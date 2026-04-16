सभी राज्यों में बढ़ेंगी लोकसभा की 50 फीसदी सीटें, महिलाओं के लिए 272 रिजर्व - कानून मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में तीनों बिलों पर बात करते हुए साफ किया कि महिला आरक्षण बिल पहले ही साल 2023 में पास हो चुका है. उन्होंने बताया कि इस बिल को लागू करने के लिए 2026 के बाद होने वाली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन को जरूरी रखा गया है. यानी जब नई जनगणना के आंकड़े आएंगे और उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा तय होगा, तभी इस बिल को पूरी तरह लागू किया जाएगा.

मेघवाल ने यह भी कहा कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी. अभी जहां 543 सीटें हैं, उन्हें बढ़ाकर 815 करने का प्रस्ताव है. यह लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. उन्होंने समझाया कि जब सीटें बढ़ेंगी, तो उनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. यह कुल सीटों का एक-तिहाई हिस्सा होगा, जैसा कि महिला आरक्षण में तय किया गया है. बता दें कि लोकसभा में अभी टोटल महिला सांसदों की संख्या 75 है.

राज्य को नुकसान नहीं होगा-मेघवाल

मेघवाल ने यह भी भरोसा दिलाया कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा. हर राज्य की जो मौजूदा ताकत और प्रतिनिधित्व है, उसे बनाए रखा जाएगा. यानी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन किसी राज्य की हिस्सेदारी कम नहीं की जाएगी. मेघवाल का कहना था कि सरकार इस प्रक्रिया को सही तरीके से और नियमों के अनुसार लागू करना चाहती है, ताकि महिलाओं को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो.

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत खास और ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी और अब जाकर यह मांग पूरी हो रही है. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है.

ये भी पढ़ें: 34 साल में लोकसभा को सिर्फ 3 मुस्लिम महिला सांसद दे पाई सपा! अब अखिलेश को क्यों सता रही इतनी चिंता?