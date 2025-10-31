Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बेंगलुरु के सुब्रमण्यपुरम थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मृतका की पहचान नेत्रावती के रूप में हुई है और अब इस मामले में उसकी नाबालिग बेटी और उसके चार दोस्तों पर हत्या का शक जताया गया है.

पुलिस ने इस संबंध में BNS की धारा 393/2025, धारा 103(1) और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, 30 अक्टूबर की रात नेत्रावती की बहन अनिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि 27 अक्टूबर को उनकी बहन का शव घर में फांसी के फंदे से लटका मिला, लेकिन मौत के हालात संदिग्ध लग रहे थे.

मृतका की बेटी ने पुलिस को क्या बताया

इसी बीच नेत्रावती की बेटी का भी पता नहीं चल पा रहा था, जिस पर पुलिस ने एक अलग मामला दर्ज किया था. हालांकि गुरुवार (30 अक्टूबर) को बेटी घर लौट आई और उसने पुलिस को चौंकाने वाला बयान दिया. मृतका की बेटी ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर की रात जब वह और उसकी मां घर में थीं, तभी उसके कुछ दोस्त घर आए और उन्होंने उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद उन्होंने तौलिया से गला घोंटकर उसकी मां की हत्या की और बाद में शव को साड़ी के सहारे पंखे से लटका दिया, ताकि यह आत्महत्या लगे.

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

बेटी ने पुलिस को ये भी बताया कि हमलावरों ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया डराया, जिस कारण वो डर की वजह से तीन दिनों तक अपनी सहेली के घर छिपी रही. जब वह बाद में अपनी नानी के घर लौटी, तब उसे पता चला कि उसकी मां की मौत हो चुकी है. वहीं, दूसरी ओर शिकायतकर्ता अनिता का आरोप है कि उसकी बहन की हत्या बेटी और उसके दोस्तों ने किसी निजी कारण से की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब घटना की गहन जांच जारी है.

ये भी पढ़ें

'आवारा कुत्तों के मामले में कोर्ट में पेशी से दी जाए रियायत', राज्यों के इस अनुरोध पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?