Women Reservation Bill 2026: क्या अखिलेश के पाले में है गेंद? कहां फंस रहा नंबर गेम, महिला आरक्षण पर वोटिंग से ठीक पहले समझें पूरा गणित
मौजूदा वक्त में लोकसभा की कुल शक्ति 540 है. ऐसे में इस बिल को पास करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है यानी 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत है.
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में जारी बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब हो जाएगी. अगले दो से तीन घंटे में इसको लेकर वोटिंग होनी है.
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जहां लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि वो इस बिल को गिरा देंगे, वहीं पीएम मोदी ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सभी सांसदों से अपील की है कि वो इस बिल को पास कराएं. इस बीच सूत्रों के हवाले ये खबर है कि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से करीब 15 मिनट बात की है. और माना जा रहा है कि इस बातचीत में बिल के समर्थन में वोटिंग करने की गुहार लगाई गई.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बिल को पास कराने में सपा का अहम रोल हो सकता है, क्योंकि ये पार्टी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है. यानी संख्या बल के आधार पर अभी गेंद सपा के पाले में है.
नंबर गेम कहां फंस रहा है?
मौजूदा वक्त में लोकसभा की कुल शक्ति 540 है. ऐसे में इस बिल को पास करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है यानी 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत है. एनडीए के पास 293 सांसद हैं. इंडिया गठबंधन के पास 232 सांसद हैं. निर्दलीय सांसदों की संख्या 7 है और अन्य छोटे दलों के सांसदों की संख्या 8 है.
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अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने बिल पर सवाल उठाते हुए साफ साफ कहा कि वो इस बिल को गिरा देंगे. इस वक्त कांग्रेस के पास 98 सांसद हैं. मोदी सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 67 सांसदों के बहुमत की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी का रोल अहम होता है.
पार्टी के हिसाब से सांसदों की संख्या इस प्रकार है-
लोकसभा का नंबर गेम !
लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 3 सीटें रिक्त हैं. यानि कुल 540 लोकसभा के सांसद हैं.
NDA के पास 293 सांसद हैं
इंडिया गठबंधन के पास 232 सांसद हैं
निर्दलीय सांसदों की संख्या 7 है
अन्य छोटे दलों के सांसदों की संख्या 8 है
NDA के दलों में किसके पास कितने सांसद-
1. BJP- 240
2. TDP- 16
3. JDU- 12
4. Shivsena- 7
5. LJP (R)- 5
6. Jansena Party- 2
7. Janta Dal (S)- 2
8. RLD- 2
9. AGP- 1
10. NCP- 1
11. SKM- 1
12. AJSU- 1
13. Apna Dal (S)- 1
14. UPPL- 1
15. oth- 1
विपक्षी दलों की संख्या-
1. कांग्रेस- 98
2. सपा- 37
3. TMC- 28
4. DMK- 22
5. shivsena (UBT)- 9
6. NCP (SP)- 8
7. CPI (M)- 4
8. RJD- 4
9. IUML- 3
10. AAP- 3
11. JMM- 3
12. CPI- 2
13. VCK- 2
14. CPI (ML)- 2
15. NC- 2
16. Kerala Congress- 1
17. MDMK- 1
18. AIMIM- 1
19. RSP- 1
20. ASP- 1
अन्य-
Independent- 7
YSRCP- 4
RLP- 1
BAP- 1
SAD- 1
ZPM- 1
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