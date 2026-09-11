जिनपिंग का 7 साल बाद भारत दौरा, चीनी प्रवक्ता बोले- एक अच्छे पड़ोसी के...

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद शनिवार को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं. इससे पहले चीन ने शुक्रवार को कहा है कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को उपयुक्त तरीके से सुलझाना चाहिए. रिश्तों को रणनीतिक और लॉन्गटर्म नजरिए के साथ देखना चाहिए.

चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नई दिल्ली शनिवार को पहुंचेंगे. ऐसे में उनका यह दौरा अहम माना जा रहा है. उनकी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है. इसके अलावा चीन की तरफ से दोनों देशों के नेताओं की मीटिंग को लेकर अपना नजरिया रखा गया है. इसको लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि कजान और तियानजिन में हुई मुलाकातों के बाद यह लगातार तीसरा साल होगा. जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी.

दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन के अनुरुप काम करेंगे: माओ

माओ ने कहा है कि चीन दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन के अनुरूप भारत के साथ काम करेगा. वह द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखेगा. इसके अलावा संवाद और सहयोग को मजबूत करेगा. जिससे इस मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाया जा सके. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी और एक दूसरे की मदद करने वाले साझेदार के रूप में आगे बढ़ना चाहिए.

इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में माओ ने कहा है कि यह उभरते मार्केट और डेवलपिंग नेशंस के लिए एकजुटता और सहयोग बनाए रखना का एक अहम मंच है. उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के समय से ही ब्रिक्स देशों ने खुलेपन, सबको साथ लेकर चलने और पारस्परिक लाभ वाले सहयोग की भावना को बनाए रखा है. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स बहुपक्षवाद, निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने और साझा विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.

ब्रिक्स को बताया ग्लोबल साउथ की ताकत

यह ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने वाले एक वास्तविक ताकत के रूप में उभरा है. उन्होंने कहा कि चीन ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है. इसके सहयोग में एक्टिव रूप से भाग लेता है. ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है, जिन्हें अकसर विकासशईल, अल्प विकसित या अविकसित के रूप में जाना जाता है.

इनमें मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित देश हैं. ईरान-अमेरिका टकराव और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच हो रहे नई दिल्ली शिखऱ सम्मेलन के महत्व पर माओ ने कहा है कि चीन वार्ता और संवाद के जरिए विवादों को सुलझाने और शांति के साथ स्थिरता में योगदान देने के लिए ब्रिक्स देशों के साथ काम करने को तैयार हे. इस प्रभावशाली समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. शी ने पिछली बार 2019 में चेन्नई के पास मामल्लपुरम में मोदी के साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था.