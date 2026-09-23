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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाEXPLAINED: आज दिन और रात लगभग बराबर होंगे? सितंबर इक्विनॉक्स का रहस्य जानिए

EXPLAINED: आज दिन और रात लगभग बराबर होंगे? सितंबर इक्विनॉक्स का रहस्य जानिए

पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि ठीक बारह-बारह घंटे की होती है. किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अवधारणा पूरी तरह सही नहीं है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 23 Sep 2026 07:01 AM (IST)
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आज होने वाली सितंबर इक्विनॉक्स की घटना पृथ्वी की वार्षिक सूर्य परिक्रमा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक खगोलीय पड़ाव है. उत्तरी गोलार्ध में इसे 'ऑटम इक्विनॉक्स' यानी शरद विषुव कहा जाता है, जहां यह पतझड़ और ठंड के मौसम के आगमन का संकेत देता है. इसके विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में इसे 'वर्नल इक्विनॉक्स' यानी वसंत विषुव के रूप में मनाया जाता है, जो सुहाने मौसम और फूलों के खिलने का समय होता है.

इस घटना का नाम लैटिन शब्दों 'एक्वस' और 'नॉक्स' से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'बराबर रात' है. पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि ठीक बारह-बारह घंटे की होती है. किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अवधारणा पूरी तरह सही नहीं है. आइए इस खगोलीय घटना के पीछे छिपे विज्ञान, इसके कारणों और इसके सांस्कृतिक महत्व को विस्तार से समझें.

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इक्विनॉक्स के पीछे का खगोलीय विज्ञान

यह समझने के लिए कि विषुव की घटना क्यों और कैसे घटित होती है, हमें अंतरिक्ष में पृथ्वी की स्थिति और उसकी गति का अध्ययन करना होगा. हमारा ग्रह अपनी घूमने की धुरी पर सीधा खड़ा नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष में 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है.

जैसे-जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटती है, अंतरिक्ष में इसका यह झुकाव हमेशा एक ही दिशा में बना रहता है. इस निरंतर झुकाव के कारण वर्ष के अधिकांश समय में या तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिक झुकता है (जिससे वहां गर्मियां होती हैं) या फिर दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है.

हालांकि, वर्ष में ठीक दो बार, मार्च और सितंबर के महीनों में पृथ्वी की यह धुरी न तो सूर्य की ओर झुकी होती है और न ही उससे दूर. इस संतुलित स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें ठीक पृथ्वी की भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ती हैं. इस विशेष क्षण में, पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है, जिससे दोनों गोलार्धों को सूर्य का प्रकाश लगभग समान रूप से प्राप्त होता है.

दिन और रात "लगभग" बराबर क्यों होते हैं, बिल्कुल बराबर क्यों नहीं?

हालांकि सूर्य के प्रकाश का वैश्विक वितरण संतुलित होता है, फिर भी अधिकांश स्थानों पर दिन और रात ठीक 12-12 घंटे के नहीं होते. सितंबर विषुव के दिन भी पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में दिन का प्रकाश 12 घंटे से थोड़ा अधिक समय तक रहता है. इस सूक्ष्म अंतर के लिए मुख्य रूप से दो वैज्ञानिक कारण जिम्मेदार हैं

1. वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)

हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा (वायुमंडल) की एक परत है. जब अंतरिक्ष से सूरज की किरणें इस हवा से गुजरती हैं, तो हवा के घनत्व के कारण वे थोड़ी मुड़ जाती हैं. इस झुकाव या मुड़ने की वजह से सूरज हमें अपनी असल जगह से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है. इसी वजह से, सूरज के डूबने (सूर्यास्त) के बाद भी वह कुछ देर तक आसमान में दिखाई देता है, और उगने (सूर्योदय) से कुछ मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है.

2. सूर्योदय और सूर्यास्त की पारंपरिक परिभाषा

हम सामान्य तौर पर सूर्योदय या सूर्यास्त तब मानते हैं जब सूरज का ऊपरी हिस्सा क्षितिज को छूता है, न कि उसका बीच का हिस्सा. सूरज को पूरी तरह ऊपर आने या नीचे जाने में कुछ मिनट लगते हैं, और ये अतिरिक्त मिनट दिन की रोशनी में जुड़ जाते हैं.

इन दोनों कारणों की वजह से, दिन और रात ठीक 12-12 घंटे के नहीं होते. दिन और रात की असली बराबरी (जिसे 'इक्विलक्स' कहते हैं) विषुव के दिन नहीं, बल्कि भूमध्य रेखा से दूरी के हिसाब से उससे कुछ दिन पहले या बाद में होती है.

मौसम, इतिहास और संस्कृति पर असर

सितंबर विषुव सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसका हमारी संस्कृति और त्योहारों से भी गहरा नाता है. 

उत्तरी गोलार्ध में फसल उत्सव: यहां गर्मियों की विदाई और सर्दियों का स्वागत होता है. चीन और कई एशियाई देशों में इस दौरान 'मिड-ऑटम फेस्टिवल' (मून केक उत्सव) मनाया जाता है, जो परिवार के मिलने और अच्छी फसल की खुशी का प्रतीक है.

दक्षिणी गोलार्ध में वसंत का आगमन: इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में सर्दियों का अंत होता है और बहार आती है. चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिलते हैं और मौसम सुहावना हो जाता है.

सितंबर इक्विनॉक्स हमें यह बताता है कि भले ही मौसम बदलते हों, ब्रह्मांड में एक अद्भुत संतुलन और नियम है. यह एक ऐसा पल है जिसके बाद उत्तर में सर्द रातें और दक्षिण में लंबे, गर्म दिन शुरू हो जाते हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 23 Sep 2026 07:01 AM (IST)
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