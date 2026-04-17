हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘अंतरात्मा की आवाज और महिलाओं के हक से खिलवाड़…’, अपील करते रहे PM और विपक्ष ने कर दिया खेल

‘अंतरात्मा की आवाज और महिलाओं के हक से खिलवाड़…’, अपील करते रहे PM और विपक्ष ने कर दिया खेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग से पहले सभी दलों से “अंतरात्मा की आवाज” पर मतदान करने की अपील की थी, लेकिन विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया.

By : राजेश कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 10:04 PM (IST)
Preferred Sources

Women Reservation Bill: लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल का पास न हो पाना भारतीय राजनीति में बड़ा घटनाक्रम बन गया. एनडीए सरकार द्वारा लाए गए इस बिल पर शुक्रवार शाम हुई वोटिंग में 528 वोट पड़े, जिनमें 298 समर्थन में और 230 विरोध में थे, लेकिन आवश्यक विशेष बहुमत न मिलने के कारण विधेयक गिर गया. यह पिछले कई वर्षों में पहली बार हुआ जब Narendra Modi सरकार संसद से कोई बड़ा बिल पास नहीं करवा सकी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग से पहले सभी दलों से “अंतरात्मा की आवाज” पर मतदान करने की अपील की थी, लेकिन विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया. इसके बाद सरकार ने संकेत दिया कि अब परिसीमन से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी फिलहाल आगे नहीं बढ़ा जाएगा.

बीजेपी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लोकतंत्र का “दुर्भाग्यपूर्ण दिन” बताया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक विधेयक नहीं था, बल्कि महिलाओं को उनका अधिकार देने का अवसर था, जिसे विपक्ष ने गंवा दिया. वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि यह “देश की 70 करोड़ महिलाओं के साथ धोखा” है. उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के अधिकारों को रोकने के बाद कोई जश्न कैसे मना सकता है, और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया.

केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण से असहज है और परिसीमन को बहाना बना रहा है. साथ ही बीजेपी पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस घटना को “काला अध्याय” करार देते हुए कहा कि विपक्ष ने करोड़ों महिलाओं के भरोसे को तोड़ा है और इसका जवाब जनता भविष्य में देगी.

विपक्ष बोला- चूक छिपाने की कोशिश

महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में पास न होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाज़ी देखने को मिली, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने “घोर पाप” किया है और देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी.

वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2023 के महिला आरक्षण बिल का पूरा समर्थन किया था. उनके मुताबिक, जो बिल अब गिरा है वह असल में परिसीमन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, न कि शुद्ध महिला आरक्षण विधेयक.

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर “चूक छिपाने” का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार पहले जनगणना और फिर परिसीमन होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और अब दोष विपक्ष पर डाल रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर इसे विवादित बनाया, जबकि विपक्ष पहले ही 2023 में महिला आरक्षण का समर्थन कर चुका है.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर “देश को बांटने के एजेंडे” का आरोप लगाया और कहा कि इस घटनाक्रम से पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं अरुण भारती ने विपक्ष पर “महिला समर्थन का मुखौटा” पहनने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब महिला सशक्तिकरण को लागू करने का मौका आया, तो विपक्ष पीछे हट गया.

ये भी पढ़ें: गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, टूट गई 50% आबादी की उम्मीद, पक्ष में पड़े 298 वोट

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Constitutional Amendment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक आग उगलती गर्मी, पारा चढ़कर 43 डिग्री पार; 7 जिलों में हीटवेव अलर्ट
राजस्थान से दिल्ली तक आग उगलती गर्मी, पारा चढ़कर 43 डिग्री पार; 7 जिलों में हीटवेव अलर्ट
इंडिया
Caste Census: ‘कोई कंफ्यूजन नहीं, यह सुनिश्चित है’, जातिगत जनगणना को लेकर लोकसभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
‘कोई कंफ्यूजन नहीं, यह सुनिश्चित है’, जातिगत जनगणना को लेकर लोकसभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
इंडिया
‘अंतरात्मा की आवाज और महिलाओं के हक से खिलवाड़…’, अपील करते रहे PM और विपक्ष ने कर दिया खेल
‘अंतरात्मा की आवाज और महिलाओं के हक से खिलवाड़…’, अपील करते रहे PM और विपक्ष ने कर दिया खेल
इंडिया
Women Reservation Bill: 11 साल में पहली बार मोदी सरकार को अब तक का बड़ा झटका, संसद से नहीं पास करवा पाए एक बिल
11 साल में पहली बार मोदी सरकार को बड़ा झटका, संसद से नहीं पास करवा पाए एक बिल
Advertisement

वीडियोज

Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Chitra Tripathi : आरक्षण के नाम पर 'खेल'? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Women Reservation Bill
Matka King Review: बड़ा कैनवास, विजय वर्मा और 1960 का दौर
Chitra Tripathi : महिलाओं को हक या सिर्फ राजनीति? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Women Reservation
Bhooth Bangla Movie REVIEW: हंसी और हॉरर का कैसा है ये मिक्स?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
आईपीएल 2026
कैमरून ग्रीन ने आखिर किया 25 करोड़ वाला काम, अकेले बचाई KKR की लाज, गुजरात को 181 रनों का लक्ष्य
कैमरून ग्रीन ने किया 25 करोड़ वाला काम, अकेले बचाई KKR की लाज, गुजरात को 181 रनों का लक्ष्य
बॉलीवुड
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
इंडिया
'महिलाओं को नहीं मिल पाएगा अधिकार', लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल तो आया गृहमंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन
'महिलाओं को नहीं मिल पाएगा अधिकार', महिला आरक्षण बिल गिरा तो क्या बोले गृहमंत्री अमित शाह
ऑटो
Car Battery Tips: इन संकेतों से पहचानें कब बदलनी है कार की बैटरी, नहीं तो बीच रास्ते फंस सकते हैं आप
Car Battery Tips: इन संकेतों से पहचानें कब बदलनी है कार की बैटरी, नहीं तो बीच रास्ते फंस सकते हैं आप
एग्रीकल्चर
5 लाख में ये काम शुरू कर सकते हैं किसान, 60% सब्सिडी देती है मोदी सरकार
5 लाख में ये काम शुरू कर सकते हैं किसान, 60% सब्सिडी देती है मोदी सरकार
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget