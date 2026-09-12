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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया भारत से क्या चाहता है चीन?

शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया भारत से क्या चाहता है चीन?

पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि शी जिनपिंग ने जितिन प्रसाद से बातचीत की, बहुत पॉजिटिवली दिखाने की कोशिश की जा रही है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 12 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो चुका है. इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई वैश्विक नेता दिल्ली में हैं. शी जिनपिंग आज दोपहर को दिल्ली पहुंचे. वो पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. 

सीमा पर विवाद की वजह से चीन के साथ रिश्तों में कड़वाहट रही है. ऐसे में ये मुलाकात अहम होने वाली है. शी जिनपिंग को दिल्ली में एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने रिसीव किया. इस दौरान दिलचस्प तस्वीर दिखी. शी लगातार जितिन प्रसाद से बातें कर रहे थे. एक्सपर्ट इस जेस्चर को अहम मानते हैं.

क्या कहता है बॉडी लैंग्वेज?

पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि जब शी आए तो हमारे एमओएस जितिन प्रसाद से बातचीत की, बहुत पॉजिटिवली दिखाने की कोशिश की जा रही है. चीन की तरफ से जो कि रेयर है क्योंकि चीन के जो स्माल स्माल जेस्चर होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. जो अभी तक इंडिकेशंस आए हैं, वो बहुत पॉजिटिव आए हैं. तो उससे उम्मीद बनती है कि भारत जब बातचीत होगी उसमें कुछ बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस होगी, लेकिन उसका ऑफ कोर्स थोड़े समय के बाद पता लगेगा.

उन्होंने कहा, ''बहुत साफ दिख रहा है कि चीन के जब राष्ट्रपति भारत आए हैं तो और जिस तरह का उनका डेलीगेशन का कंपोजिशन है, बिजनेस डेलीगेशन को देखकर लग रहा है कि उनकी इंटेंशन बहुत साफ है. वो भारत के साथ में संबंधों को जितना सुधार सकते हैं वो सुधारेंगे, लंबी प्रोसेस है एकदम तो नहीं होगी लेकिन जिस तरह के वो इंडिकेशन दे रहे हैं उनको पूरी तरह से दिखाना चाहते हैं कि चीन की बहुत इच्छा है कि चीन भारत के साथ में जो संबंधों में कड़वाहट आई है उनको सुधारने की कोशिश की जाए उनकी तरफ से और वो देखना चाहते हैं कि किस तरह कामयाब हो पाते हैं.'' 

सुशील सिंघल ने कहा, ''जैसे अभी ग्लोबल टाइम्स का भी एक स्टेटमेंट आया है जो रिपोर्ट आई है वो बहुत पॉजिटिवली उन्होंने उसको दिखाया है भारत के बारे में. पहले बहुत नेगेटिव रिपोर्ट आती थी. दिल्ली के बारे में उन्होंने बोला है दिल्ली का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है. इस तरह की बातें उन्होंने की है. तो ये चीन की तरफ से एक सिग्नलिंग की गई है कि चीन अब, भारत के साथ में संबंधों को सुधारने की कोशिश करने वाला है. अब उसमें बातचीत में क्योंकि 45 मिनट की एक घंटे की बातचीत होगी. उसमें कितना हम आगे बढ़ पाते हैं, ये एक देखने वाली बात है. भारत भी चीन के साथ में संबंध सुधारना चाहता है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए. भारत बहुत सोच समझकर मूव कर रहा है, क्योंकि पहले भी हमने बातचीत में धोखे खाए, लेकिन इंटेंट इस वक्त बहुत क्लियर है.'' 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 12 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Xi Jinping BRICS PM Modi Breaking News Abp News CHINA DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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