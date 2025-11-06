भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार (5 नवंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा समेत सभी खिलाड़ियों ने अपना अनुभव साझा किया. पीएम मोदी ने भी खिलाड़ियों से सवाल किए. टीम के साथ हेड कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद थे. उन्होंने टीम इंडिया की सफलता का असली कारण बताया. मजूमदार ने पीएम मोदी से कहा कि हम दो सालों से मेहनत कर रहे थे.

वीमेंस टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार ने कहा, ''प्रधानमंत्री जी हमें यहां आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद. इन लड़कियों ने, देश की बेटियों ने कमाल कर दिया है. दो साल से लगे हैं सर, मेहनत इतनी की है, हर प्रैक्टिस सेशन बहुत मेहनत की. हर मैच में उनती ही मेहनत की. मैं यही कहूंगा कि इनकी मेहनत रंग लाई.''

पीएम मोदी से मिलकर क्या बोलीं हरमनप्रीत

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ''मुझे अभी भी याद है, जब हम 2017 में आपसे मिले थे, लेकिन तब ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे. यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि इस बार ट्रॉफी यहां लेकर आ पाए हैं. आपने हमारी खुशी को दोगुना ज्यादा बढ़ा दिया है. हमारे लिए यह सम्मान की बात है. हमें यह उम्मीद है कि ऐसे ही बार-बार मिलते रहें.'' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्रिकेट आज के दौर में लोगों की जिंदगी बन गया है.

PM Shri @narendramodi's interaction with ICC Women’s World Cup champions. https://t.co/yKzjj7bNx8 — BJP (@BJP4India) November 6, 2025

टीम इंडिया ने फाइनल में किया दमदार प्रदर्शन

बता दें कि भारत ने वीमेंस विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 298 रन बनाए थे. इसके जवाब में अफ्रीकी टीम 246 रनों के स्कोर पर सिमट गई थी. भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था. भारतीय टीम के लिए जेमिमा रोड्रिग्ज और दीप्ति शर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया था.