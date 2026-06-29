राजस्थान की पानी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को दूर करने की दिशा में सोमवार (29 जून 2026) को ऐतिहासिक कदम उठाया गया. नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते यानी एमओए पर हस्ताक्षर हो गए. करीब 32 साल से अटकी इस परियोजना के लिए अब दोनों राज्यों ने औपचारिक सहमति दे दी है. इसके साथ ही राजस्थान के लिए यमुना का पानी लाने का रास्ता लगभग पूरी तरह साफ हो गया है.

करीब 34,102 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राजस्थान को उसके हिस्से का 577 एमसीएम यमुना जल मिलेगा. यह पानी हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से करीब 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए 3.6 मीटर व्यास की तीन बड़ी भूमिगत पाइपलाइन, आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली, निरीक्षण सड़क और कृत्रिम जलाशय भी बनाए जाएंगे.

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अमित शाह की मौजूदगी में समझौते पर हुआ हस्ताक्षर

इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए. इसके साथ ही परियोजना अब कागजों से निकलकर क्रियान्वयन के निर्णायक चरण में पहुंच गई है. इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा. सीकर, झुंझुनूं, चूरू समेत कई ऐसे इलाके, जहां बरसों से पेयजल का संकट बना रहता है और लोग भूजल व टैंकरों पर निर्भर हैं, वहां पानी की स्थायी व्यवस्था होने की उम्मीद है. इससे भूजल पर दबाव कम होगा, गिरते जलस्तर को संभालने में मदद मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी और उद्योगों के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा. आने वाले समय में इसका सीधा फायदा लाखों लोगों को मिलेगा.

राजस्थान सरकार DPR भेजा

राजस्थान सरकार के मुताबिक, परियोजना की डीपीआर पहले ही तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है और हरियाणा भी पाइपलाइन के अलाइनमेंट को सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है. अब इस परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए राजस्थान-हरियाणा यमुना वाटर प्रोजेक्ट एसपीवी का गठन किया जाएगा. करीब तीन दशक तक फाइलों में अटकी यह परियोजना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ चुकी है. अगर तय समय पर काम पूरा होता है तो यह सिर्फ एक जल परियोजना नहीं होगी, बल्कि राजस्थान खासकर शेखावाटी क्षेत्र की जल सुरक्षा, कृषि, उद्योग और भविष्य की सबसे बड़ी जीवनरेखा साबित हो सकती है.

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