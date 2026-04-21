निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया है. इस पर अब बवाल खड़ा हो गया है. बयान को लेकर अब महिला आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है. पप्पू यादव ने कहा कि ज्यादातर महिलाएं किसी पुरुष नेता के कमरे में कुछ समय बिताए बिना राजनीति में नहीं आ सकती हैं.

पप्पू यादव के बयान पर अब सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है. वह महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे थे. तभी उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन पिछले हफ्ते लोकसभा में पास नहीं हो पाए थे. विपक्ष इसे परिसीमन से जोड़ने के खिलाफ था. यादव ने ज्यादातर पुरुष नेताओं को गिद्ध करार दिया है.

#WATCH | Purnea, Bihar: Independent MP Pappu Yadav says, "...In India, women are called goddesses, but they will never be respected here. System and society are responsible for this...90% of women cannot do politics without entering the room of politicians..."



(20.04.2026) pic.twitter.com/WyHY4ZitUJ — ANI (@ANI) April 21, 2026

पप्पू यादव ने कहा कि घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? औरतों पर बुरी नजर कौन डालता है? अमेरिका से लेकर भारत तक, ये नेता ही हैं. किसी नेता के कमरे में जाए बिना, 90% महिलाएं राजनीति में आ ही नहीं सकतीं. यह रोज हो रहा है. नेताओं की CCTV फुटेड रोज सामने आती है. यादव ने कहा कि औरतों का शोषण अब एक कल्चर बन गया है.

घटिया बयान विपक्षी पार्टी की मानसिकता को ... : शहजाद पूनावाला

वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह घटिया बयान विपक्षी पार्टी की मानसिकता को दिखाता है. एक बार फिर, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने दिखा दिया है कि वे महिला-विरोधी हैं. उन्होंने न सिर्फ महिला आरक्षण के खिलाफ वोट दिया है, बल्कि पप्पू यादव, जो राहुल गांधी के बहुत करीब हैं और कांग्रेस का समर्थन करते हैं, ने राजनीति में महिलाओं के बारे में सबसे अपमानजनक, स्त्री-द्वेषी और घटिया बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि राजनीति में मौजूद 90% महिलाएं किसी पुरुष के कमरे में जाए बिना ऐसा नहीं कर सकतीं. यह सबसे घिनौनी टिप्पणी है.

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बीजेपी नेता चारू प्रज्ञा बोलीं- यह टिप्पणी नजरिए को दिखाती है

पप्पू यादव के बयान पर बीजेपी नेता चारू प्रज्ञा ने कहा कि यादव की टिप्पणी नजरिए को दिखाती है. यह एक दुखद सच्चाई है. इसके अलावा उन्होंने सवाल किया कि यह दुखद नहीं है कि उनके जैसा व्यक्ति कई बार सांसद चुना गया है.

वकील राधिका खेरा बोली- संघर्षशील महिला के चरित्र पर तेजाब

वहीं, बीजेपी समर्थक और वकील राधिका खेरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा, दूसरी ओर कांग्रेस MP पप्पू यादव जैसा कुत्सित स्त्री-विरोधी चेहरा. महिलाओं की योग्यता को बिस्तर से जोड़ने वाले ये माननीय भूल गए संसद में इनकी पत्नी भी बैठती है. राहुल गांधी के चहेते का बयान हर संघर्षशील महिला के चरित्र पर तेजाब है. डूब मरिए.

महिला आयोग ने जारी किया नोटिस

बिहार राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक वायरल वीडियो के मामले में नोटिस जारी किया है. इस वीडियो में उन पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है.

The Bihar State Women’s Commission has issued a notice to Purnia MP Pappu Yadav over a viral video alleging he made objectionable remarks against women. The Commission called it a violation of women’s dignity and warned of further action if the response is unsatisfactory pic.twitter.com/yiwvXZOtdE — IANS (@ians_india) April 21, 2026

आयोग ने इसे महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करार देते हुए चेतावनी जारी की है कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ. तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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