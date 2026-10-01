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महिला सुरक्षा पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, 10 दिन का अल्टीमेटम

YMCA हॉस्टल के पास आयोजित साइलेंट प्रोटेस्ट में छात्राओं ने पोस्टरों के जरिए महिला सुरक्षा और समाज में मौजूद दोहरे मापदंडों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है.

Written By : अजातिका सिंह |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 01 Oct 2026 07:11 PM (IST)
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दिल्ली के YMCA टूरिस्ट हॉस्टल के ऑडिटोरियम में 1 अक्टूबर को महिला सुरक्षा और न्याय के मुद्दे पर छात्राओं और महिला एक्टिविस्ट्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया. दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और कई कॉलेजों की छात्राओं ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अपने साथ हुई घटनाओं, सार्वजनिक जगहों पर होने वाले उत्पीड़न और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को साझा किया. साथ ही, मौजूदा व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी दिए.

इस कार्यक्रम में महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना भी मौजूद रहीं. आयोजन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और न्याय से जुड़ी 3 से 5 प्रमुख माँगों को तैयार किया गया है. इन माँगों का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को सौंपा जाएगा. आयोजकों ने माँगों पर कार्रवाई के लिए 10 दिन का समय देने की बात कही है. अगर तय समय में कार्रवाई नहीं होती है, तो जंतर-मंतर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है.

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छात्राओं ने साझा की आपबीती, उठाए कई सवाल

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने बताया कि महिलाओं को घर से लेकर कॉलेज और सार्वजनिक परिवहन तक कई तरह की परेशानियों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल लड़कियों और उनके परिवारों पर नहीं डाली जानी चाहिए, बल्कि लड़कों और पुरुषों के व्यवहार पर भी सवाल उठने चाहिए.

‘रेप करने वालों की संख्या भी बताई जानी चाहिए’

छात्रा नेहा ने कहा कि जब भी बलात्कार के मामलों की चर्चा होती है, तो यह बताया जाता है कि कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ, लेकिन यह चर्चा कम होती है कि कितने पुरुषों ने ऐसे अपराध किए. उनके मुताबिक, अपराध करने वालों की संख्या और उनके व्यवहार पर भी बात होनी चाहिए, ताकि समस्या को समझकर उसके समाधान की दिशा में काम किया जा सके.

‘ट्रिप पर जाने के लिए पेपर स्प्रे दिया गया’

कार्यक्रम में शामिल 19 वर्षीय एक छात्रा ने बताया कि जब उसने अपने माता-पिता से ट्रिप पर जाने की बात कही, तो उन्होंने उसे पेपर स्प्रे खरीदकर दिया. छात्रा ने कहा कि लड़कियों और उनके परिवारों के मन में सुरक्षा को लेकर जिस तरह का डर रहता है, वैसा डर लड़कों के मामले में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता. उसने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव भी दिया.

‘कॉलेज के बाहर अश्लील हरकतें होती हैं’

DU की चौथे वर्ष की छात्रा प्राची ने कहा कि कॉलेजों के बाहर कुछ पुरुषों द्वारा अश्लील हरकतें की जाती हैं और लड़कियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश भी होती है. उन्होंने ऐसी हरकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की.

प्राची ने दिल्ली मेट्रो में महिला कोच में पुरुषों के प्रवेश करने की समस्या भी उठाई. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए तय जगहों पर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें.

‘कई बार अपने ही लोग असहज तरीके से छूते हैं’

कार्यक्रम में यौन उत्पीड़न की एक पीड़िता ने घर के अंदर होने वाले अनुचित व्यवहार का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि कई बार अपने ही परिचित या परिवार के लोग इस तरह छूते हैं, जिससे लड़कियां असहज महसूस करती हैं. ऐसी घटनाओं का असर लंबे समय तक रह सकता है और पीड़ित को मानसिक आघात से गुजरना पड़ सकता है.उन्होंने इस बात पर ध्यान देने की जरूरत बताई कि यौन उत्पीड़न केवल अनजान लोगों से ही नहीं, बल्कि परिचित लोगों के बीच भी हो सकता है.

‘बेटियों से सवाल होते हैं, बेटों से भी पूछिए’

17 वर्षीय छात्रा मेघा ने परिवारों में लड़के और लड़कियों के साथ होने वाले अलग-अलग व्यवहार पर सवाल उठाया. उसने कहा कि घरों में बेटियों से पूछा जाता है कि वे कहाँ जा रही हैं और किसके साथ जा रही हैं. लेकिन लड़कों से भी यही सवाल पूछे जाने चाहिए.मेघा के मुताबिक, परिवारों को बेटों और भाइयों को भी जिम्मेदारी, सम्मान और महिलाओं के प्रति सही व्यवहार की सीख देनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर जागरूकता और पुरुषों की सोच में बदलाव की मांग

गीत तनेजा ने मानसिक आघात और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वस्थ पुरुषत्व (Healthy Masculinity) को बढ़ावा देने और जहरीली मर्दानगी (Toxic Masculinity) के खिलाफ जागरूकता फैलाने का सुझाव दिया.

वहीं, शिफा ने संसद में मौजूद जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि अपराध करने वाले लोग संसद तक पहुंच जाते हैं, तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? उन्होंने मीडिया में भी पीड़ितों के साथ होने वाले व्यवहार और अपराधियों को लेकर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर सवाल उठाए.

कार्यक्रम में एक और छात्रा ने यौन अपराधों के मामलों में केमिकल कैस्ट्रेशन जैसे कठोर उपायों का सुझाव दिया. उसने कहा कि महिला सुरक्षा का मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों, खासकर टियर-3 शहरों तक भी इस आंदोलन को पहुंचाया जाना चाहिए. हालांकि, केमिकल कैस्ट्रेशन जैसे उपायों पर कानूनी, चिकित्सकीय और मानवाधिकार संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अलग से विचार करने की जरूरत होगी.

संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

इससे पहले YMCA हॉस्टल के पास आयोजित साइलेंट प्रोटेस्ट में भी छात्राओं ने पोस्टरों के जरिए महिला सुरक्षा और समाज में मौजूद दोहरे मापदंडों के खिलाफ आवाज उठाई थी. पोस्टरों में महिलाओं की आजादी, यौन उत्पीड़न और पितृसत्तात्मक सोच से जुड़े संदेश लिखे गए थे.

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में महिला सुरक्षा पर चर्चा के लिए संसद का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाना भी शामिल है. उनका कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आगे आना चाहिए.

अब PMO को सौंपा जाएगा मांगों का ड्राफ्ट

कार्यक्रम में छात्राओं और महिला एक्टिविस्ट्स से मिले सुझावों के आधार पर महिला सुरक्षा और न्याय से जुड़ी 3 से 5 प्रमुख मांगों का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. इसे PMO को सौंपकर 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की जाएगी. आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि अगर तय समय में उनकी माँगों पर कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो जंतर-मंतर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा.

इस कार्यक्रम में छात्राओं की ओर से उठाए गए सवालों का केंद्र यही रहा कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल लड़कियों को सावधान रहने की सलाह देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. परिवार, समाज, पुलिस, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.

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Published at : 01 Oct 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
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