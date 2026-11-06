पंजाब की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव तेज हो गया है. राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए राज्य में नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था को लेकर AAP सरकार को घेरा है. दूसरी तरफ AAP के तीन मौजूदा विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है. इन घटनाओं ने INDIA गठबंधन की एकजुटता और पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव के समीकरणों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि AAP और कांग्रेस की इस लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? क्या बीजेपी पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएगी? और क्या भगवंत मान सरकार के लिए सत्ता में वापसी की राह मुश्किल होने वाली है?

राहुल गांधी की भगवंत मान पर टिप्पणी से विवाद क्यों?

पंजाब में कांग्रेस और AAP के बीच ताजा विवाद की शुरुआत 4 नवंबर 2026 को संगरूर में हुई कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' से हुई. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसी रैली से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान का आगाज किया. संगरूर मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह जिला है. लिहाजा राहुल ने इसी इलाके में पहुंचकर AAP सरकार पर सीधा हमला बोला.

राहुल गांधी ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर भगवंत मान सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 में सत्ता में आने से पहले AAP ने पंजाब को नशामुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन राज्य में आज भी चिट्टा, सिंथेटिक ड्रग्स और दूसरे नशीले पदार्थों की समस्या बनी हुई है.

हालांकि, इस रैली में राहुल की सबसे ज्यादा चर्चा उस टिप्पणी को लेकर हुई जिसमें उन्होंने भगवंत मान के साथ लोकसभा में बिताए पुराने दिनों का जिक्र किया. राहुल ने आरोप लगाया कि लोकसभा में साथ रहते हुए मान के मुंह से सुबह 11 बजे भी शराब की गंध आती थी. उन्होंने कहा कि शराब पीना किसी का निजी मामला हो सकता है, लेकिन नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मुख्यमंत्री को खुद भी इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए.

राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और भगवंत मान के बजाय अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में राज्य की सत्ता की कमान है.

AAP ने राहुल की टिप्पणी को व्यक्तिगत हमला बताया. पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसे निचले स्तर की राजनीति करार दिया. इसके बाद AAP के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया और उन्हें 'पप्पू' कहकर पुरानी राजनीतिक टिप्पणियों को दोहराया गया.

इस विवाद का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस अब AAP को केवल विपक्षी दल नहीं, बल्कि पंजाब में सत्ता हासिल करने की अपनी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है.

AAP के तीन विधायकों का BJP में जाना कितना बड़ा झटका?

राहुल गांधी की रैली से ठीक पहले AAP को एक और राजनीतिक झटका लगा. 2 नवंबर को पार्टी के तीन मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो गए. इनमें सनौर से हरमीत सिंह पठानमाजरा, समाना से चेतन सिंह जौड़ामाजरा और अमृतसर नॉर्थ से कुंवर विजय प्रताप सिंह शामिल हैं.

तीनों नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग-अलग है, लेकिन इनके पार्टी छोड़ने से AAP के अंदरूनी मतभेद सार्वजनिक हो गए हैं.

हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने 1 नवंबर को AAP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था. इसके एक दिन बाद दोनों बीजेपी में शामिल हो गए. पठानमाजरा ने सरकार पर विधायकों की आवाज दबाने और पंजाब के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. वहीं जौड़ामाजरा ने नशे की समस्या, रोजगार, शिक्षा और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दे उठाए.

तीसरे विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह पूर्व IPS अधिकारी हैं. वह 2015 के कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में न्याय दिलाने के वादे के साथ AAP में आए थे. 2021 में पार्टी में शामिल हुए कुंवर विजय प्रताप को जून 2025 में कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पांच साल के लिए निलंबित कर दिया गया था. उनका कहना है कि पार्टी अपने पुराने वादों पर खरी नहीं उतरी.

इन तीनों विधायकों के जाने का एक अहम पहलू टिकट वितरण भी है. AAP ने 31 अक्टूबर को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. इन नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में नए हलका इंचार्ज नियुक्त किए जाने के बाद टिकट कटने की आशंका भी उनके पार्टी छोड़ने की वजहों में शामिल बताई जा रही है.

विधानसभा के स्तर पर भी इस घटनाक्रम के परिणाम हुए हैं. 3 नवंबर तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पठानमाजरा और कुंवर विजय प्रताप के इस्तीफे स्वीकार कर उनकी सीटें खाली घोषित कर दी गई थीं, जबकि जौड़ामाजरा के खिलाफ दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

AAP ने इन नेताओं के जाने को पार्टी के लिए बड़ा नुकसान मानने से इनकार किया है. लेकिन बीजेपी के लिए यह सिर्फ तीन विधायकों का पार्टी में शामिल होना नहीं है. इससे उसे पंजाब में स्थानीय चेहरे, विधानसभा क्षेत्रों में संगठन और सरकार के खिलाफ असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ने का मौका मिल सकता है.

क्या INDIA गठबंधन पंजाब में बिखर रहा है?

इस सवाल का जवाब समझने के लिए INDIA गठबंधन की राष्ट्रीय राजनीति और पंजाब की राजनीति को अलग-अलग देखना होगा. 2024 के लोकसभा चुनाव में AAP और कांग्रेस ने कई राज्यों में एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां अलग-अलग मैदान में उतरी थीं. दोनों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था. यानी पंजाब में दोनों दलों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले से मौजूद है.

लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बताते हैं कि पंजाब में दोनों पार्टियों का अपना अलग जनाधार है. राज्य की 13 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने सात सीटें जीती थीं, जबकि AAP को तीन सीटों पर जीत मिली थी. शिरोमणि अकाली दल को एक और निर्दलीय उम्मीदवारों को दो सीटें मिली थीं. बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसका वोट शेयर करीब 18.6 प्रतिशत रहा था.

ऐसे में पंजाब में AAP और कांग्रेस के बीच टकराव को INDIA गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर टूटने का संकेत मानना जल्दबाजी होगी. लेकिन यह जरूर साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक भरोसा कमजोर हो रहा है.

राहुल गांधी का भगवंत मान पर व्यक्तिगत हमला और AAP का कांग्रेस नेतृत्व पर पलटवार बताता है कि 2027 के चुनाव में दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर रही हैं.

AAP-कांग्रेस की लड़ाई से किसे फायदा होगा?

इस सवाल का सबसे सीधा जवाब बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई देता है, लेकिन पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियां इतनी आसान नहीं हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 117 में से 92 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था. कांग्रेस को केवल 18 सीटें मिली थीं. शिरोमणि अकाली दल तीन और बीजेपी दो सीटों पर सिमट गई थी. AAP को करीब 42 प्रतिशत वोट मिले थे.

लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ बदली. कांग्रेस ने सात सीटें जीतकर राज्य में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई. AAP को तीन सीटों से संतोष करना पड़ा. बीजेपी भले ही एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़कर करीब 18.6 प्रतिशत हो गया.

इससे स्पष्ट है कि पंजाब में कांग्रेस और AAP दोनों का अपना मजबूत मतदाता आधार है. अगर दोनों पार्टियां एक-दूसरे के वोट काटती हैं तो बीजेपी को कुछ सीटों पर फायदा मिल सकता है. खासकर शहरी और हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर सकती है.

हालांकि, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पंजाब में उसका ग्रामीण और सिख मतदाताओं के बीच आधार अभी भी सीमित है. इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन की चर्चा भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

2027 विधानसभा चुनाव में मुकाबले की तस्वीर क्या होगी?

2027 का चुनाव केवल AAP और कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं रहने वाला. पंजाब में कम से कम चार राजनीतिक ताकतें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं.

पहली ताकत सत्ताधारी AAP है. भगवंत मान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पांच साल के कार्यकाल का हिसाब देना होगा. नशे की समस्या, कानून-व्यवस्था, रोजगार, किसानों की मांगें और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं. पार्टी के लिए 2022 की जीत को दोहराना आसान नहीं होगा.

दूसरी ताकत कांग्रेस है. पार्टी के पास 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से उत्साहित होने की वजह है. राहुल गांधी ने संगरूर से अभियान शुरू करके यह संकेत दिया है कि कांग्रेस AAP सरकार के खिलाफ आक्रामक चुनावी लड़ाई लड़ेगी. हालांकि, कांग्रेस के सामने अपने प्रदेश नेतृत्व को एकजुट रखने और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्पष्टता बनाए रखने की चुनौती भी होगी.

तीसरी ताकत बीजेपी है. पार्टी लगातार AAP के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है. तीन विधायकों का बीजेपी में आना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है. इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन की चर्चा भी चुनावी समीकरण बदल सकती है. अक्टूबर के आखिर तक दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत की खबरें सामने आई थीं, हालांकि इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी था.

चौथी ताकत शिरोमणि अकाली दल और उससे अलग उभर रहे पंथक राजनीतिक समूह हैं. जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के समर्थकों की ओर से अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के गठन ने भी चुनावी समीकरणों को जटिल बनाया है. इससे पंथक वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिसका असर AAP, अकाली दल और अन्य दलों पर पड़ेगा.

क्या 2027 में सत्ता बदल सकती है?

पंजाब में अभी से किसी एक पार्टी की जीत या हार का दावा करना जल्दबाजी होगी. AAP के पास 2022 की बड़ी जीत और राज्य में सत्ताधारी होने का लाभ है. कांग्रेस के पास मजबूत संगठन, पारंपरिक मतदाता और 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन है. बीजेपी के पास राष्ट्रीय नेतृत्व, संसाधन और नए नेताओं को जोड़ने की रणनीति है. वहीं अकाली दल अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की कोशिश में है.

आखिरकार चुनाव का फैसला इस बात से होगा कि पंजाब के मतदाता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं. क्या नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था चुनाव का मुख्य मुद्दा बनेगी? क्या किसान, बेरोजगारी और राज्य की अर्थव्यवस्था सत्ता विरोधी माहौल बनाएंगे? या फिर AAP अपनी कल्याणकारी योजनाओं और पुराने कामकाज के आधार पर दोबारा जनादेश हासिल कर लेगी? फिलहाल इतना तय है कि AAP और कांग्रेस के बीच बढ़ती लड़ाई ने बीजेपी और अकाली दल के लिए राजनीतिक संभावनाएं खोल दी हैं.