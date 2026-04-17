लोकसभा में वोटिंग से पहले बोले अमित शाह- परिसीमन पर करें हमारा समर्थन, हम वोट के मूल्य को एक समान करेंगे
Amit Shah in Lok Sabha: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल का मुख्य उद्देश्य 2029 का चुनाव आरक्षण के साथ कराया जाना है और दूसरा उद्देश्य है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य लागू करने का है.
- अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है।
- बिल का मुख्य उद्देश्य 2029 चुनाव आरक्षण के साथ कराना है।
- शाह ने परिसीमन से वोट के मूल्य को एक समान करने की बात कही।
- गृह मंत्री ने कांग्रेस पर परिसीमन रोकने का आरोप लगाया।
Women Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला संसोधन विदेयक के पक्ष में हैं, लेकिन किंतु-परंतु जैसे शब्द का उपयोग कर सभी ने विरोध किया है. उन्होंने कहा कि सभी ने कहा कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने महिला आरक्षण का विरोध किया है. कई जगहों पर ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारी दृष्टिकोण के बजाय इंप्लीमेंटेशन पर है.
उन्होंने कहा कि संविधान में समय-समय पर परिसीमिन का प्रावधान किया गया है और उसी प्रावधान से जिसकी जनसंख्या बढ़ती है उसकी सीटों की बढ़ोत्तरी होती है. जो इसका विरोध कर रहा है, वो एससी-एसटी सीटों की बढ़ोत्तरी का भी विरोध कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष परिसीमन पर हमारा समर्थन करे, हम प्रत्येक वोट के मूल्य को एक समान करेंगे.
2029 का चुनाव आरक्षण के साथ कराना है मुख्य उद्देश्यः शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन में करीब 123 सदस्यों ने अपनी बात रखीं, जिसमें से 63 महिलाएं रहीं. मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये विरोध इंप्लीमेंटेशन का नहीं, बल्कि महिला आरक्षण का है. बिल का मुख्य उद्देश्य 2029 का चुनाव आरक्षण के साथ कराया जाना है और दूसरा उद्देश्य है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य लागू करने का है.
उन्होंने कहा कि इस सदन में 543 सांसद बैठते हैं. किसी के संसदीय क्षेत्र में मतदाता की संख्या 49 लाख तो किसी के यहां 60 हजार हैं. हैं. कई सीटें इतनी बड़ी हो गई हैं कि सांसद उनसे मिल भी नहीं पाता है. मतदाताओं की अपेक्षा होती है, वो सांसद से मिलना चाहता है. क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो मुझे समझा सकता है कि जिनके यहां 49 लाख मतदाता हो, वो अपने जिम्मेदारी का निर्वाहन कैसे करता होगा? इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान है.
उन्होंने कहा कि देश में 127 सीटें ऐसी हैं, जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं. एक सीट पर 48 लाख से ज्यादा वोटर हैं. आप बताइए कि एक सासंद 20 लाख वोटर तक कैसे पहुंचेगा?
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कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले अमित शाह?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जिक्र किया गया है कि 2026 की जनगणना के आधार पर सीटों की गणना का क्या औचित्य है. उन्होंने कहा कि 1971 में इंदिरा सरकार के समय फ्रीज की गई सीटों की संख्या के चलते इसका जिक्र किया गया. ये पुराने आंकड़े हैं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे, तो सीटें बढ़ जाएंगी. वोट का मूल्य जो एक होना चाहिए, वो एक नहीं है. डिलिमिटेशन करने दें, तो वोट का मूल्य एक समान हो जाएगा.’
उन्होंने कहा, ‘1972 में इंदिरा गांधी सरकार ने परिसीमिन विधेयक लाकर 525 से 545 किया, फिर फ्रीज कर दिया, फिर 1976 में परिसीमन पर रोक लगा दी. कांग्रेस ने तब तो सत्ता में रहकर परिसीमन पर रोक लगाई थी, अब विपक्ष में रहकर रोक लगाना चाहती है.’
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50 सालों तक जनता को जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलाः शाह
शाह ने कहा कि इनका सवाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आए. ये इसी कारण आया है. 50 सालों तक 1976 से 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, अगर 2029 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पीरीट के साथ करना चाहते हैं, तो ये अभी ही लागू करना होगा.
उन्होंने कहा कि सोते को जगाया जाता है, जागे हुए पड़े को नहीं. इनको सब पता है फिर भी अज्ञानी बने हुए हैं. तर्क ये था कि सबको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, संसद के समय को बढ़ाया जा सकता है, स्पीकर भी समय बढ़ा सकता है और राहुल जी जैसे समय खराब करते हैं अगर वो बंद कर दें, तो भी समय मिल जाएगा.
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