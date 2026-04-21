हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआदमी के कमरे से शुरू होती है महिलाओं की राजनीति..., पप्पू यादव के बयान पर बवाल, एक्शन में महिला आयोग

आदमी के कमरे से शुरू होती है महिलाओं की राजनीति..., पप्पू यादव के बयान पर बवाल, एक्शन में महिला आयोग

Pappu Yadav Controversial Remark on Women: पूर्णिया से MP पप्पू यादव के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. यादव ने बयान महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए दिया. उनके बयान पर महिला आयोग ने नोटिस जारी किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 21 Apr 2026 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया है. इस पर अब बवाल खड़ा हो गया है. बयान को लेकर अब महिला आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है. पप्पू यादव ने कहा कि ज्यादातर महिलाएं किसी पुरुष नेता के कमरे में कुछ समय बिताए बिना राजनीति में नहीं आ सकती हैं. 

पप्पू यादव के बयान पर अब सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है. वह महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे थे. तभी उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन पिछले हफ्ते लोकसभा में पास नहीं हो पाए थे. विपक्ष इसे परिसीमन से जोड़ने के खिलाफ था. यादव ने ज्यादातर पुरुष नेताओं को गिद्ध करार दिया है. 

पप्पू यादव ने कहा कि घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? औरतों पर बुरी नजर कौन डालता है? अमेरिका से लेकर भारत तक, ये नेता ही हैं. किसी नेता के कमरे में जाए बिना, 90% महिलाएं राजनीति में आ ही नहीं सकतीं. यह रोज हो रहा है. नेताओं की CCTV फुटेड रोज सामने आती है. यादव ने कहा कि औरतों का शोषण अब एक कल्चर बन गया है. 

घटिया बयान विपक्षी पार्टी की मानसिकता को ... : शहजाद पूनावाला
वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह घटिया बयान विपक्षी पार्टी की मानसिकता को दिखाता है. एक बार फिर, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने दिखा दिया है कि वे महिला-विरोधी हैं. उन्होंने न सिर्फ महिला आरक्षण के खिलाफ वोट दिया है, बल्कि पप्पू यादव, जो राहुल गांधी के बहुत करीब हैं और कांग्रेस का समर्थन करते हैं, ने राजनीति में महिलाओं के बारे में सबसे अपमानजनक, स्त्री-द्वेषी और घटिया बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि राजनीति में मौजूद 90% महिलाएं किसी पुरुष के कमरे में जाए बिना ऐसा नहीं कर सकतीं. यह सबसे घिनौनी टिप्पणी है.

यह भी पढ़ें: Bengal Election 2026: नंदीग्राम में बंटा पैसा! बीजेपी की शिकायत पर TMC नेता गिरफ्तार

बीजेपी नेता चारू प्रज्ञा बोलीं- यह टिप्पणी नजरिए को दिखाती है
पप्पू यादव के बयान पर बीजेपी नेता चारू प्रज्ञा ने कहा कि यादव की टिप्पणी नजरिए को दिखाती है. यह एक दुखद सच्चाई है. इसके अलावा उन्होंने सवाल किया कि यह दुखद नहीं है कि उनके जैसा व्यक्ति कई बार सांसद चुना गया है. 

वकील राधिका खेरा बोली- संघर्षशील महिला के चरित्र पर तेजाब 
वहीं, बीजेपी समर्थक और वकील राधिका खेरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा, दूसरी ओर कांग्रेस MP पप्पू यादव जैसा कुत्सित स्त्री-विरोधी चेहरा. महिलाओं की योग्यता को बिस्तर से जोड़ने वाले ये माननीय भूल गए संसद में इनकी पत्नी भी बैठती है. राहुल गांधी के चहेते का बयान हर संघर्षशील महिला के चरित्र पर तेजाब है. डूब मरिए. 

महिला आयोग ने जारी किया नोटिस
बिहार राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक वायरल वीडियो के मामले में नोटिस जारी किया है. इस वीडियो में उन पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है.

आयोग ने इसे महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करार देते हुए चेतावनी जारी की है कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ. तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: पहलगाम हमले की पहली बरसी पर देश भावुक, जम्मू के स्कूलों ने 26 निर्दोषों की याद में दी गई श्रद्धांजलि

Published at : 21 Apr 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Latest News PAPPU YADAV BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आदमी के कमरे से शुरू होती है महिलाओं की राजनीति..., पप्पू यादव के बयान पर बवाल, एक्शन में महिला आयोग
आदमी के कमरे से शुरू होती है महिलाओं की राजनीति..., पप्पू यादव के बयान पर बवाल, एक्शन में महिला आयोग
इंडिया
सावधान! भारत में 'नमी वाली गर्मी' ज्यादा खतरनाक क्यों? पसीना नहीं सूखा तो हीटस्ट्रोक और फिर मौत
भारत में 'नमी वाली गर्मी' ज्यादा खतरनाक क्यों? पसीना नहीं सूखा तो हीटस्ट्रोक और फिर मौत!
इंडिया
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: पीएम मोदी पर खरगे का बड़ा विवादित बयान, फिर दी सफाई, भड़की बीजेपी बोली- मांगो माफी
पीएम मोदी पर खरगे का बड़ा विवादित बयान, फिर दी सफाई, भड़की बीजेपी बोली- मांगो माफी
इंडिया
थम गया चुनावी राज्य 'बंगाल-तमिलनाडु' में प्रचार का शोर, अब 23 अप्रैल को उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला
थम गया 'बंगाल-तमिलनाडु' में प्रचार का शोर, अब 23 अप्रैल को उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला
Advertisement

वीडियोज

Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सावधान! भारत में 'नमी वाली गर्मी' ज्यादा खतरनाक क्यों? पसीना नहीं सूखा तो हीटस्ट्रोक और फिर मौत
भारत में 'नमी वाली गर्मी' ज्यादा खतरनाक क्यों? पसीना नहीं सूखा तो हीटस्ट्रोक और फिर मौत!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow School Timings: यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी
यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी
आईपीएल 2026
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
एग्रीकल्चर
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Embed widget