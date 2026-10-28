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ट्रांसजेंडर अधिकार कानून पर महिला संगठनों के सवाल, SC ने केंद्र से मांगा जवाब

'विमेन्स डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया' ने याचिका दायर कर में स्थानीय निकायों में आरक्षण और जेलों में तलाशी और आपराधिक जांच के दौरान महिलाओं को उपलब्ध सुरक्षा उपायों से जुड़े सवाल उठाए गए हैं.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 28 Oct 2026 04:23 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को ट्रांसजेंडर अधिकारों से संबंधित कानून से जैविक महिलाओं पड़ने वाले प्रभावों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. SC ने एक महिला संगठन की जनहित याचिका(PIL)(PIL) पर सुनवाई करने के बाद यह जवाब मांगा है. जिसमें जैविक महिलाओं पर संवैधानिक और वैधानिक संरक्षणों और लाभों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई थी. 
  
CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने जनहित याचिका(PIL) पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी किए.

ट्रांसजेंडर अधिकारों से महिलाओं को नुकसान

‘विमेन्स डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया(Women's Declaration International India)’ की ओर से दायर याचिका में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रखने की व्यवस्था, महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी और गिरफ्तारी, तलाशी और आपराधिक जांच के दौरान महिलाओं को उपलब्ध सुरक्षा उपायों से जुड़े सवाल उठाए गए हैं. याचिका को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ कर दिया गया. इन कानूनी शर्तों में ट्रांसजेंडर पहचान की मान्यता से जुड़े बदलाव भी शामिल हैं.

महिला संगठन के तर्क

याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने कहा कि "यह याचिका एक महिला संगठन की ओर से दायर किए जाने और महिलाओं के अधिकारों पर कानून के संभावित प्रभावों को उठाने के कारण एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है."

सिब्बल ने कहा, ‘‘हमारी चिंता जैविक महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपलब्ध संवैधानिक और वैधानिक लाभों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर है. ये संरक्षण बने रहने चाहिए और उनमें दखल नहीं दिया जाना चाहिए. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अधिकार जैविक महिलाओं के लिए आरक्षित संरक्षणों के मोल पर हो सकते हैं?.’’

कोर्ट की चिंता

बेंच ने कहा कि कानून के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इन मुद्दों पर पहले से विचार किया जा रहा है. जस्टिस बागची ने कहा कि इसी तरह की अन्य याचिकाएं दायर करने से कार्यवाही में देरी हो सकती है, खासकर तब जब पहले से लंबित याचिकाएं सुनवाई के लिए लगभग तैयार हैं.

इस पर सिब्बल ने कहा कि "उनकी याचिका लंबित याचिकाओं का दोहराव नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा एक अलग मुद्दा उठाया गया है." CJI ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलील में दम हो सकता है, लेकिन यह मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि इस याचिका से जारी कार्यवाही में एक अलग दृष्टिकोण सामने आएगा.

सरकार का पक्ष

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि "सरकार संबंधित याचिकाओं के संबंध में अपना जवाब तैयार कर रही है और मौजूदा याचिका में उठाई गई चिंताओं पर भी अपना पक्ष रखेगी. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने लैंगिक पहचान और लिंग-विशिष्ट सुविधाओं और संरक्षणों तक पहुंच से जुड़े सवाल भी उठाए."

मेहता ने कहा कि "इनमें महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी, महिला जेलों में रखने की व्यवस्था, महिलाओं के शौचालयों के इस्तेमाल और उन वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया गया है, जिनके तहत कुछ परिस्थितियों में महिलाओं की तलाशी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ली जानी चाहिए या उनके बयान महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए."

सॉलिसिटर जनरल ने एक काल्पनिक स्थिति का जिक्र करते हुए यह सवाल भी उठाया कि यदि किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति खुद को महिला बताता है, तो सूर्यास्त के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी पर लागू प्रतिबंध उस पर किस तरह लागू होंगे? उन्होंने कहा कि मुद्दा ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान रखने के अधिकार का नहीं, बल्कि उस पहचान से जुड़े कानूनी अधिकारों और संरक्षणों के प्रभाव का है.

ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से दिक्कत नहीं

सिब्बल ने दोहराया कि याचिकाकर्ता संगठन ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान रखने के अधिकार का विरोध नहीं करता. इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग आरक्षण होना चाहिए या उन्हें पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर दावा करने का पात्र होना चाहिए.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 28 Oct 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Court News SUPREME COURT CJI Suryakant
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