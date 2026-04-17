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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWomen Reservation Bill 2026: क्या अखिलेश के पाले में है गेंद? कहां फंस रहा नंबर गेम, महिला आरक्षण पर वोटिंग से ठीक पहले समझें पूरा गणित

Women Reservation Bill 2026: क्या अखिलेश के पाले में है गेंद? कहां फंस रहा नंबर गेम, महिला आरक्षण पर वोटिंग से ठीक पहले समझें पूरा गणित

मौजूदा वक्त में लोकसभा की कुल शक्ति 540 है. ऐसे में इस बिल को पास करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है यानी 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत है.

By : अब्दुल वाहिद आज़ाद | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 04:30 PM (IST)
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Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में जारी बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब हो जाएगी. अगले दो से तीन घंटे में इसको लेकर वोटिंग होनी है.

ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जहां लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि वो इस बिल को गिरा देंगे, वहीं पीएम मोदी ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सभी सांसदों से अपील की है कि वो इस बिल को पास कराएं. इस बीच सूत्रों के हवाले ये खबर है कि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से करीब 15 मिनट बात की है. और माना जा रहा है कि इस बातचीत में बिल के समर्थन में वोटिंग करने की गुहार लगाई गई. 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बिल को पास कराने में सपा का अहम रोल हो सकता है, क्योंकि ये पार्टी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है. यानी संख्या बल के आधार पर अभी गेंद सपा के पाले में है.

नंबर गेम कहां फंस रहा है?

मौजूदा वक्त में लोकसभा की कुल शक्ति 540 है. ऐसे में इस बिल को पास करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है यानी 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत है. एनडीए के पास 293 सांसद हैं. इंडिया गठबंधन के पास 232 सांसद हैं. निर्दलीय सांसदों की संख्या 7 है और अन्य छोटे दलों के सांसदों की संख्या 8 है. 

ये भी पढ़ें: महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास

अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने बिल पर सवाल उठाते हुए साफ साफ कहा कि वो इस बिल को गिरा देंगे. इस वक्त कांग्रेस के पास 98 सांसद हैं.  मोदी सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 67 सांसदों के बहुमत की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी का रोल अहम होता है.

पार्टी के हिसाब से सांसदों की संख्या इस प्रकार है-

लोकसभा का नंबर गेम !

लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 3 सीटें रिक्त हैं. यानि कुल 540 लोकसभा के सांसद हैं.
NDA के पास 293 सांसद हैं
इंडिया गठबंधन के पास 232 सांसद हैं
निर्दलीय सांसदों की संख्या 7 है
अन्य छोटे दलों के सांसदों की संख्या 8 है

NDA के दलों में किसके पास कितने सांसद-

1. BJP- 240
2. ⁠TDP- 16
3. ⁠JDU- 12
4. ⁠Shivsena- 7
5. ⁠LJP (R)- 5
6. ⁠Jansena Party- 2
7. ⁠Janta Dal (S)- 2
8. ⁠RLD- 2
9. ⁠AGP- 1
10. ⁠NCP- 1
11. ⁠SKM- 1
12. ⁠AJSU- 1
13. ⁠Apna Dal (S)- 1
14. ⁠UPPL- 1
15. ⁠oth- 1


विपक्षी दलों की संख्या-

1. कांग्रेस- 98
2. ⁠सपा- 37
3. ⁠TMC- 28
4. ⁠DMK- 22
5. ⁠shivsena (UBT)- 9
6. ⁠NCP (SP)- 8
7. ⁠CPI (M)- 4
8. ⁠RJD- 4
9. ⁠IUML- 3
10. ⁠AAP- 3
11. ⁠JMM- 3
12. ⁠CPI- 2
13. ⁠VCK- 2
14. ⁠CPI (ML)- 2
15. ⁠NC- 2
16. ⁠Kerala Congress- 1
17. ⁠MDMK- 1
18. ⁠AIMIM- 1
19. ⁠RSP- 1
20. ⁠ASP- 1


अन्य-
Independent- 7
YSRCP- 4
RLP- 1
BAP- 1
SAD- 1
ZPM- 1

ये भी पढ़ें: महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल ने क्यों किया दादी इंदिरा गांधी को याद? बोले- ये नहीं वुमन रिजर्वेशन बिल

About the author अब्दुल वाहिद आज़ाद

अब्दुल वाहिद आज़ाद

अब्दुल वाहिद आज़ाद इस वक़्त abp न्यूज़ में बतौर एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. आज़ाद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में बीते 15 साल से हिंदी वेबसाइट की जिम्मेदारी संभाले रहे हैं. इससे पहले वे बीबीसी उर्दू और हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और साढ़े तीन साल तक उनका जुड़ाव बीबीसी से रहा. इस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग से लेकर खबरों के संपादन के काम को बखू़बी अंजाम दिया. अब्दुल वाहिद आज़ाद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार में बतौर कॉरेस्पोंडेंट की. पांच महीने की इस छोटी सी पारी में उन्हें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की बीट दी गई थी. बाजापता तौर पर पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय) के हिंदी विभाग से मास मीडिया में स्नातक और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान MCRC से कनवर्जेंट जर्नलिज्म का कोर्स किया. आज़ाद राजनीति, चुनाव, समाज, मुस्लिम, भेदभाव, उत्पीड़न जैसे संजीदा मसलों के हल में रुचि रखते हैं और इन मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति पर भी उनकी पैनी नज़र है.
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Published at : 17 Apr 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Parliament Special Session Delimitation Bill 2026
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