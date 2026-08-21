असम के बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हुए द ग्रेट खली, शिवसागर का किया दौरा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्राउडफंडिंग द्वारा कई हस्तियों को मदद के लिए जोड़ा गया।

WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली ने गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को असम के शिवसागर जिले के नाजिरा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित सोनपोरा और डोरिका पारा गांवों का दौरा किया. उन्होंने असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर अपना समर्थन जताया. इसके साथ ही, द ग्रेट खली ने बाढ़ की भयावह स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देशभर की हस्तियों से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की भी अपील की.

बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वालों को खली ने कहा धन्यवाद

खली ने कहा, ‘यहां बाढ़ की भयावह स्थिति देखकर मैं बेहद दुखी हूं. इस मुश्किल समय में प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं. मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से पूरे देश के लोगों को यहां की बाढ़ की गंभीरता के बारे में जानकारी मिली.’

उन्होंने कहा, ‘मैं खुद यहां आकर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने का अवसर पाकर आभारी हूं. मैं देश के सभी सेलिब्रिटीज से अपील करता हूं कि वे आगे आएं और इस संकट से प्रभावित लोगों की मदद करें.’

स्टार्स की जिम्मेदारी है कि वे मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़े हों- खली

द ग्रेट खली ने कहा कि आम लोग ही किसी सेलिब्रिटी को स्टार बनाते हैं और ऐसे मुश्किल समय में स्टार्स की जिम्मेदारी है कि वे लोगों के साथ खड़े हों. उन्होंने कहा, ‘लोग ही हमें सुपरस्टार बनाते हैं. इसलिए इस मुश्किल समय में हम सभी को आगे आकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए. मैं यहां दो दिनों के लिए आया हूं.’

फिलहाल, द ग्रेट खली शिवसागर जिले के डोरिका गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं. पिछले कई दिनों से इन इलाकों में बाढ़ ने लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. बाढ़ राहत अभियान के बारे में असम की प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री दीप्तिलिना डेका ने कहा कि दीप्तिलिना डेका फाउंडेशन और अयान फाउंडेशन, राजस्थान की ट्रू होप फाउंडेशन के सहयोग से लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं.

पिछले एक महीने से क्राउडफंडिंग अभियान सहयोग दे रहे हैं- दीप्तिलिना

दीप्तिलिना डेका ने कहा, ‘पिछले एक महीने से दीप्तिलिना डेका फाउंडेशन और अयान फाउंडेशन, राजस्थान की ट्रू होप फाउंडेशन के साथ मिलकर हमारे राहत प्रयासों की रीढ़ बने हुए हैं. पिछले कई दिनों से वे हमारे क्राउडफंडिंग अभियान को भी सहयोग दे रहे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘उनके सहयोग से हम कई सेलिब्रिटीज और राष्ट्रीय स्तर के कंटेंट क्रिएटर्स को यहां ला पाए हैं, ताकि वे बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़े हो सकें.’

दीप्तिलिना ने खली के समर्थन के लिए जताया आभार

द ग्रेट खली के दौरे पर खुशी जताते हुए दीप्तिलिना डेका ने कहा, ‘आज हम बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं कि द ग्रेट खली हमारे साथ खड़े हैं. उनके समर्थन के लिए हम उनके बेहद आभारी हैं. यह हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह और प्रेरणा का विषय है कि द ग्रेट खली जैसे अंतरराष्ट्रीय सुपरस्टार ने आगे आकर इस मुश्किल समय में असम के लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया है.’

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