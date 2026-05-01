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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: भारतीय मीडिया की आजादी पर सवाल! वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में कंबोडिया से 7 पायदान नीचे, इस बंदिश की वजहें क्या?

Explained: भारतीय मीडिया की आजादी पर सवाल! वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में कंबोडिया से 7 पायदान नीचे, इस बंदिश की वजहें क्या?

World Press Freedom Index: दुनियाभर के 180 देशों की प्रेस की आजादी पर रैंकिंग लिस्ट जारी हो गई है. इसमें टॉप पर नॉर्वे है. भारत को टॉप 150 में भी जगह नहीं मिली है.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 01 May 2026 10:05 AM (IST)
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भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी प्रेस की आजादी मुश्किलों में फंस चुकी है. 30 अप्रैल (गुरुवार) को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई. इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जॉर्जिया की मीडिया को भारतीय मीडिया से ज्यादा आजादी है. यानी इस लिस्ट में जॉर्जिया, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों से नीचे है भारत. यह मामूली बात नहीं है. अमेरिका की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है. इस लिस्ट को RSF ने जारी किया है. तो जानते हैं कि भारतीय मीडिया का क्या हाल है और इसकी वजहें क्या हैं...

सवाल 1: वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

जवाब: वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक सालाना रैंकिंग है, जिसे गैर-सरकारी संगठन 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (RSF) 2002 से जारी कर रही है. यह इंडेक्स दुनिया भर के 180 देशों में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की स्वतंत्रता की स्थिति का कैलकुलेशन करता है. इसकी गणना राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचे, संपादकीय स्वतंत्रता, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न जैसे कई कारकों के आधार पर की जाती है. यह रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वैश्विक लोकतंत्र के स्वास्थ्य का एक बैरोमीटर मानी जाती है. इसके नतीजे सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और मानवाधिकार संगठनों की नीतियों और स्थितियों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं.

सवाल 2: 2026 की रैंकिंग में भारत 157वें पायदान पर क्यों पहुंचा?

जवाब: 30 अप्रैल 2026 को RSF ने इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में भारत 180 देशों की सूची में 157वें स्थान पर खिसक गया, जो 2025 में 151वीं रैंक पर था. जॉर्जिया (135वीं रैंक), इजरायल (116), कंबोडिया (151), म्यांमार (166), पाकिस्तान (153) और चीन (178) और रूस 172वीं रैंक पर है.

भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान (153वें स्थान) से भी पीछे है. इस लिस्ट में 10 सालों से लगातार नॉर्वे टॉप पोजिशन पर बना हुआ है. सबसे निचले पायदान पर इरिट्रिया है.

रिपोर्ट में भारत की इस गिरावट के पीछे 2 ठोस वजहें गिनाई गई हैं:

  1. स्वतंत्र मीडिया का न्यायिक उत्पीड़न (judicial harassment): RSF ने विशेष रूप से पत्रकारों के खिलाफ मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आपराधिक कानूनों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है. संगठन का कहना है कि इस तरह के कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल पत्रकारों को डराने और स्वतंत्र आवाजों को कुचलने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है.
  2. राजनीतिक दबाव का बढ़ना और सत्तावादी प्रवृत्तियों की मजबूती: RSF ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि वैश्विक स्तर पर मीडिया पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है और भारत भी इस वैश्विक प्रवृत्ति से अछूता नहीं है. फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, RSF ने चेतावनी दी है कि 'कानून का शासन ढह रहा है और यह पत्रकारिता के बढ़ते अपराधीकरण की ओर इशारा करता है.'

सवाल 3: क्या सिर्फ भारत में ही प्रेस की आजादी खराब हुई है या यह एक वैश्विक रुझान है?

जवाब: यह गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि 2026 का इंडेक्स वैश्विक पत्रकारिता के लिए एक ऐतिहासिक निम्न स्तर को दिखाता है. RSF ने अपनी रिपोर्ट में यह नतीजा निकाला है कि दुनिया भर में पत्रकारों के काम करने का माहौल लगातार खराब हो रहा है.

बेल्गा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सर्वेक्षण किए गए आधे से ज्यादा देशों की स्थिति कठिन या बहुत गंभीर कैटेगरी में है. यह सभी 180 देशों में की गई स्टडी का 25 सालों में सबसे निचला स्तर है.' इसका मतलब है कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में प्रेस की आजादी की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में और बिगड़ी है.

यूरोप जैसे महाद्वीप इस लिस्ट में टॉप पर है. इसके बावजूद वहां भी पत्रकारों के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कई यूरोपीय संघ के सदस्य देश यूरोपीय मीडिया स्वतंत्रता अधिनियम (EMFA) का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसे पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया गया था.

यूनाइडेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी सात पायदान गिरकर 64वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसकी वजह राजनीतिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक प्रसारकों की फंडिंग में कटौती और पत्रकारों को निशाना बनाने वाली कार्रवाई बताई गई हैं.

सवाल 4: भारत में प्रेस की आजादी में इस गिरावट का मीडिया और लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है?

जवाब: भारत के 157वें स्थान पर पहुंचने के गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो सिर्फ मीडिया संस्थानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं:

  • सेल्फ-सेंसरशिप में बढ़ोतरी: इसका सबसे तात्कालिक और खतरनाक असर पत्रकारों के बीच बढ़ता डर और सेल्फ-सेंसरशिप है. जब पत्रकारों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी या उत्पीड़न की खबरें आती हैं, तो इससे एक 'चिलिंग इफेक्ट' पैदा होता है. पत्रकार अपनी जान और नौकरी जाने के डर से संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने से बचने लगते हैं, जिससे जनता तक सच्ची और जरूरी खबरें नहीं पहुंच पातीं.
  • सत्ता की जवाबदेही तय करने वाली संस्था का कमजोर होना: एक स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार की जवाबदेही तय करती है. भ्रष्टाचार को उजागर करती है और सार्वजनिक बहस को जिंदा रखती है. जब न्यायिक उत्पीड़न के जरिए इस स्तंभ को कमजोर किया जाता है, तो सत्ता पर अंकुश रखने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था कमजोर हो जाती है. इससे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों का खुलासा होने की संभावना कम हो जाती है.
  • अंतरराष्ट्रीय छवि और निवेश पर असर: एक देश के रूप में भारत की वैश्विक छवि एक जीवंत लोकतंत्र की है. प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में लगातार गिरती रैंकिंग इस छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाती है. यह विदेशी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक नकारात्मक संकेत हो सकता है, जो किसी भी देश में निवेश करते समय राजनीतिक स्थिरता और कानून के शासन के साथ-साथ सूचना की पारदर्शिता को भी एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं.
  • लोकतांत्रिक चुनौतियों का गहराना: RSF ने खुद इस बात पर चेतावनी दी है कि 'कानून का शासन ढह रहा है और यह पत्रकारिता के बढ़ते अपराधीकरण की ओर इशारा करता है.' जब पत्रकारिता को अपराध माना जाने लगे, तो यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र अपने सबसे बुनियादी सिद्धांतों से दूर जा रहा है. एक ऐसा समाज जहां प्रेस स्वतंत्र नहीं है, वहां नागरिकों का सूचना का अधिकार सीधे तौर पर बाधित होता है और वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सच्चाई समझ नहीं पाते. यह एक गहरी लोकतांत्रिक चुनौती है.

यह इंडेक्स सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह दर्पण है जो हमें हमारे लोकतांत्रिक स्वास्थ्य की सच्ची तस्वीर दिखाता है. 157वां स्थान एक गंभीर चेतावनी है कि अगर स्वतंत्र प्रेस के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल नहीं बनाया गया, तो इसकी कीमत पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ सकती है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
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Published at : 01 May 2026 10:05 AM (IST)
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