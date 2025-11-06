भारत की महिला विश्व कप विजेता टीम ने बुधवार (5 बुधवार 2025) को 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पीएम मोदी से साल 2017 में हुई मुलाकात को याद किया. वनडे विश्व कप 2017 के फाइनल में भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड के हाथों 9 रन के करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. उस समय मिताली राज भारतीय टीम की कप्तान थीं. हरमनप्रीत कौर ने इस मुकाबले में 51 रन की जुझारू पारी खेली थी.

हरमनप्रीत कौर ने साल 2017 में पीएम मोदी से हुई मुलाकात को याद किया, जब टीम इंडिया ट्रॉफी जीते बगैर उनसे मिली थी, लेकिन इस बार महिला टीम ट्रॉफी के साथ पीएम मोदी से मिली है. इस टीम ने अपने वादे को पूरा किया है. बातचीत के दौरान उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें मोटिवेट किया है, वह उन सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं. यह पीएम मोदी के प्रयासों के कारण है.

हरमनप्रीत ने कोच को लेकर दी जानकारी

इस मुलाकात के दौरान हरमनप्रीत ने बताया कि कैसे उनके कोच ने उन्हें सिखाया कि वर्तमान में रहना जरूरी है. हमें पहले की चीजों को भूलकर वर्तमान में जीना होगा. ये बहुत जरूरी है. यही बात एक पीएम के तौर पर आप भी कहते हैं. यह हमारी मजबूती के लिए जरूरी है और ट्रेनिंग का हिस्सा है. इस पर पीएम मोदी ने भी कहा कि वर्तमान में रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है और यह उनकी आदत बन गई है. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवी मुंबई में खेले गए खिताबी मुकाबले को 52 रन से जीता. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शेफाली वर्मा (87) और दीप्ति शर्मा (58) की शानदार पारियों के दम पर 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए.

साउथ अफ्रीका का कैसा रहा प्रदर्शन

साउथ अफ्रीका की ओर से अयाबोंगा खाका ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि क्लो ट्रायॉन, नॉनकुलुलेको म्लाबा और नादिन डी क्लार्क ने 1-1 विकेट हासिल किया.इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में 246 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 98 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 101 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि शेफाली वर्मा ने 2 विकेट निकाले. इनके अलावा, श्री चरणी ने 1 विकेट हासिल किया.

