महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया. उन्होंने सरकार जाति जनगणना को दबाना चाहती है. राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना नहीं कराने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा. पुराने परिसीमण पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी ने जाति जनगणना का विरोध किया था और दवाब के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार में जनगणना हुई.

राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे का तंज

लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने तंज कसा. उन्होंने कहा, 'हम लोग यहां रात डेढ बजे तक लगातार जमे हुए थे. मैं जब आज यहां आया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन से माताओं-बहनों के बारे में सुनने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगा कि मैंने जैसे माइकल जैक्शन का डांस देख लिया.' उन्होंने कहा, 'इस देश में अगर सबसे मजबूत कोई बिजनेसमैन है तो वह है टाटा परिवार है. राहुल गांधी को यही नहीं पता कि टाटा अल्पसंख्यकों में आते हैं. वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल भी ओबीसी हैं.'

अखिलेश यादव और निशिकांत दुबे में बहस

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण के दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने उन्हें बीच में टोका और कहा कि ज्यादा इतिहास के पन्ने न पलटें. अखिलेश यादव ने कहा कि विवाद की नहीं, संवाद की बात हो रही है. इस पर निशिकांत दुबे ने श्लोक पढ़ा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वे कन्नौज में एक मंदिर गए थे और उनके लौटने के बाद मंदिर को गंगाजल से धुलवाया. निशिकांत दुबे ने कहा कि जिसने भी ऐसा किया वो गलत है और मंदिर धुलवाने वाले को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए.

कांग्रेस जातिगत जनगणना के खिलाफ: निशिकांत दुबे

निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस के लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा, 'सोनिया गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है. चिदबंरम ने कहा था कि जातिगत जनगणना देश को बांट देगी.'

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