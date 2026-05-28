BJP की राष्ट्रीय टीम और केंद्रीय मंत्रिमंडल में होगा विस्तार? अटकलों से सियासी गर्मी तेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक समीकरण, अनुभव, योग्यता पर फोकस संभव।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार (28 मई, 2026) को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है. खास बात यह है कि भाजपा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. इससे पहले बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था. दो केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि BJP में एक व्यक्ति, एक पद का सिद्धांत है.

हालांकि, इन सवालों पर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि अब जल्द ही केंद्र में कैबिनेट विस्तार हो सकता है. इसके अलावा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी अपनी नई टीम की घोषणा जल्द कर सकते हैं.

आगामी विधानसभा चुनावों पर दिया जा रहा ध्यान

अगले महीने नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो जाएंगे. सियासी जानकार यह बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार की पूरी संभावना बनी हुई है. अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें यूपी और पंजाब सबसे महत्वपूर्ण राज्य होंगे. यूपी में जहां बीजेपी सरकारी वापसी की व्यूह रचना कर रही है, तो वहीं पंजाब में बीजेपी अपनी सरकार लाने की रणनीति बना रही है. यह माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में यूपी और पंजाब के सांसदों को और ज्यादा जगह मिल सकती है. इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल पर भी नजरें टिकी रहेंगी.

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सियासी एक्सपर्ट यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक समीकरण, अनुभव, योग्यता पर ज्यादा फोकस कर सकती है. वहीं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है. हाल ही में 5 देशों की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की थी, जिसमें कई विभागों ने अपने कामों का प्रेजेंटेशन भी दिया था.

नितिन नबीन की नई टीम में होगी कितनी युवा?

इसके अलावा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम पर भी नजरें बनी हुई हैं. एक युवा नितिन नबीन की टीम कितनी युवा होगी, इस पर मंथन जारी है. मौजूदा समय में जो महासचिव हैं, उनमें से कितने रिपीट होंगे या फिर कितने ड्रॉप होंगे, इस पर लगातार चर्चा जारी है. यही नहीं, नई टीम आने के बाद सबसे ज्यादा निगाहें बीजेपी के संसदीय बोर्ड पर भी टिकी होंगी. संसदीय बोर्ड ही फैसला लेने वाली सर्वोच्च बॉडी होती है.

केंद्र के दूसरे कार्यकाल में भी दो साल बाद हुआ था विस्तार

यह माना जा रहा है कि बीजेपी संगठन और सरकार में फेरबदल जल्द हो सकता है. हर स्तर पर बातचीत, मंथन और विचार विमर्श जारी है. वैसे भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी विस्तार 2 साल बाद ही हुआ था. जुलाई, 2021 में यूपी चुनाव से ठीक पहले विस्तार हुआ था. अब जब तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो एक बार फिर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि विस्तार हो सकता है. हालांकि, मोदी-शाह हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं. जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो, तब तक कैबिनेट विस्तार को लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं.

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