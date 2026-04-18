लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है. यह मामला अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों तक पहुंच गया है. बिल पास नहीं हो पाने के बाद अलग-अलग राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि महिला आरक्षण को लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के अंदर ही लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने इस बिल के गिरने को संविधान की जीत और विपक्ष की एकता की जीत बताया.

प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पलटवार किया. बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा. स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने कोई एहसान किया हो. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस बात का जश्न मनाया कि देश की महिलाओं का अधिकार उनसे छिन गया. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है कि कोई मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनके समय में ट्रिपल तलाक जैसी समस्या बनी रही. उन्होंने विपक्ष के इस आरोप पर भी जवाब दिया कि चुनाव के बीच संसद सत्र क्यों चलाया गया. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ऐसे हालात रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान सत्र चला था और वहां किसकी जीत हुई, यह सब जानते हैं.

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रविशंकर प्रसाद ने लगाए आरोप

रविशंकर प्रसाद ने भी प्रियंका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वे आम तौर पर प्रियंका गांधी पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इस बार उनकी बात गलत थी. उन्होंने कहा कि यह कहना कि महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, सही नहीं है क्योंकि महिलाएं कोई वस्तु नहीं हैं. रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंचाई है और उसका असली चेहरा सामने आ गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संविधान की समझ नहीं है और उन्हें इसे समझाने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को गांव-गांव तक लेकर जाएगी.

किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल पास नहीं होने दिया, जिससे सभी को दुख है. उन्होंने कहा कि यह दुख इसलिए है क्योंकि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाया. रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर वे कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देना लोकतांत्रिक नहीं है, तो उन्हें समझाना मुश्किल है. उन्होंने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाया.

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