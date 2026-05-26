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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाथलापति विजय से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम का खुलासा, कहा- 'हमने 15 साल...'

थलापति विजय से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम का खुलासा, कहा- 'हमने 15 साल...'

पवन कल्याण ने विजय की तेज राजनीतिक सफलता पर हंसते हुए 'जलन' होने की बात कही. उन्होंने अपने 15 साल लंबे संघर्ष और जनसेना के सफर को भी याद किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 26 May 2026 12:45 PM (IST)
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तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय की धमाकेदार जीत अब दूसरे राज्यों के नेताओं के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है. इसी बीच आंद्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जन सेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण का एक बयान तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हंसते हुऐ कहा कि उन्हें विजय से 'जलन' हो रही है.

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने सोमवार (25 मई 2026) को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक यात्रा को लेकर खुलकर बात की. अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने कहा कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय की तेजी से मिली सफलता को देखकर उन्हें थोड़ी जलन महसूस होती है. पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि आजकल तमिलनाडु की राजनीति को देखकर लगता है कि वहां सब कुछ बहुत आसानी से हो गया. उन्होंने हंसते हुए कहा कि 'उन्होंने कटआउट और होलोग्राम के जरिए खुशी-खुशी चुनाव जीत लिया.'

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पवन कल्याण ऐसा बोलते हुए थोड़े भावुक भी नजर आए. कल्याण ने कहा कि उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए पिछले 15 सालों तक लगातार संघर्ष किया है और लोगों के बीच सड़कों पर घूमकर काम किया है. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे पवन कल्याण की ईमानदारी और उनके लंबे राजनीतिक संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं. कई लोग विजय की राजनीति में तेजी से मिली कामयाबी पर भी चर्चा कर रहे हैं. 

राजनीतिक दल चलाना आसान काम नहीं

पवन कल्याण ने अपने भाषण में आगे कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को चलाना आसान काम नहीं होता. इसके लिए लाखों लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ता है. उन्होंने कहा कि कई बार तो परिवार के लोग भी एक बात पर सहमत नहीं होते, ऐसे में समाज को बदलने के लिए पार्टी बनाना बहुत बड़ा जोखिम था. उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राजनीति की तुलना नहीं की जा सकती. कुछ दिन पहले अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम में पवन कल्याण ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि दोनों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में गठबंधन के साथ आगे बढ़ने की उनकी रणनीति सही थी, भले ही इसमें ज्यादा समय लगा हो.

अभिनेता से मुख्यमंत्री का सफर

थलापति विजय ने बहुत कम समय में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. विजय ने साल 2024 में अपनी पार्टी टीवीके (TVK) लॉन्च की थी. इसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीत लीं और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई. इसी जीत के साथ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने. उनकी जीत ने DMK और AIDMK जैसी पुरानी पार्टियों के वर्चस्व को खत्म कर दिया.

2014 से 2019 तक जनसेना का मुश्किल दौर

पवन कल्याण ने अपनी जनसेना पार्टी की शुरुआत साल 2014 में की थी. 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी और पवन खुद दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे. उस समय कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्या जनसेना पार्टी आगे टिक पाएगी या नहीं. पवन कल्याण ने हार नहीं मानी. उन्होंने धीरे-धीरे अपनी पार्टी को मजबूत किया और बाद में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी (TDP -BJP-JSP ) "Kutami" के साथ गठबंधन किया. 2024 के आंध्र प्रदेश चुनाव में जनसेना पार्टी ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. पार्टी ने जिन 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सभी पर जीत हासिल की. इसके अलावा पवन कल्याण ने पीठापुरम सीट से 70 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जो उनकी पहली विधानसभा जीत भी थी.

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Published at : 26 May 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Andhra Pradesh Pawan Kalyan Joseph Vijay Tamil Nadu Election 2026 Tamil Nadu Assembly Election 2026
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