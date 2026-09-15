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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआप उनके साथ खेल क्यों रहे हैं? नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर ओवैसी की दो टूक

आप उनके साथ खेल क्यों रहे हैं? नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर ओवैसी की दो टूक

भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है. उन्होंने कहा कि आप उस देश के साथ क्यों खेल रहे हैं जो अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Sep 2026 11:20 AM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा ACC प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ मोहसिन नकवी से महिला एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार करने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है. ओवैसी ने इस दौरान सिंधु जल संधि, पहलगाम आतंकी हमला समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से सोमवार (14 सितंबर) को बात करते हुए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्रिकेट खेलने को लेकर कई सवाल उठाए. सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "आप उनके साथ क्यों खेल रहे हैं? जब सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है, तो ICC का कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक मजबूरी हो सकता है? 

सरकार BCCI को पैसे कमाने दे रही है- ओवैसी
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार BCCI को TV राइट्स से पैसे कमाने दे रही है. सरकार को उन लोगों के प्रति हमदर्दी क्यों नहीं है जिनके परिवार के सदस्यों को पहलगाम में आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला?.

पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि आप उस देश के साथ क्यों खेल रहे हैं जो अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है. उन्होंने आगे कहा कि यहां तक कि हाल ही में लाल किले पर हुआ सुसाइड ब्लास्ट भी पाकिस्तान द्वारा ही प्रायोजित था. 

क्या है पूरा मामला
महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया. हालांकि मैच खत्म होते ही मामला खेल से निकलकर भारत-पाकिस्तान के रिश्तों और राजनीति तक पहुंच गया. बता दें कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर मौजूद एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से भारतीय महिला टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

बता दें कि मोहसिन नकवी न सिर्फ एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं बल्कि वो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. मतलब साफ है कि भारतीय टीम ने जिस शख्स से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है बल्कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार का एक बेहद अहम चेहरा है, जिसे आसिम मुनीर का करीबी माना जाता है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Women Asia Cup Mohsin Naqvi
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