Explained: चीन क्यों धराधर खरीद रहा सोना? भारतीय खरीदारों के लिए क्या है चिंता के कारण, जानिए
चीन की केंद्रीय बैंक ने सितंबर में अपनी गोल्ड रिजर्व में 7.4 लाख औंस की बढ़ोतरी की है, जो पिछले तीन वर्षों में उसका सबसे बड़ा मासिक इजाफा है.
वैश्विक सोने के बाजार में एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिल रहा है. एक तरफ, अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और मजबूत डॉलर के दबाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं दूसरी तरफ, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खरीदार यानी चीन (पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और वहां के आम नागरिक) इस गिरावट का फायदा उठाकर रिकॉर्ड मात्रा में सोना जमा कर रहा है.
चीन की केंद्रीय बैंक ने सितंबर में अपनी गोल्ड रिजर्व में 7.4 लाख औंस की बढ़ोतरी की है, जो पिछले तीन वर्षों में उसका सबसे बड़ा मासिक इजाफा है. यही नहीं, चीन ने 2026 के शुरुआती आठ महीनों में ही 1,000 टन से ज्यादा सोना आयात किया है.
ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय खरीदारों और निवेशकों को इस रुझान से चिंतित होना चाहिए? आइए इस स्थिति को विस्तार से समझें.
चीन की आक्रामक खरीदारी के पीछे की वजह क्या है?
चीन द्वारा इस गिरावट में लगातार सोना खरीदने के पीछे कई रणनीतिक कारण हैं. पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक तनावों के बाद चीन अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम कर सोने का हिस्सा बढ़ा रहा है.
चीन के रियल एस्टेट और शेयर बाजारों में मंदी के कारण वहां के आम नागरिक अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए भौतिक सोने (गोल्ड बार और सिक्के) की ओर रुख कर रहे हैं.
भारतीय खरीदारों के लिए चिंता के कारण
भारतीय खरीदारों और खुदरा निवेशकों के लिए चीन की यह रणनीति कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती है. जब भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण सोने के दाम नीचे गिरते हैं, चीन जैसी विशाल अर्थव्यवस्थाएं भारी मात्रा में खरीदारी शुरू कर देती हैं. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों को एक मजबूत सहारा मिल जाता है और दाम उस स्तर तक नीचे नहीं गिर पाते, जहां आम भारतीय खरीदार भारी छूट की उम्मीद कर रहे होते हैं.
भारत में धनतेरस, दिवाली और शादियों का सीजन करीब है. चीन द्वारा वैश्विक सप्लाई का बड़ा हिस्सा खरीद लिए जाने से भारत में घरेलू प्रीमियम और सोने की कुल उपलब्धता पर असर पड़ सकता है.
वैश्विक बाजार में अंतरराष्ट्रीय कीमतें चाहे गिर भी जाएं, अगर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोने के भाव गिरते नहीं हैं.
भारतीय खरीदारों के लिए उम्मीद की किरण
दूसरी ओर, भारतीय खरीदारों और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इस स्थिति में आशावादी होने के कई मजबूत कारण हैं. चीन और पोलैंड जैसे देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही खरीदारी यह साबित करती है कि वैश्विक संस्थाओं का सोने पर भरोसा अटूट है. यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो चीन का यह कदम इस बात की गारंटी देता है कि सोना आने वाले समय में भी एक मजबूत और सुरक्षित संपत्ति बना रहेगा.
जब पश्चिमी निवेश फंड ब्याज दरें बढ़ने पर सोना बेचते हैं, तब भारत और चीन की मांग मिलकर अंतरराष्ट्रीय सोने के बाजार को बड़ी क्रैश (बड़ी गिरावट) से बचाती है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम रिकॉर्ड (जनवरी में $5,500 प्रति औंस के उच्च स्तर) से कीमतों में हुई गिरावट भारतीय खरीदारों को त्योहारी सीजन से पहले एक बेहतर एंट्री पॉइंट प्रदान करती है.
भारतीय खरीदारों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
अगर आप दिवाली या शादियों के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें
एक साथ बड़ा निवेश न करें: वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी के बीच उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. इसलिए सारा पैसा एक साथ लगाने के बजाय किश्तों में खरीदारी करें.
केवल आभूषणों तक सीमित न रहें: यदि आपका उद्देश्य निवेश है, तो मेकिंग चार्ज और शुद्धता की झंझट से बचने के लिए 'डिजिटल गोल्ड', 'गोल्ड ईटीएफ' या 'सोवरेन गोल्ड बॉन्ड' का रुख करें.
डॉलर और रुपये की चाल पर नजर रखें: केवल अंतरराष्ट्रीय सोने के चार्ट न देखें, बल्कि भारतीय रुपये की विनिमय दर (INR-USD) पर भी नजर रखें, क्योंकि घरेलू दरें इससे तय होती हैं.
चीन की आक्रामक खरीदारी भारतीय खरीदारों के लिए चिंता से ज्यादा एक सकारात्मक संकेत है. हालांकि यह अल्पावधि में सोने के दामों में बहुत बड़ी गिरावट को रोकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह भारतीय निवेशकों के पोर्टफोलियो को मजबूती और स्थिरता देती है. चीन का यह कदम यह साबित करता है कि गिरावट के समय सोना खरीदना दुनिया के सबसे चतुर निवेशकों की रणनीति है, जिसे भारतीय खरीदार भी अपनी समझदारी से अपना सकते हैं.