरकार के मुताबिक, परियोजना की डीपीआर पहले ही तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है और हरियाणा भी पाइपलाइन के अलाइनमेंट को सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है. अब इस परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए राजस्थान-हरियाणा यमुना वाटर प्रोजेक्ट एसपीवी का गठन किया जाएगा. करीब तीन दशक तक फाइलों में अटकी यह परियोजना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ चुकी है. अगर तय समय पर काम पूरा होता है तो यह सिर्फ एक जल परियोजना नहीं होगी, बल्कि राजस्थान खासकर शेखावाटी क्षेत्र की जल सुरक्षा, कृषि, उद्योग और भविष्य की सबसे बड़ी जीवनरेखा साबित हो सकती है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 06:30 PM (IST)
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RAJASTHAN HARYANA Yamuna Water Project
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