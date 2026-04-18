'तमिलनाडु ने हराया दिल्ली का अहंकार', लोकसभा में पास नहीं हुआ महिला आरक्षण बिल तो बोले स्टालिन

महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर संसद में शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की अपील और गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. इस बिल में यह प्रावधान था कि सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी. लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को हार का सामना करना पड़ा और यह बिल जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका.

महिला आरक्षण से जुड़े इस संविधान संशोधन बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट आए. इसे पास होने के लिए करीब 352 वोटों की जरूरत थी, जो नहीं मिल पाए. इसके साथ ही करीब 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब केंद्र सरकार का कोई बड़ा विधेयक संसद में पास नहीं हो सका.