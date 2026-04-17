ओम बिरला से किसने कहा- आज आपका मूड अच्छा है, सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़े स्पीकर

महिला आरक्षण को लेकर संसद में जारी बहस के बीच एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब कांग्रेस नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तारीफ करने लगे. कई सांसदों के ये कहने पर कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, बल्कि उनकी जगह दूसरे सदस्य को मौका दे दिया जाता है. ऐसे ही एक मामले को लेकर लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने केरल के अलपुझा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का जिक्र किया.

वेणुगोपाल से क्या बोले ओम बिरला

ओम बिरला ने केसी वेणुगोपाल को संबोधित करते हुए कहा कि वेणुगोपाल जी एक बात आपको बता दूं कि कई सदस्य आपके भी कहते हैं कि नोटिस में हमारा नाम था तो आपने वेणुगोपाल जी को कैसे बुला लिया? उन्होंने आगे हंसते हुए कहा कि यही सवाल ये भी करते हैं.

सर आज आपका मूड अच्छा है- केसी वेणुगोपाल

इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने खड़े होकर कहा कि सर आज आपका मूड अच्छा है. ये सुनकर ओम बिरला समेत कई कांग्रेसी सांसद भी हंसने लगे. इसके बाद स्पीकर ने कहा कि मेरा मानना है कि आज पूरे देश का मूड अच्छा होना चाहिए.

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू करने पर उठे सवाल

वेणुगोपाल ने कहा कि मेरा सिर्फ एक सवाल है यह पूरी तरह से हैरान करने वाला है कि जब संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संशोधनों पर बहस चल रही है और उस पर वोटिंग होनी है तो सरकार ने उसी कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया. बता दें कि केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार (16 अप्रैल) से लागू हो गया है.

इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. 2023 के इस कानून के तहत आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं होगा, क्योंकि ये 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ा हुआ है.

ये भी पढ़ें

हरिवंश नारायण बने राज्यसभा के उपसभापति! पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ, सुनाई उनके जीवन की पूरी कहानी