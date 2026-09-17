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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: क्या अब और महंगा मिलेगा पेट्रोल? रूसी तेल पर अमेरिकी टैरिफ की धमकी के 7 मायने

Xप्लेन: क्या अब और महंगा मिलेगा पेट्रोल? रूसी तेल पर अमेरिकी टैरिफ की धमकी के 7 मायने

रूस से कच्चा तेल न मिलने का मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें अपने-आप एक निश्चित मात्रा में बढ़ जाएंगी. इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी जरूरत का तेल कहां से खरीदता है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 17 Sep 2026 10:31 AM (IST)
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बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास किया. इस बिल से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है, जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं. इससे भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने का मामला फिर से चर्चा में आ गया है. अब यह बिल ट्रंप के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है.

लेकिन पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने वाले आम भारतीय के लिए इसका क्या मतलब है? रूस से कच्चा तेल न मिलने का मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें अपने आप एक निश्चित मात्रा में बढ़ जाएंगी. इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी जरूरत का तेल कहां से खरीदता है, ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें क्या रहती हैं, रिफाइनरी मार्जिन, रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरकार और तेल कंपनियां रिटेल कीमतों को कैसे संभालती हैं.

आइए इसके 7 मुख्य पहलुओं को समझते हैं

1. भारत असल में कितना रूसी तेल खरीदता है?

वर्ष 2022 से रूस भारत के लिए कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोतों में से एक बन गया है. उस समय पश्चिमी देशों की पाबंदियों और ग्लोबल ऑयल ट्रेड में बदलाव की वजह से भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल आकर्षक कीमतों पर मिलने लगा था. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2026 में 40.8 अरब डॉलर का रूसी कच्चा तेल आयात किया, जो उसके कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 30.3 प्रतिशत था. जुलाई 2026 तक, भारत के आयातित कच्चे तेल में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 51 प्रतिशत हो गई थी.

भारत अपनी जरूरत का 88 प्रतिशत से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतों में बदलाव का उस पर काफी असर पड़ता है. ऐसे में, अगर रूस से तेल की सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, तो भारत को बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का विकल्प ढूंढना होगा.

2. क्या रूस से तेल मिलना बंद होने पर तुरंत पेट्रोल महंगा हो जाएगा?

जरूरी नहीं, और निश्चित रूप से कीमत में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, जितनी रूस से मिलने वाली छूट खत्म होने पर होती. रूस से कच्चा तेल रिफाइनर खरीदते हैं, जो इसे पेट्रोल, डीज़ल और एविएशन फ़्यूल (हवाई ईंधन) जैसे उत्पादों में बदलते हैं. अगर भारतीय रिफाइनर रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, तो वे मध्य पूर्व, अफ़्रीका और अमेरिका समेत अन्य उत्पादकों से कच्चा तेल खरीद सकते हैं. समस्या यह है कि इन रिप्लेसमेंट बैरल्स की कीमत ज़्यादा हो सकती है.

भारत के लिए रूसी कच्चा तेल इसलिए खास तौर पर आकर्षक है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के मुकाबले छूट पर मिल रहा था. इस साल कई मौकों पर ये छूट काफी कम हो गई हैं. जुलाई में 'रॉयटर्स' ने रिपोर्ट दी थी कि भारत को सप्लाई किए जाने वाले रूसी यूराल्स पर मिलने वाली छूट, जो महीने की शुरुआत में 10 डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा थी, घटकर लगभग 1 से 2 डॉलर प्रति बैरल रह गई थी.

इसका मतलब है कि रूसी तेल न मिलने से कीमतों में जो उछाल आएगा, वह उतना बड़ा नहीं होगा जितना तब होता जब रूसी कच्चा तेल बहुत ज़्यादा छूट पर मिल रहा था; फिर भी, इसका असर काफी बड़ा हो सकता है.

3. ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा

अगर सिर्फ भारत ही रूस से तेल खरीदना बंद करता है, तो भारतीय रिफाइनर दूसरी जगहों से तेल ले सकते हैं. लेकिन अगर पाबंदियों की वजह से इंटरनेशनल मार्केट से बड़ी मात्रा में रूसी क्रूड गायब हो जाता है, तो ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है. और जब ग्लोबल सप्लाई कम होती है, तो सभी के लिए क्रूड की कीमतें बढ़ सकती हैं.

भारत पहले से ही इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में उतार-चढ़ाव का सामना कर रहा है. पश्चिम एशिया में रुकावटों और भू-राजनीतिक तनाव के बीच तेज़ी से बढ़ने के बाद, ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 105 डॉलर प्रति बैरल थी.

इस तरह, इसके दो अलग-अलग असर हो सकते हैं. रूसी डिस्काउंट खत्म होने का मतलब भारतीय रिफाइनरों के लिए लागत का बढ़ना हो सकता है, जबकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कमी से इंटरनेशनल क्रूड की कीमतें बढ़ सकती हैं. पेट्रोल की कीमतों के लिए दूसरा असर कहीं ज़्यादा अहम हो सकता है.

4. भारत रूसी तेल की जगह दूसरा तेल ले सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी होगी

कच्चे तेल के लिए भारत सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है. भारतीय रिफाइनर पहले भी मध्य पूर्व से बड़ी मात्रा में तेल खरीदते रहे हैं और वे अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और दूसरे सप्लायरों से भी कच्चा तेल खरीद सकते हैं, लेकिन सप्लायर बदलने का मतलब सिर्फ दूसरा टैंकर ढूंढना नहीं है.

कच्चा तेल हर रिफ़ाइनरी की तकनीकी जरूरतों के हिसाब से सही होना चाहिए. इसके अलावा, ढुलाई, बीमा, उपलब्धता और पेमेंट के तरीके भी बहुत मायने रखते हैं. भारत और अन्य देशों की ओर से अचानक वैकल्पिक तेल खरीदने की होड़ से कीमतें बढ़ सकती हैं.

एशिया में ऐसा होते हुए पहले ही देखा जा चुका है. जब कुछ पारंपरिक स्रोतों से सप्लाई में रुकावट आई, तो रिफाइनरों ने वैकल्पिक कच्चा तेल खोजना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ग्रेड के लिए प्रीमियम बढ़ गए. इसलिए, भले ही भारत दूसरी जगहों से तेल खरीद ले, लेकिन ज़्यादा बड़ा सवाल यह होगा कि वह किस कीमत पर मिलेगा.

5. पेट्रोल की कीमतें कैसे तय होती हैं?

यहीं पर आम ग्राहकों पर पड़ने वाला असर ज़्यादा पेचीदा हो जाता है. सरकार का कहना है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बाज़ार के हिसाब से तय होती हैं और इन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की कीमतों और अन्य व्यावसायिक स्थितियों के आधार पर तय करती हैं.

लेकिन पंप पर मिलने वाली कीमत सिर्फ़ कच्चे तेल की कीमत नहीं होती. इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कच्चे तेल और रिफ़ाइनिंग की लागत, ढुलाई और अन्य खर्च, डीलर का कमीशन, केंद्रीय एक्साइज़ ड्यूटी और राज्य के टैक्स आदि.

पेट्रोल और डीजल अभी जीएसटी (GST) के दायरे से बाहर हैं, और केंद्रीय एक्साइज़ ड्यूटी कीमत का एक अहम हिस्सा बनी हुई है. इससे सरकार को यह गुंजाइश मिलती है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ें, तो वह टैक्स घटाकर ग्राहकों को राहत दे सके.

उदाहरण के लिए, मार्च 2026 में जब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, तो सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी कम कर दी थी. उस समय पेट्रोल पंप पर कीमतें नहीं बदली गईं; इसके बजाय, इस कटौती से सरकारी तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान की भरपाई में मदद मिली.

इसलिए, भले ही भारत का कच्चा तेल आयात बिल बढ़ जाए, ज़रूरी नहीं कि यह पूरी बढ़ोतरी तुरंत पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को दिखे.

6. तो पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं?

अभी कोई पक्का या निश्चित आंकड़ा नहीं है. यह मुख्य रूप से तीन परिदृश्यों पर निर्भर करेगा.

स्थिति 1 यानी सामान्य प्रभाव: रूस के साथ भारत का कुछ व्यापार कम हो जाता है, लेकिन दुनिया भर में तेल की सप्लाई ठीक-ठाक बनी रहती है. भारतीय रिफाइनर रूसी कच्चे तेल की जगह दूसरे उत्पादकों से तेल मंगाते हैं. इससे लागत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अगर ग्लोबल कीमतें काबू में रहती हैं और सरकार या तेल कंपनियां (OMCs) बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठाती हैं, तो पेट्रोल की कीमतों पर असर शायद कम ही होगा.

स्थिति 2 यानी बड़ा दबाव: रूसी सप्लाई में भारी कमी आती है और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं. भारत को अन्य खरीदारों के साथ मिलकर वैकल्पिक तेल (बैरल्स) के लिए मुकाबला करना होगा. इसका असर यह होगा कि रिफाइनरी मार्जिन और घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर गहरा दबाव पड़ेगा.

स्थिति 3 यानी सबसे मुश्किल दौर: रूसी सप्लाई में रुकावट के साथ-साथ मध्य पूर्व से होने वाली सप्लाई में भी कोई बड़ा झटका लगे. अगर ऐसा होता है, तो दुनिया भर में कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी. तब भारत को ऊंचे आयात बिल और महंगे वैकल्पिक कच्चे तेल, दोनों का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में पेट्रोल पंप पर मौजूदा कीमतें बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा.

7. US टैरिफ का क्या असर होगा?

यह प्रतिबंध बिल मुख्य रूप से उन देशों पर दबाव डालने के लिए है, जो रूस से ऊर्जा (तेल और गैस) खरीदना जारी रखते हैं. हाउस से मंज़ूर हुआ यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर जिनमें भारत भी शामिल है 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, जो रूस से ऊर्जा आयात बंद नहीं करते.

लेकिन यहां एक ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है. यह बिल कानून बनते ही भारत पर अपने आप 100 प्रतिशत टैरिफ नहीं लाद देगा. यह केवल राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसे टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. इसके अलावा, वह टैरिफ अमेरिका में आने वाले भारतीय निर्यात पर लागू होगा, न कि सीधे भारत में पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले पेट्रोल पर.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 17 Sep 2026 10:31 AM (IST)
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