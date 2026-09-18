गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: जब-जब छीने नाम और सिंबल, बदली नेताओं की किस्मत! ममता की भी बदलेगी?

Explained: जब-जब छीने नाम और सिंबल, बदली नेताओं की किस्मत! ममता की भी बदलेगी?

भारत की राजनीति में नाम और निशान बदलने से कुछ पार्टियां और मजबूत हुई हैं, तो कुछ को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के नए चुनाव चिन्ह को कितना अपनाती है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 18 Sep 2026 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग नेममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) का नाम और मशहूर 'फूल और घास' वाला चिन्ह फ्रीज कर दिया. यह फैसला 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनावों से ठीक पहले आया है, जिससे पार्टी के दोनों ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुटों को बड़ा झटका लगा है. आखिर चुनाव चिन्ह बदलने से क्या फर्क पड़ता है और यह कैसे डाउनफॉल को पलट सकता है...

चुनाव चिन्ह बदलने से क्या फर्क पड़ता है?

सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय चुनावों में चुनाव चिन्ह ही पार्टी की पहचान होती है. गांव-देहात में वोटर पार्टी का नाम कम और निशान ज्यादा याद रखता है. जब निशान बदल जाता है, तो वोटर कन्फ्यूज हो जाता है कि उसे किस बटन को दबाना है. इससे वोटों का बंटवारा हो सकता है या वोटर घर बैठ जाता है.

महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP ने दावा किया था कि मिलते-जुलते चुनाव चिन्हों की वजह से वोटर कन्फ्यूज हुए और उनकी एक सीट हाथ से निकल गई. यही वजह है कि नाम और निशान फ्रीज होना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जाता है.

क्या पहले भी किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम बदले?

भारत के सियासी इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब पार्टी टूटने पर नाम और चिन्ह फ्रीज हुए हैं:

  • कांग्रेस का बंटवारा: 1969 में कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी. इंदिरा गांधी के गुट को नया चिन्ह 'गाय और बछड़ा' मिला, जबकि पुराने गुट (Congress (O)) के पास 'बैलों की जोड़ी' वाला चिन्ह रहा. इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की और पार्टी को नई पहचान दी.
  • जनता पार्टी: 1977 में जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया था, तो उसने 'हलधर किसान' चिन्ह पर चुनाव लड़ा और 298 सीटें जीतकर सरकार बनाई.
  • जनता दल: 1999 में जनता दल टूट गया था. चुनाव आयोग ने उसका 'पहिया' चिन्ह फ्रीज कर दिया था. बाद में जनता दल (यूनाइटेड) को 'तीर' और जनता दल (सेक्युलर) को 'ट्रैक्टर' चिन्ह मिला.
  • AIADMK (1989 और 2017): अन्नाद्रमुक का 'दो पत्ती' चिन्ह दो बार फ्रीज हुआ. 1989 में जयललिता और जानकी के बीच विवाद हुआ, लेकिन जयललिता ने 27 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया और बाद में चिन्ह वापस हासिल कर लिया. 2017 में फिर से चिन्ह फ्रीज हुआ और मामला अब भी कोर्ट में है.
  • लोक जनशक्ति पार्टी: चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच विवाद के बाद चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर 2021 को 'लोक जनशक्ति पार्टी' नाम और 'बंगला' चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था. दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चिन्ह दिए गए.
  • शिवसेना: उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच विवाद के बाद अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग ने 'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' चिन्ह को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया था. 17 फरवरी 2023 को आयोग ने अंतिम फैसला सुनाया और 'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' चिन्ह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को दे दिया. उद्धव ठाकरे गुट को 'शिवसेना (UBT)' नाम मिला.
  • नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP): अजित पवार और शरद पवार के बीच विवाद के बाद NCP का 'घड़ी' चिन्ह फ्रीज हो गया था.

क्या यह बदलाव TMC के लिए राइस है या डाउनफॉल?

TMC के लिए यह चिन्ह सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव है. ममता बनर्जी ने खुद 1998 में इस चिन्ह को बनाया था, जब पार्टी कांग्रेस से अलग हुई थी. 'तृणमूल' नाम का मतलब ही है- जमीनी स्तर से जुड़ी राजनीति.

अब जब उपचुनाव सिर्फ कुछ दिनों दूर हैं, तो नए चिन्ह के साथ वोटरों तक पहुंचना आसान नहीं होगा. इतिहास बताता है कि जिस गुट के पास जनता का समर्थन और संगठन की मजबूती होती है, वही नए चिन्ह के साथ भी जीत हासिल कर लेता है.

1969 में इंदिरा गांधी ने यह साबित कर दिया था, लेकिन उन पार्टियों के लिए यह मुश्किल जरूर होता है, जिनका जनाधार कमजोर होता है या जो सिर्फ चिन्ह के सहारे वोट बटोरती हैं. फिलहाल, TMC के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह कम समय में अपने वोटरों तक यह संदेश पहुंचाए कि अब उन्हें किस नए निशान पर वोट डालना है.

फ्रीजिंग कैसे हट सकती है?

चुनाव आयोग ने यह फैसला अंतरिम आदेश के तहत लिया है, यानी यह कोई अंतिम फैसला नहीं है. आयोग ने साफ किया है कि 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968' की धारा 15 के तहत मूल विवाद पर विस्तृत सुनवाई और निर्णय बाद में किया जाएगा.

इस धारा के तहत, जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विरोधी गुट या समूह हों और हर कोई खुद को असली दल बताता हो, तो आयोग सभी उपलब्ध तथ्यों और हालात पर विचार करने के बाद यह तय कर सकता है कि कौन सा गुट असली दल है.

आयोग ने दोनों गुटों को 18 सितंबर सुबह 11 बजे तक तीन-तीन नए नाम और चुनाव चिन्ह सुझाने का आदेश दिया है. दोनों गुटों को आयोग से अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों की सूची में से अलग-अलग चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. फ्रीजिंग हटाने का फैसला आयोग की विस्तृत सुनवाई के बाद ही होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पार्टी का असली मालिक कौन है. तब तक दोनों गुट नए नाम और निशान के साथ चुनाव लड़ेंगे.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
ECI TMC Explainer MAMATA BANERJEE Ritabrata Banerjee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NEET पेपर लीक पर SC सख्त, जज बोले- 'करेंगे NTA ऑफिस का दौरा, देखा जाएगा कि...'
NEET पेपर लीक पर SC सख्त, जज बोले- 'करेंगे NTA ऑफिस का दौरा'
इंडिया
'लिखते-पढ़ते नहीं हैं', TMC पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर BJP का पलटवार
'लिखते-पढ़ते नहीं हैं', TMC पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर BJP का पलटवार
इंडिया
गुमनाम शिकायतों पर गुस्से में SC, कहा- 'ऐसी हरकतें हमें पीछे नहीं हटा सकतीं'
गुमनाम शिकायतों पर गुस्से में SC, कहा- 'ऐसी हरकतें हमें पीछे नहीं हटा सकतीं'
इंडिया
भारत को मिलने जा रहे LCA Mk-1A, आ गई तारीख, पावर देख थर-थर कांपेगा PAK
भारत को मिलने जा रहे LCA Mk-1A, आ गई तारीख, पावर देख थर-थर कांपेगा PAK
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुमनाम शिकायतों पर गुस्से में SC, कहा- 'ऐसी हरकतें हमें पीछे नहीं हटा सकतीं'
गुमनाम शिकायतों पर गुस्से में SC, कहा- 'ऐसी हरकतें हमें पीछे नहीं हटा सकतीं'
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: ABVP जीते या NSUI, किया ये काम तो मिलेगी सख्त सजा, HC का आदेश
DUSU चुनाव: ABVP जीते या NSUI, किया ये काम तो मिलेगी सख्त सजा, HC का आदेश
विश्व
जब परमामु हथियार वाले US नेवी के जहाज को हाईजैक करने निकली PAK नेवी, जानें क्या था कांड
जब परमामु हथियार वाले US नेवी के जहाज को हाईजैक करने निकली PAK नेवी, जानें क्या था कांड
बॉलीवुड
‘राम से ज्यादा कृष्ण लगते हैं’, 'रामायण' में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर रामानंद सागर के पोते ने फिर उठाए सवाल
‘राम से ज्यादा कृष्ण लगते हैं’, 'रामायण' में रणबीर की कास्टिंग पर बोले रामानंद सागर के पोते
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में मनु भाकर थामेगी तिरंगा, दूसरे ध्वजवाहक पर भी आया अपडेट
एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में मनु भाकर थामेगी तिरंगा, दूसरे ध्वजवाहक पर भी आया अपडेट
विश्व
भारत को आंख दिखा रहा बांग्लादेश, अब रख दी बड़ी शर्त, बोला- 'रिश्ते सुधारने हैं तो...'
भारत को आंख दिखा रहा बांग्लादेश, अब रख दी बड़ी शर्त, बोला- 'रिश्ते सुधारने हैं तो...'
बिहार
MLC चुनाव: अनंत सिंह का नीरज कुमार को खुला चैलेंज! AK-47 का किया जिक्र
MLC चुनाव: अनंत सिंह का नीरज कुमार को खुला चैलेंज! AK-47 का किया जिक्र
ऑटो
भारत में JSW का बड़ा सरप्राइज होगी iCaur V23, 450 KM तक रेंज
भारत में JSW का बड़ा सरप्राइज होगी iCaur V23, 450 KM तक रेंज
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget