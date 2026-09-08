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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुतिन, जिनपिंग और पेज़ेश्कियान आएंगे भारत, BRICS में क्या होगा खास?

पुतिन, जिनपिंग और पेज़ेश्कियान आएंगे भारत, BRICS में क्या होगा खास?

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत तैयार है. 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और मसूद पेज़ेश्कियान भारत आने वाले हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 08 Sep 2026 04:01 PM (IST)
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भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को राजधानी में दिल्ली में आयोजित कर रहा है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भारत दौरे पर आने वाले हैं, जो कि ब्रिक्स समिट में भाग लेंगे.

ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ साथ पार्टनर देश, आउटरीच देश, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी ब्रिक्स समिट के लिए भारत पहुंचेंगे. जो विश्व नेता ब्रिक्स के लिए भारत आने वाले हैं, वो इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे.

शी जिनपिंग का दौरा अहम

भारत के लिए यह पल बहुत ख़ास होगा, क्योंकि भारत के सबसे पुराना और भरोसेमंद देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल भर के अंदर दूसरी बार भारत दौरे पर आ रहे हैं. यही नहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कई सालों बाद भारत दौरे पर आ रहे हैं, यह दौरा भारत और चीन के रिश्तों उतार चढ़ाव के बाद अब रिपेयर वाला माना जा रहा है.

यह एक अच्छी शुरूआत के तौर पर देखा जा सकता है. वैसे भी गलवान के बाद मोदी और जिनपिंग की पहली मुलाकात रूस के कज़ान शहर में हुई थी. इसी मुलाक़ात के बाद भारत और चीन के रिश्तों में आई बर्फ़ के पिघलने की शुरूआत हुई थी. पीएम मोदी ने साल 2025 में चीन की यात्रा भी की थी. जिनपिंग और पुतिन दोनों एक साथ भारत में होंगे, इसलिए दुनिया भर की नज़र प्रधानमंत्री मोदी और भारत के ब्रिक्स पर होगी.

यही नहीं ईरान युद्ध जब से शुरू हुआ है, उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति का मसूद पेज़ेश्कियान का भी यह पहला भारत दौरा होगा. पश्चिम एशिया को लेकर ब्रिक्स से क्या संदेश जाता है, इस पर विश्व समुदाय की नज़रें टिकी रहेंगी.

किन देशों के नेता होंगे शामिल?

रूस, चीन और ईरान के अलावा इंडोनेशिया, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका, फ़िलीपींस के राष्ट्रपति का भारत आगमन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके अलावा आबू धाबी के क्राउन प्रिंस, सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.

भारत की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. भारत के ख़ास मेहमानों के लिए दिल्ली तैयार है. लुटिएंस दिल्ली के बड़े और प्रमुख फ़ाइव स्टार होटल ब्रिक्स के मेहमानों के लिए आरक्षित हैं. भारत के मेहमानों के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

क्या है थीम?

भारत ने ब्रिक्स 2026 का थीम Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability रखा है. इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का वो विज़न जिसमें वो मानवता को सर्वोपरि रखते हैं. भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है. साल 2012, 2016, 2021 और 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास रही है.

ब्रिक (BRIC) का औपचारिक गठन 16 जून, 2009 में हुआ था और 2010 में इस समूह में दक्षिण अफ़्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स (BRICS) हुआ. BRICS का मतलब- बीजिंग, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका. हालांकि समय समय पर इसमें सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई.

मौजूदा समय में ब्रिक्स के सदस्य देशों में ब्राजील, चीन, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और UAE शामिल हैं. ब्रिक्स के पार्टनर देश के तौर पर बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कज़ाखस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम हिस्सा ले रहे हैं. ब्रिक्स के सदस्य देशों की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या में लगभग 49 फ़ीसदी है और इन देशों की जीडीपी विश्व जीडीपी में लगभग 40 फ़ीसदी है.

मंत्री स्तरीय समूह का गठन

भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स में ब्रिक्स फ्रेमवर्क सहयोग में 35 मंत्री स्तरीय समूह का गठन किया गया है. 100 वर्किंग ग्रुप, सब वर्किंग ग्रुप, P2P और B2B सहयोग के तंत्र भी स्थापित किए गए हैं. आज ब्रिक्स का दायरा बहुत बड़ा है. ब्रिक्स में अब राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, व्यापार, उद्योग, कस्टम्स, ऊर्जा, अंतरिक्ष, एंटी ड्रग्स, श्रम एवं रोज़गार, पर्यावरण, स्टार्टअप, इनोवेशन, युवा, संस्कृति, पर्यटन और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में चर्चा होती है.

भारत ने जब से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, तब से अब तक लगभग 350 से ज़्यादा बैठकों का आयोजन किया है. भारत ने ब्रिक्स में जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया है, ताकि इसे जनता से सीधे जोड़ा जा सके. भारत दुनिया के देशों को ब्रिक्स से क्या संदेश देता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 04:01 PM (IST)
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BRICS BRICS Summit 2026
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