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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: PM मोदी ने फिर क्यों कहा- 'सोना न खरीदें'? पिछली अपील का कितना असर

Xप्लेन: PM मोदी ने फिर क्यों कहा- 'सोना न खरीदें'? पिछली अपील का कितना असर

अगर सोने का आयात नहीं घटा, तो सरकार और कड़े कदम उठा सकती है. रुपए की स्थिति और करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) पर इसका असर तय करेगा कि क्या भारत इस संकट से उबर पाता है या नहीं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 01 Sep 2026 01:02 PM (IST)
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1 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर करते हुए देशवासियों से अपील की- 'जब तक जरूरत न हो, सोना न खरीदें.' PM मोदी ने विदेश यात्राओं और विदेशों में शादी करने से भी बचने की सलाह दी. ये सिर्फ 114 दिनों में दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को इस तरह की अपील की है. इससे पहले 10 मई 2026 को हैदराबाद में एक रैली में उन्होंने 'एक साल तक सोना न खरीदने' का आग्रह किया था. आखिर PM मोदी बार-बार अपील क्यों कर रहे, पीछे क्या मजबूरी है और पिछली अपील का कितना असर हुआ...

सबसे पहले PM मोदी की अपील सुनें...

 
 
 
 
 
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आखिर क्या समस्या है जो PM मोदी बार-बार अपील कर रहे?

PM मोदी की 4 महीने बाद दोबारा अपील करने की 4 बड़ी वजहें समझ आती हैं:

वजह- 1: सोने का बढ़ता आयात बिल

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर देश है. इसके बावजूद देश के अंदर गोल्ड प्रोडक्शन न के बराबर है. भारत अपनी जरूरत का 99 फीसदी से ज्यादा सोना इम्पोर्ट करता है:

  • वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात बिल रिकॉर्ड 72 बिलियन डॉलर (करीब 6.82 लाख करोड़ रुपए) पर पहुंच गया.
  • ये पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 58 बिलियन डॉलर से 24 फीसदी ज्यादा है.
  • 2022-23 में ये आंकड़ा 36.5 बिलियन डॉलर था, यानी सिर्फ तीन सालों में सोने का आयात बिल लगभग दोगुना हो गया है.

ये 72 बिलियन डॉलर भारत के कुल आयात बिल का एक बड़ा हिस्सा है. जब भारत सोना खरीदता है, तो उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है. इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव पड़ता है.

वजह-2: ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट

28 फरवरी 2026 से अमेरिका-ईरान युद्ध जारी है. इस युद्ध ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लगभग बंद कर दिया है. इस रास्ते से दुनिया के कुल तेल निर्यात का 20 फीसदी गुजरता है. इसका सीधा असर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है. तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत के आयात बिल को और बढ़ा दिया है. अब तेल और सोना दोनों मिलकर भारत के आयात बिल पर भारी दबाव डाल रहे हैं.

वजह- 3: करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) का बढ़ता खतरा

जब कोई देश जितना निर्यात करता है, उससे ज्यादा आयात करता है, तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) का सामना करना पड़ता है.

  • तेल की बढ़ती कीमतें और सोने का रिकॉर्ड आयात मिलकर CAD बढ़ा रहे हैं.
  • एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर सोने का आयात नहीं रुका, तो CAD GDP के 2 फीसदी के करीब या उससे ज्यादा पहुंच सकता है.
  • भारत का बहुत बड़ा व्यापार घाटा पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रहा है.
  • रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर (95-96) पर पहुंच गया है.

वजह- 4: सोना सिर्फ निवेश नहीं, भावना है

भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं है. ये संस्कृति, भावना, बचत और शादी-त्योहार से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री का ये आग्रह 'असामान्य' माना जा रहा है. जिस चीज को लोग पीढ़ियों से सुरक्षित निवेश मानते आए हैं, उसे न खरीदने की अपील दिखाती है कि हालात कितने गंभीर हैं.

PM मोदी ने पिछली अपील में क्या कहा और असर कितना हुआ?

10 मई 2026 को हैदराबाद में एक रैली में PM मोदी ने सात सूत्री अपील की थी:

  • एक साल तक सोना न खरीदें
  • अनावश्यक विदेश यात्रा न करें
  • पेट्रोल-डीजल की खपत कम करें
  • ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम
  • ऊर्जा की बचत करें
  • स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें
  • विलासिता की खपत कम करें

PM मोदी ने कहा था, 'एक साल तक, चाहे कोई भी त्योहार या शादी हो, हमें सोने के गहने नहीं खरीदने चाहिए.'

इस अपील से बाजारों में हलचल मच गई थी. ज्वैलरी शेयरों में भारी गिरावट आई और बाजार में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की अटकलें तेज हो गईं. फिर मई 2026 में सरकार ने सोने पर आयात शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया.

RBI के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2026 में सोने के आयात की वृद्धि दर में भारी कमी आई. जनवरी 2026 में सोने का आयात करीब 100 टन था, जो फरवरी में घटकर 65-66 टन और मार्च में 20-22 टन रह गया.

लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक, 60 फीसदी भारतीयों ने PM की अपील के बाद सोना खरीदने पर पुनर्विचार किया. 28 फीसदी ने खरीदारी कम करने की बात कही, जबकि 36 फीसदी ने अगले एक साल में बिल्कुल न खरीदने का इरादा जताया.

हालांकि आयात की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कुल वार्षिक आयात 72 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड है. यानी, अपील का असर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं. वहीं, सोने की कीमतें भी बढ़ रही हैं. 1 सितंबर 2026 को MCX पर सोना 1,54,282 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था. जब कीमतें बढ़ती हैं, तो लोग निवेश के तौर पर और ज्यादा सोना खरीदते हैं. ये एक विडंबना है.

अगर पिछली अपील का कुछ असर हुआ था, तो दोबारा क्यों?

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया 3 बड़ी वजहें बताते हैं:

  • युद्ध और संकट: अमेरिका-ईरान युद्ध को छह महीने हो चुके हैं. 1 सितंबर 2026 को ही अमेरिकी सेना ने होर्मुज में एक द्वीप पर हमला किया. इसके जवाब में ईरान ने UAE और जॉर्डन पर हमले कर दिए. यानी, तनाव कम होने की बजाय बढ़ रहा है. इससे तेल की कीमतों में और उछाल आ सकता है.
  • 7.8% की GDP ग्रोथ: PM मोदी ने Q1 (अप्रैल-जून 2026) में 7.8 फीसदी की आर्थिक वृद्धि पर देशवासियों को बधाई दी. PM मोदी ने कहा, 'दुनिया युद्ध में डूबी है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, 2020 के कोविड काल से अब तक कहीं स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है.' हालांकि, 7.8% की ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि चुनौतियां खत्म हो गई हैं. वैश्विक अनिश्चितता, युद्ध, तेल की कीमतें और सोने का आयात समेत कई जोखिम बरकरार हैं. इस वजह से स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर देने की जरूरत है.
  • 'एक बार की अपील' काफी नहीं: भारत में सोने की खरीदारी त्योहारों और शादियों से जुड़ी है. एक बार की अपील से लोगों की आदतें नहीं बदलतीं. बार-बार याद दिलाना पड़ता है. खासकर जब शादी का सीजन और त्योहार आने वाले हैं. PM मोदी ने इस बार विदेश में शादी और विदेश यात्राओं से बचने की भी बात कही. विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को रोकने की कोशिश तेज कर दी गई है.

कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है?

अजय केडिया कहते हैं, 'अगर 10 में से 1 भारतीय PM मोदी की अपील मानकर इस साल सोने के गहने नहीं खरीदता, तो देश को 7.2 अरब डॉलर की बचत हो सकती है. अगर सोने का आयात 30-40 फीसदी घट जाए, तो 20-25 अरब डॉलर की बचत होगी. अगर 50 फीसदी की कमी आती है, तो 36 अरब डॉलर जो कि अनुमानित CAD का लगभग आधा है. यानी अगर अपील सफल होती है, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.'

हालांकि, त्योहारी सीजन भी आने वाला है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोग PM मोदी की अपील मानते हैं या नहीं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 01 Sep 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
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