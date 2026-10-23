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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: सर्दी से पहले देश के 131 शहरों की हवा में क्यों घुला जहर? सर्दियां कितना सितम ढहाएंगी

Explained: सर्दी से पहले देश के 131 शहरों की हवा में क्यों घुला जहर? सर्दियां कितना सितम ढहाएंगी

देश के 254 शहरों में से 131 की हवा 'सांस लेने लायक' नहीं है. यह सिर्फ शुरुआत है. क्या सरकारें पराली जलाने, गाड़ियों का प्रदूषण और कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगी या नहीं?

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 23 Oct 2026 04:30 PM (IST)
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सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दी भी नहीं और देश के आधे से ज्यादा शहरों की हवा पहले ही 'सांस लेने लायक' नहीं बच पाई है. केंद्रीय प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, देश के जिन 254 शहरों की हवा में सिर्फ 123 शहरों की हवा ही 'अच्छी' कैटेगरी में है. बाकी 131 शहरों की हवा 'मध्यम' से लेकर 'बेहद खराब' तक है. दिल्ली में GRAP 1 लागू कर दिया है, तो हरियाणा के आंकड़ों ने चौंकाया है. सर्दी के मौसम में हालात बद से बदतर होने वाले हैं.

तो आखिर सर्दियों से पहले ही हवा में जहर क्यों घुलने लगा, सर्दी आने पर क्या होगा और सेहत पर कितना असर?

254 में से 131 शहरों की हवा 'सांस लेने लायक' नहीं

CPCB के 22 अक्टूबर 2026 के डेटा के मुताबिक, 254 कुल निगरानी वाले शहरों में से:

  • 25 शहरों की हवा 'अच्छी' (0-50) रही.
  • 98 शहरों की हवा 'संतोषजनक' (51-100) रही.
  • 111 शहरों की हवा 'मध्यम' (101-200) श्रेणी में रही.
  • 17 शहरों की हवा 'खराब' (201-300) श्रेणी में रही.
  • 3 शहरों की हवा 'बेहद खराब' (301-400) श्रेणी में रही.

कुल मिलाकर 254 में से 131 शहर ऐसे हैं जहां हवा 'मध्यम' से 'बेहद खराब' तक है. यह देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है.

पंचगांव, हापुड़ और बड़ौत में हालात 'बेहद खराब'

देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहर हैं. पंचगांव (हरियाणा) में AQI 378 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' कैटेगरी में आता है. इसके बाद बड़ौत (UP) में 328 और हापुड़ (UP) में 328 AQI रहा.

22 अक्टूबर 2026 को दिल्ली का AQI 223 था, यानी देश के कम से कम 13 शहर ऐसे थे जहां की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब थी. इनमें UP के 7 और हरियाणा के 4 शहर शामिल हैं.


Explained: सर्दी से पहले देश के 131 शहरों की हवा में क्यों घुला जहर? सर्दियां कितना सितम ढहाएंगी

इसके उलट, देश की सबसे साफ हवा मिजोरम के आइजोल में रही, जहां AQI सिर्फ 20 दर्ज किया गया.

दिल्ली-NCR और पश्चिमी UP: सबसे ज्यादा 'हॉटस्पॉट'

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के 29 शहरों में से 13 शहरों की हवा 'खराब' कैटेगरी में है. दिल्ली का AQI 20 अक्टूबर को 179 (मध्यम) था, लेकिन 21 अक्टूबर की दोपहर तक यह 244 (खराब) पर पहुंच गया. यानी सिर्फ 24 घंटे में 65 अंकों की बढ़ोतरी. इसके बाद 22 अक्टूबर को यह 223 पर आया, लेकिन हवा अब भी 'खराब' कैटेगरी में ही बनी हुई है.

दिल्ली में PM10 और PM2.5 का स्तर भी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया. आनंद विहार में PM10 का स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जबकि पंजाबी बाग में PM2.5 का स्तर 305 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया. ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि सांस के साथ सीधे शरीर में पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी खराब है. 9 शहरों में AQI 200 से ऊपर है. इसमें हापुड़, बड़ौत, बागपत, मेरठ और नोएडा शामिल हैं. यह इलाका दिल्ली-NCR के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बन चुका है.

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता 'खराब' कैटेगरी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है. GRAP एक ऐसा प्लान है जिसमें AQI के स्तर के हिसाब से पाबंदियां तय होती हैं.

आखिर सर्दियों से पहले क्यों खराब हो रही हवा?

पर्यावरणविद डॉ. सुभाष पांडे के मुताबिक, प्रदूषण बढ़ने की 4 बड़ी वजहें हैं:

  • पराली जलाना: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं अक्टूबर-नवंबर में बढ़ जाती हैं. IITM के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी करीब 4 फीसदी थी, लेकिन यह आंकड़ा आने वाले हफ्तों में बढ़ सकता है.
  • गाड़ियों का धुआं: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) की स्टडी के मुताबिक, पराली जलाने का दौर खत्म होने के बाद भी दिसंबर में PM2.5 का स्तर कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया. यानी गाड़ियों का उत्सर्जन दिल्ली में PM2.5 का सबसे बड़ा कारण बन चुका है.
  • मौसम में बदलाव: मानसून के बाद हवा में नमी बढ़ती है और तापमान गिरता है. इससे प्रदूषक कण नीचे की ओर रुक जाते हैं और धुंध की चादर बन जाती है.
  • पटाखे और स्थानीय स्रोत: दशहरा और दिवाली पर पटाखों से निकलने वाला धुआं, सड़कों की धूल, निर्माण कार्य और कचरा जलाना स्थानीय स्तर पर प्रदूषण को बढ़ाते हैं.


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About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 23 Oct 2026 04:30 PM (IST)
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