महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार दलितों को हिंदू कहती है, लेकिन देश में उन्हें जगह देने से इनकार करती है. कांग्रेस सांसद ने कहा, पहला सच तो ये है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है. महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो चुका. उन्होंने कहा कि ये बिल देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है. यह विधेयक एससी-एसटी और ओबीसी के खिलाफ है, उनके अधिकार छीनने का एजेंडा है.'

उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि वे इस बिल को यही पर हराएंगे और इसे किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये बिल नहीं होने वाला है.

पुराना बिल लाइए फिर करेंगे सपोर्ट: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) को कहा, 'केंद्र सरकार डरी हुई है. ये जो काम असम और जम्मू कश्मीर में कर चुके हैं वही अब पूरे देश में करना चाहते हैं. ये बिल राष्ट्रविरोधी है. हम सरकार को ये नहीं करने देंगे. दक्षिण और उत्तर भारत के साथ भेदभाव हो रहा है. हम सरकार को ये नहीं करने देंगे. दक्षिण और उत्तर भारत के साथ भेदभाव हो रहा है. आप पुराना बिल लेकर आइए हम उसका सपोर्ट करेंगे.'

जाति जनगणना को दबाना चाहती सरकार: राहुल गांधी

उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर चर्चा में भाग लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से जाति जनगणना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा, ‘पूरा विपक्ष मिलकर सरकार के इस प्रयास को विफल करने जा रहा है. कुछ सच्चाई यह सदन में बताने की जरूरत है. यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, इसका महिलाओं के सशक्तीकरण से कुछ लेनादेना नहीं है. 2023 में जो पारित हुआ था वो महिला आरक्षण विधेयक था.’

उन्होंने आरोप लगाया कि यह भारत की महिलाओं के पीछे छिपकर देश के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह शर्मनाक कृत्य है क्योंकि यह सब भारत की महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जाति जनगणना को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें : 'मैं 20 साल में प्रियंका गांधी जैसा नहीं कर पाया, उन्होंने 5 मिनट में अमित शाह को...', लोकसभा में बोले राहुल गांधी, मगर क्यों?