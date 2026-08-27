Xप्लेन: बांग्लादेश का चीन से J-10CE फाइटर जेट खरीदने की तैयारी, क्यों भारत के लिए चिंता
बांग्लादेश 2024 से अपनी पुरानी हो रही वायु सेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन के J-10CE फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रहा है.
मार्च 1971 में, भारत के पड़ोस में एक बड़ा संकट तब पैदा हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) में बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए 'ऑपरेशन सर्चलाइट' शुरू किया. 1971 की गर्मियों तक, भारत में लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) शरणार्थी आ चुके थे, जिससे एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया था. फिर भी, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू करने का फ़ैसला दिसंबर तक टाल दिया.
भारत के इंतज़ार करने के कई कारण थे, जिनमें मॉनसून के मौसम से बचना शामिल था, क्योंकि बारिश में भारतीय सेना की आवाजाही मुश्किल हो जाती; साथ ही, पूर्ण युद्ध से पहले भारतीय सेना को तैयार और प्रशिक्षित करने की भी ज़रूरत थी. हालांकि, एक और कारण चीन का पहलू था सर्दियों के दौरान हिमालय के दर्रे बंद रहते हैं, जिससे चीन के किसी भी तरह के दखल की संभावना बहुत कम हो जाती.
बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ लगभग हमेशा ही दोस्ताना रहे हैं, खासकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में. लेकिन जैसे-जैसे भारत के साथ संबंध प्रभावित हो रहे हैं, चीन और पाकिस्तान ढाका को अपने खेमे में वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं.
ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश का गठजोड़ और मज़बूत हो सकता है, क्योंकि ढाका चीन के J-10CE फाइटर जेट खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है.
बांग्लादेश की J-10C फाइटर जेट डील
बांग्लादेश 2024 से अपनी पुरानी हो रही वायु सेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन के J-10CE फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रहा है. अक्टूबर 2025 में, बांग्लादेश ने बताया कि 20 J-10CE फाइटर जेट की डील में सिर्फ़ एयरफ़्रेम की कीमत ही US2.2 बिलियन तक पहुंच सकती है. बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इसका भुगतान 10 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2035-36 तक) में किए जाने की संभावना है.
यह खरीद 'फोर्सेस गोल्स 2030' के तहत बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाने की योजना का हिस्सा है. चीनी J-10CE के अलावा, ढाका फ़्रांसीसी राफेल और यूरोपीय यूरोफाइटर टाइफून पर भी विचार कर रहा था.
-
फ़्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने 2023 की अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश को राफेल का प्रस्ताव दिया था, जिस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई.
-
पिछले साल दिसंबर में, बांग्लादेश ने यूरोफाइटर जेट खरीदने के लिए बातचीत शुरू करने हेतु 'लेटर ऑफ़ इंटेंट' (LoI) पर भी हस्ताक्षर किए थे.
ब्राज़ील, मिस्र, इंडोनेशिया, कोलंबिया और ईरान जैसे देशों ने J-10C फाइटर जेट के लिए बीजिंग के साथ संपर्क किया है. हालांकि, चीन को अभी तक अपने इस फाइटर जेट के लिए कोई दूसरा पक्का एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिला है. अब तक केवल पाकिस्तान ही J-10CE का एकमात्र एक्सपोर्ट कस्टमर रहा है, जिसने 2022 में इसे अपनी सेना में शामिल किया था.
J-10CE चुनने के मुख्य कारण:
-
कम कीमत: इस 4.5-जेनरेशन फाइटर जेट की कीमत राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के मुकाबले लगभग आधी है.
-
पाकिस्तान का दावा: इस्लामाबाद ने दावा किया था कि उसने चीनी J-10CE फाइटर जेट से दागी गई PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारतीय फाइटर जेट्स को निशाना बनाया था (हालाँकि भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए PAF के 12-14 जेट नष्ट करने की बात कही थी). बांग्लादेशी अधिकारियों ने रक्षा सौदे पर बात करते हुए चीनी विमान के इस प्रदर्शन का उल्लेख किया है.
2024 में एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के चीन दौरे के बाद J-10C बांग्लादेश वायु सेना (BAF) की प्राथमिकता सूची में शामिल हुआ.
भारत के लिए इसके क्या मायने हैं?
-
क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर (थ्रेट परसेप्शन): बांग्लादेश द्वारा चीनी J-10CE फाइटर जेट और लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलों की खरीद से भारत की पूर्वी सीमा पर नया सैन्य संतुलन बनेगा, जिससे भारतीय वायुसेना को अपनी पूर्वी कमान की रणनीतियों की समीक्षा करनी होगी.
-
चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश गठजोड़ का खतरा: पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का J-10C के लिए चीन की ओर रुख करना और पाक दावों से प्रभावित होना तीनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक व सैन्य समन्वय की ओर इशारा करता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है.
-
'चिकन नेक' और पूर्वोत्तर की संवेदनशीलता: बांग्लादेश में चीनी निर्मित उन्नत हथियारों की मौजूदगी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर ('चिकन नेक') और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के करीब चीनी सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ेगा.
-
रणनीतिक अलगाव का जोखिम: 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी प्रथम) नीति के तहत भारत के लिए बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है. सत्ता परिवर्तन के बाद ढाका का रक्षा जरूरतों के लिए बीजिंग और इस्लामाबाद के करीब जाना भारत के कूटनीतिक प्रभाव को चुनौती देता है.
-
सस्ते चीनी हथियारों का बढ़ता बाजार: राफेल और यूरोफाइटर के मुकाबले J-10CE का सस्ता होना यह दर्शाता है कि भारत के पड़ोस में चीन अपने कम लागत वाले 4.5-जेनरेशन लड़ाकू विमानों से एक मजबूत रक्षा बाजार तैयार कर रहा है.