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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: पेट्रोल-गैस तो ठीक, लेकिन सोना खरीदने से क्या दिक्कत? PM मोदी की नसीहत में छिपी असल वजह डॉलर बचाना

Explained: पेट्रोल-गैस तो ठीक, लेकिन सोना खरीदने से क्या दिक्कत? PM मोदी की नसीहत में छिपी असल वजह डॉलर बचाना

PM Modi Gold Speech: अमेरिका और ईरान की जंग के बीच PM मोदी ने सोना खरीदने को मना कर दिया है. अब पेट्रोल-गैस न खरीदना तो समझ आता है, लेकिन सोने पर पाबंदी की बातें क्यों? जबकि यही आखिरी सहारा होता है.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 11 May 2026 01:49 PM (IST)
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अभी दुनिया में दो बड़ी आफतें एक साथ आ गई हैं. एक तरफ पश्चिम एशिया में जंग जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल (पेट्रोल-डीजल की जान) के दाम आसमान छू रहे हैं. दूसरी तरफ, इसी अनिश्चितता के माहौल में, लोगों का भरोसा शेयर बाजार या करेंसी से उठ जाता है और वो अपना पैसा बचाने के लिए सबसे 'सेफ' चीज यानी सोने की तरफ दौड़ पड़ते हैं. इसे 'सेफ हेवन' मांग कहते हैं. तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना खरीदने को मना क्यों कर दिया?

सोना न खरीदने के पीछे डॉलर बचाने की कोशिश

अब भारत की मजबूरी देखिए. हमें खाने के तेल से लेकर मोबाइल तक, हर चीज के लिए दूसरे देशों से सामान मंगाना पड़ता है और उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है. सबसे ज्यादा डॉलर खर्च हम दो चीजों पर करते हैं- कच्चा तेल और सोना.

अब अगर तेल भी मंहगा हो गया और सोने की खरीदारी भी बढ़ गई, तो देश के खजाने से डॉलर बहुत तेजी से बाहर जाने लगेंगे. यही डॉलर का लगातार बाहर जाना, रुपये को कमजोर करता है और हर तरह की चीज (पेट्रोल से लेकर दाल तक) और मंहगी हो जाती है. सरकार पर इस डॉलर खर्च को कंट्रोल करने का भारी प्रेशर है. इसीलिए PM ने कहा कि तेल पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन सोने पर तो है. तो क्यों न इस मोर्चे पर डॉलर की बचत की जाए?

गोल्ड इम्पोर्ट बिल का खेल: इतना बड़ा आंकड़ा कि होश उड़ जाएं

थोड़े आंकड़े देखिए, समझ आएगा कि PM की टेंशन जायज क्यों है:

  • 72 बिलियन डॉलर (लगभग 6 लाख करोड़ रुपये) पिछले साल (FY26) सिर्फ सोना खरीदने में विदेशों को दे दिया. ये तकरीबन हमारे कुल इम्पोर्ट बिल का 10% हिस्सा था.
  • भारत में हर साल 700-800 टन सोने की डिमांड रहती है, लेकिन हमारे यहां इसका प्रोडक्शन न के बराबर है. करीब 90% से ज्यादा सोना हमें बाहर से मंगाना पड़ता है.

अब जरा सोचिए, अगर हम सब मिलकर सोने की खरीदारी को 30-40% भी कम कर दें, तो 20-25 बिलियन डॉलर की बचत हो जाएगी. अगर 50% तक कम कर दी, तो 36 बिलियन डॉलर का फायदा होगा. ये वो पैसा है, जिससे हम जरूरी तेल, खाद और दवाइयां खरीद सकते हैं और रुपया भी मजबूत बना रहेगा.

दुनियाभर के टॉप 10 बैंकों से ज्यादा भारतीय घरों में सोना

भारत में सोना हमारी संस्कृति है, शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक में सोना ही सोना चलता है. लेकिन एक बार असोचैम (ASSOCHAM) की रिपोर्ट ने जो बताया, वो गर्व और चौंकाने दोनों वाली बात थी. 25,000 से 50,000 टन सोना, भारत के घरों, मंदिरों और तिजोरियों में अभी पड़ा हुआ है. इसकी मौजूदा कीमत लगभग 5 से 10 ट्रिलियन (करीब 415 लाख करोड़ से 830 लाख करोड़ रुपये) है. सोचिए, ये दुनिया के टॉप-10 सबसे बड़े बैंकों (अमेरिकी फेडरल रिजर्व, जर्मन बुंडेसबैंक, चीन के बैंक वगैरह) के पास रखे कुल सोने से भी कहीं ज्यादा है.

इस बेशकीमती खजाने की कीमत, आज के भारत की पूरी GDP (एक साल की कुल कमाई) से भी 125% ज्यादा है. यानी एक तरह से देखें तो, इस एक चीज की कीमत हमारी पूरी इकोनॉमी से भी बड़ी है.

तो युद्ध में सोना इतना जरूरी क्यों होता है?

प्रधानमंत्री ने अपनी बात में पश्चिम एशिया के युद्ध का जिक्र किया, वो भी यूं ही नहीं था. सोने को 'युद्ध की मुद्रा' या 'आखिरी सहारा' इसीलिए कहा जाता है:

  • जब जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहा था, तो उसने पूरे यूरोप से सोना लूट-लूटकर अपनी सेना और हथियारों पर खर्च किया था. स्पेन ने भी अपनी सिविल वॉर में हथियार खरीदने के लिए अपना पूरा 510 टन सोना रूस को भेज दिया था.
  • कई देशों की आर्मी अपने खास कमांडो को सोने के सिक्के देकर भेजती है. 1991 के खाड़ी युद्ध में ब्रिटिश पायलटों को 20-20 गोल्ड सॉवरेन दिए गए थे. मतलब यह कि अगर उनका प्लेन दुश्मन के इलाके में गिर जाए, तो अपनी जान बचाने के लिए या किसी को रिश्वत देकर भागने के लिए यह सबसे कारगर चीज होती है.
  • इसीलिए, जब भी दुनिया में बवाल मचता है, सारे देश सोना इकट्ठा करने लगते हैं. 2025 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने तकरीबन 1,000 टन सोना खरीदा, ताकि किसी भी संकट से निपटने के लिए उनकी तिजोरी मजबूत रहे.

PM मोदी के सोना न खरीदने वाले बयान के मायने क्या हैं?

दरअसल, PM की ये अपील कोई इमरजेंसी जुगाड़ नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है. सरकार चाहती है कि हमारे घरों में बेकार पड़ा ये सोना, अब देश की तरक्की का इंजन बने. इसीलिए सरकार सालों से 'गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम' जैसी योजनाएं चला रही है. मतलब, अपना सोना बैंक में जमा कराओ, उस पर ब्याज कमाओ और वही सोना पिघलाकर ज्वैलर्स को बेच दिया जाता है. इससे बाहर से नया सोना खरीदने की जरूरत कम पड़ती है.

तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है?

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रधानमंत्री का 'सोना मत खरीदो' कहना, कोई शगुन-अपशगुन का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने का एक देसी जुगाड़ है. तेल की बढ़ती कीमतों से जो डॉलर की चोट हमें पड़ रही है, उसका इलाज सोने की खरीदारी घटाकर किया जा सकता है. ये एक तरह से हम सबका राष्ट्रहित में छोटा सा त्याग है, ताकि देश का डॉलर का खजाना खाली न हो और बेवजह चीजें और महंगी न हो जाएं. आपके घर की तिजोरी में बंद सोना, आज दुनिया के किसी भी बैंक से ज्यादा ताकतवर है, बस उसे अर्थव्यवस्था के लिए सही तरीके से काम में लाने की जरूरत है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
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Published at : 11 May 2026 01:49 PM (IST)
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