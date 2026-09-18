चुनाव आयोग नेममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) का नाम और मशहूर 'फूल और घास' वाला चिन्ह फ्रीज कर दिया. यह फैसला 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनावों से ठीक पहले आया है, जिससे पार्टी के दोनों ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुटों को बड़ा झटका लगा है. आखिर चुनाव चिन्ह बदलने से क्या फर्क पड़ता है और यह कैसे डाउनफॉल को पलट सकता है...

चुनाव चिन्ह बदलने से क्या फर्क पड़ता है?

सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय चुनावों में चुनाव चिन्ह ही पार्टी की पहचान होती है. गांव-देहात में वोटर पार्टी का नाम कम और निशान ज्यादा याद रखता है. जब निशान बदल जाता है, तो वोटर कन्फ्यूज हो जाता है कि उसे किस बटन को दबाना है. इससे वोटों का बंटवारा हो सकता है या वोटर घर बैठ जाता है.

महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP ने दावा किया था कि मिलते-जुलते चुनाव चिन्हों की वजह से वोटर कन्फ्यूज हुए और उनकी एक सीट हाथ से निकल गई. यही वजह है कि नाम और निशान फ्रीज होना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जाता है.

क्या पहले भी किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम बदले?

भारत के सियासी इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब पार्टी टूटने पर नाम और चिन्ह फ्रीज हुए हैं:

कांग्रेस का बंटवारा: 1969 में कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी. इंदिरा गांधी के गुट को नया चिन्ह 'गाय और बछड़ा' मिला, जबकि पुराने गुट (Congress (O)) के पास 'बैलों की जोड़ी' वाला चिन्ह रहा. इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की और पार्टी को नई पहचान दी.

1969 में कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी. इंदिरा गांधी के गुट को नया चिन्ह 'गाय और बछड़ा' मिला, जबकि पुराने गुट (Congress (O)) के पास 'बैलों की जोड़ी' वाला चिन्ह रहा. इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की और पार्टी को नई पहचान दी. जनता पार्टी: 1977 में जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया था, तो उसने 'हलधर किसान' चिन्ह पर चुनाव लड़ा और 298 सीटें जीतकर सरकार बनाई.

1977 में जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया था, तो उसने 'हलधर किसान' चिन्ह पर चुनाव लड़ा और 298 सीटें जीतकर सरकार बनाई. जनता दल: 1999 में जनता दल टूट गया था. चुनाव आयोग ने उसका 'पहिया' चिन्ह फ्रीज कर दिया था. बाद में जनता दल (यूनाइटेड) को 'तीर' और जनता दल (सेक्युलर) को 'ट्रैक्टर' चिन्ह मिला.

1999 में जनता दल टूट गया था. चुनाव आयोग ने उसका 'पहिया' चिन्ह फ्रीज कर दिया था. बाद में जनता दल (यूनाइटेड) को 'तीर' और जनता दल (सेक्युलर) को 'ट्रैक्टर' चिन्ह मिला. AIADMK (1989 और 2017): अन्नाद्रमुक का 'दो पत्ती' चिन्ह दो बार फ्रीज हुआ. 1989 में जयललिता और जानकी के बीच विवाद हुआ, लेकिन जयललिता ने 27 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया और बाद में चिन्ह वापस हासिल कर लिया. 2017 में फिर से चिन्ह फ्रीज हुआ और मामला अब भी कोर्ट में है.

अन्नाद्रमुक का 'दो पत्ती' चिन्ह दो बार फ्रीज हुआ. 1989 में जयललिता और जानकी के बीच विवाद हुआ, लेकिन जयललिता ने 27 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया और बाद में चिन्ह वापस हासिल कर लिया. 2017 में फिर से चिन्ह फ्रीज हुआ और मामला अब भी कोर्ट में है. लोक जनशक्ति पार्टी: चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच विवाद के बाद चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर 2021 को 'लोक जनशक्ति पार्टी' नाम और 'बंगला' चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था. दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चिन्ह दिए गए.

चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच विवाद के बाद चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर 2021 को 'लोक जनशक्ति पार्टी' नाम और 'बंगला' चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था. दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चिन्ह दिए गए. शिवसेना: उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच विवाद के बाद अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग ने 'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' चिन्ह को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया था. 17 फरवरी 2023 को आयोग ने अंतिम फैसला सुनाया और 'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' चिन्ह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को दे दिया. उद्धव ठाकरे गुट को 'शिवसेना (UBT)' नाम मिला.

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच विवाद के बाद अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग ने 'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' चिन्ह को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया था. 17 फरवरी 2023 को आयोग ने अंतिम फैसला सुनाया और 'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' चिन्ह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को दे दिया. उद्धव ठाकरे गुट को 'शिवसेना (UBT)' नाम मिला. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP): अजित पवार और शरद पवार के बीच विवाद के बाद NCP का 'घड़ी' चिन्ह फ्रीज हो गया था.

क्या यह बदलाव TMC के लिए राइस है या डाउनफॉल?

TMC के लिए यह चिन्ह सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव है. ममता बनर्जी ने खुद 1998 में इस चिन्ह को बनाया था, जब पार्टी कांग्रेस से अलग हुई थी. 'तृणमूल' नाम का मतलब ही है- जमीनी स्तर से जुड़ी राजनीति.

अब जब उपचुनाव सिर्फ कुछ दिनों दूर हैं, तो नए चिन्ह के साथ वोटरों तक पहुंचना आसान नहीं होगा. इतिहास बताता है कि जिस गुट के पास जनता का समर्थन और संगठन की मजबूती होती है, वही नए चिन्ह के साथ भी जीत हासिल कर लेता है.

1969 में इंदिरा गांधी ने यह साबित कर दिया था, लेकिन उन पार्टियों के लिए यह मुश्किल जरूर होता है, जिनका जनाधार कमजोर होता है या जो सिर्फ चिन्ह के सहारे वोट बटोरती हैं. फिलहाल, TMC के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह कम समय में अपने वोटरों तक यह संदेश पहुंचाए कि अब उन्हें किस नए निशान पर वोट डालना है.

फ्रीजिंग कैसे हट सकती है?

चुनाव आयोग ने यह फैसला अंतरिम आदेश के तहत लिया है, यानी यह कोई अंतिम फैसला नहीं है. आयोग ने साफ किया है कि 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968' की धारा 15 के तहत मूल विवाद पर विस्तृत सुनवाई और निर्णय बाद में किया जाएगा.

इस धारा के तहत, जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विरोधी गुट या समूह हों और हर कोई खुद को असली दल बताता हो, तो आयोग सभी उपलब्ध तथ्यों और हालात पर विचार करने के बाद यह तय कर सकता है कि कौन सा गुट असली दल है.

आयोग ने दोनों गुटों को 18 सितंबर सुबह 11 बजे तक तीन-तीन नए नाम और चुनाव चिन्ह सुझाने का आदेश दिया है. दोनों गुटों को आयोग से अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों की सूची में से अलग-अलग चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. फ्रीजिंग हटाने का फैसला आयोग की विस्तृत सुनवाई के बाद ही होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पार्टी का असली मालिक कौन है. तब तक दोनों गुट नए नाम और निशान के साथ चुनाव लड़ेंगे.