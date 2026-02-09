कर्नाटक के बीदर जिले के बसवकल्याण शहर में एक 22 वर्षीय विवाहिता ने कथित तौर पर ससुराल वालों की लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान अंजनाबाई शेखर पाटिल (22) के रूप में हुई है, जो बीदर जिले के दूसरे शहर भालकी की रहने वाली थी.

2022 में हुई थी शादी, 11 महीने के बच्चे की थी मां

बीदर पुलिस ने इस मामले को लेकर बताया कि यह घटना बसवकल्याण शहर के बस स्टैंड के पास ओम कॉलोनी में स्थित एक मकान में हुई, जहां अंजनाबाई ने घर के अंदर फांसी लगा ली और उनके शव घर में फंदे पर लटका हुआ पाया गया. पुलिस के मुताबिक, मृतका अंजनाबाई की शादी साल 2022 में बसवकल्याण शहर के रहने वाले शेखर पाटिल से हुई थी. वह अपने पीछे एक 11 महीने के मासूम बच्चे को छोड़ गई है.

देह व्यापार के लिए महिला पर बनाया जाता था दबाव

पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, शेखर पाटिल से शादी होने के बाद से ही अंजनाबाई को उनके ससुराल वालों की ओर से उसे रोजाना मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. इसके अलावा, यह भी आरोप है कि मृतका अंजनाबाई पर देह व्यापार के लिए दबाव भी बनाया गया और वह घरेलू हिंसा के कारण वह गंभीर मानसिक तनाव में थी.

मृतका के पिता ने की शिकायत, तीन आरोपी हिरासत में

मृतका के पिता विजय कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया है कि अवैध संबंध बनाए रखने से इनकार करने पर उनकी बेटी के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जाता था. मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर बसवकल्याण सिटी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने पति शेखर पाटिल सहित तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में आगे की जांच जारी है.