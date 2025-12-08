पिछले 5 साल में पब्लिक बैंकों ने कितने बैड लोन राइट ऑफ किए? सरकार ने संसद में दिया जवाब
शीतकालीन सत्र जारी है, ऐसे में देश के दोनों सदनों में सवाल-जवाब चल रहे हैं. जब वित्त मंत्री से बैड लोन राइट ऑफ करने का सवाल पूछा गया. उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं-
लोकसभा में सरकार से बैड लोन राइट ऑफ करने को लेकर सवाल पूछा गया. वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार सार्वजनिक बैंकों में पूंजी डालने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका विवरण, पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक बैंकों द्वारा लिखे‑ऑफ़ किए गए बैड लोन की राशि क्या है और बैड लोन लिखे‑ऑफ करने से सार्वजनिक बैंकों की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
वित्त राज्यमंत्री ने क्या जवाब दिया?
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए बताया वित्तीय वर्ष 2022‑23 से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में कोई पूंजी नहीं डाली है. PSBs ने अपनी वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है, लाभदायक बनकर अपनी पूंजी स्थिति को मजबूत किया है. अब वे अपनी पूंजी आवश्यकताओं को बाजार स्रोतों और आंतरिक आय से पूरा करते हैं. 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2025 तक PSBs ने बाजार से इक्विटी और बॉण्ड के माध्यम से ₹1.79 लाख करोड़ की पूंजी जुटाई है.
पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (30 सितंबर 2025) में PSBs ने कुल ₹6,15,647 करोड़ की ऋण राशि राइट‑ऑफ़ की है.
बैंकों द्वारा NPA को राइट‑ऑफ़ करने की प्रक्रिया RBI के निर्देशों और बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार की जाती है, जिसमें चार साल की पूरी प्रोविज़निंग के बाद राइट‑ऑफ़ शामिल है.
ऐसी राइट‑ऑफ़ से उधारकर्ताओं की दायित्वों को माफ़ नहीं किया जाता. बैंकों द्वारा राइट‑ऑफ़ किए गए ऋणों की वसूली एक निरंतर प्रक्रिया है और वे विभिन्न वसूली तंत्रों (सिविल कोर्ट, DRT, SARFAESI अधिनियम, NCLT आदि) के माध्यम से वसूली के प्रयास जारी रखते हैं.
वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि बैड लोन के लिए प्रोविज़न पहले ही किया जा चुका है और राइट‑ऑफ़ प्रक्रिया में वास्तविक नकदी प्रवाह नहीं होता, इसलिए बैंकों की तरलता स्थिति अपरिवर्तित रहती है. इसके अतिरिक्त, राइट‑ऑफ़ को बैंकों के बैलेंस शीट को साफ़ करने, कर लाभ प्राप्त करने, पूंजी आधार को अनुकूलित करने, ऋण देने की क्षमता बढ़ाने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के नियमित अभ्यास के रूप में माना जाता है.
