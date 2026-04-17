हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालोकसभा में वोटिंग से पहले बोले अमित शाह- परिसीमन पर करें हमारा समर्थन, हम वोट के मूल्य को एक समान करेंगे

लोकसभा में वोटिंग से पहले बोले अमित शाह- परिसीमन पर करें हमारा समर्थन, हम वोट के मूल्य को एक समान करेंगे

Amit Shah in Lok Sabha: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल का मुख्य उद्देश्य 2029 का चुनाव आरक्षण के साथ कराया जाना है और दूसरा उद्देश्य है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य लागू करने का है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 17 Apr 2026 07:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है।
  • बिल का मुख्य उद्देश्य 2029 चुनाव आरक्षण के साथ कराना है।
  • शाह ने परिसीमन से वोट के मूल्य को एक समान करने की बात कही।
  • गृह मंत्री ने कांग्रेस पर परिसीमन रोकने का आरोप लगाया।

Women Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला संसोधन विदेयक के पक्ष में हैं, लेकिन किंतु-परंतु जैसे शब्द का उपयोग कर सभी ने विरोध किया है. उन्होंने कहा कि सभी ने कहा कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने महिला आरक्षण का विरोध किया है. कई जगहों पर ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारी दृष्टिकोण के बजाय इंप्लीमेंटेशन पर है. 

उन्होंने कहा कि संविधान में समय-समय पर परिसीमिन का प्रावधान किया गया है और उसी प्रावधान से जिसकी जनसंख्या बढ़ती है उसकी सीटों की बढ़ोत्तरी होती है. जो इसका विरोध कर रहा है, वो एससी-एसटी सीटों की बढ़ोत्तरी का भी विरोध कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष परिसीमन पर हमारा समर्थन करे, हम प्रत्येक वोट के मूल्य को एक समान करेंगे.

2029 का चुनाव आरक्षण के साथ कराना है मुख्य उद्देश्यः शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन में करीब 123 सदस्यों ने अपनी बात रखीं, जिसमें से 63 महिलाएं रहीं. मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये विरोध इंप्लीमेंटेशन का नहीं, बल्कि महिला आरक्षण का है. बिल का मुख्य उद्देश्य 2029 का चुनाव आरक्षण के साथ कराया जाना है और दूसरा उद्देश्य है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य लागू करने का है.

उन्होंने कहा कि इस सदन में 543 सांसद बैठते हैं. किसी के संसदीय क्षेत्र में मतदाता की संख्या 49 लाख तो किसी के यहां 60 हजार हैं. हैं. कई सीटें इतनी बड़ी हो गई हैं कि सांसद उनसे मिल भी नहीं पाता है. मतदाताओं की अपेक्षा होती है, वो सांसद से मिलना चाहता है. क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो मुझे समझा सकता है कि जिनके यहां 49 लाख मतदाता हो, वो अपने जिम्मेदारी का निर्वाहन कैसे करता होगा? इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान है.

उन्होंने कहा कि देश में 127 सीटें ऐसी हैं, जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं. एक सीट पर 48 लाख से ज्यादा वोटर हैं. आप बताइए कि एक सासंद 20 लाख वोटर तक कैसे पहुंचेगा?

यह भी पढ़ेंः महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले अमित शाह?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जिक्र किया गया है कि 2026 की जनगणना के आधार पर सीटों की गणना का क्या औचित्य है. उन्होंने कहा कि 1971 में इंदिरा सरकार के समय फ्रीज की गई सीटों की संख्या के चलते इसका जिक्र किया गया. ये पुराने आंकड़े हैं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे, तो सीटें बढ़ जाएंगी. वोट का मूल्य जो एक होना चाहिए, वो एक नहीं है. डिलिमिटेशन करने दें, तो वोट का मूल्य एक समान हो जाएगा.’

उन्होंने कहा, ‘1972 में इंदिरा गांधी सरकार ने परिसीमिन विधेयक लाकर 525 से 545 किया, फिर फ्रीज कर दिया, फिर 1976 में परिसीमन पर रोक लगा दी. कांग्रेस ने तब तो सत्ता में रहकर परिसीमन पर रोक लगाई थी, अब विपक्ष में रहकर रोक लगाना चाहती है.’

यह भी पढ़ेंः संविधान संशोधन विधेयक में ही 50% सीटें बढ़ाने के प्रावधान जोड़ने के लिए मैं तैयार हूं- अमित शाह

50 सालों तक जनता को जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलाः शाह

शाह ने कहा कि इनका सवाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आए. ये इसी कारण आया है. 50 सालों तक 1976 से 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, अगर 2029 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पीरीट के साथ करना चाहते हैं, तो ये अभी ही लागू करना होगा.

उन्होंने कहा कि सोते को जगाया जाता है, जागे हुए पड़े को नहीं. इनको सब पता है फिर भी अज्ञानी बने हुए हैं. तर्क ये था कि सबको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, संसद के समय को बढ़ाया जा सकता है, स्पीकर भी समय बढ़ा सकता है और राहुल जी जैसे समय खराब करते हैं अगर वो बंद कर दें, तो भी समय मिल जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 17 Apr 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Parliament Session Today PARLIAMENT SESSION AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Special Parliament Session 2026 LIVE: महिला आरक्षण पर विपक्ष का विरोध, शाह बोले-देश को उत्तर-दक्षिण और पूरब-पश्चिम के नैरेटिव में मत बांटों
LIVE: महिला आरक्षण पर विपक्ष का विरोध, शाह बोले-देश को उत्तर-दक्षिण और पूरब-पश्चिम में मत बांटो
इंडिया
लोकसभा में वोटिंग से पहले बोले अमित शाह- परिसीमन पर करें हमारा समर्थन, हम वोट के मूल्य को एक समान करेंगे
लोकसभा में वोटिंग से पहले बोले अमित शाह- परिसीमन पर करें हमारा समर्थन, हम वोट के मूल्य को एक समान करेंगे
इंडिया
'अगर विपक्ष ने नहीं किया समर्थन तो गिर जाएगा बिल', महिला आरक्षण पर लोकसभा में ये क्या बोल गए अमित शाह
'अगर विपक्ष ने नहीं किया समर्थन तो गिर जाएगा बिल', महिला आरक्षण पर लोकसभा में ये क्या बोल गए अमित शाह
इंडिया
संविधान संशोधन विधेयक में ही 50% सीटें बढ़ाने के प्रावधान जोड़ने के लिए मैं तैयार हूं- अमित शाह
संविधान संशोधन विधेयक में ही 50% सीटें बढ़ाने के प्रावधान जोड़ने के लिए मैं तैयार हूं- अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

Bhooth Bangla Movie REVIEW: हंसी और हॉरर का कैसा है ये मिक्स?
Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Iran Israel War: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाई नाकेबंदी, सीजफायर तक खोला जलमार्ग; विदेश मंत्री अराघटी ने की घोषणा
Iran Israel War: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाई नाकेबंदी, सीजफायर तक खोला जलमार्ग; विदेश मंत्री अराघटी ने की घोषणा
दिल्ली NCR
दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक
दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक
आईपीएल 2026
आज सनराइजर्स हैदराबाद टीम से जुड़ेंगे पैट कमिंस! फिर भी SRH की टेंशन नहीं हुई कम; जानें ताजा अपडेट
आज सनराइजर्स हैदराबाद टीम से जुड़ेंगे पैट कमिंस! फिर भी SRH की टेंशन नहीं हुई कम
बॉलीवुड
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
इंडिया
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
इंडिया
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
लाइफस्टाइल
Corporate Grooming In Workplace: निदा खान की तरह क्या आपका बॉस भी कर रहा कॉर्पोरेट ग्रूमिंग? ये 5 सिग्नल समझाएंगे ऑफिस का माहौल
निदा खान की तरह क्या आपका बॉस भी कर रहा कॉर्पोरेट ग्रूमिंग? ये 5 सिग्नल समझाएंगे ऑफिस का माहौल
शिक्षा
High Income Skills: आज ही सीखना शुरू कर दें ये 5 स्किल्स, घर बैठे कमा लेंगे एक लाख रुपये
आज ही सीखना शुरू कर दें ये 5 स्किल्स, घर बैठे कमा लेंगे एक लाख रुपये
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget