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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी-पुतिन और जिनपिंग के बीच दिखने वाले ये शख्स कौन? Photo हो रही वायरल

PM मोदी-पुतिन और जिनपिंग के बीच दिखने वाले ये शख्स कौन? Photo हो रही वायरल

पीएम मोदी के साथ विदेशी यात्राओं के समय रहने वाले एक शख्स की चर्चा जोरों पर है. सोशल मीडिया पर उनकी कई सारी तस्वीरें वायरल हैं. इस शख्स का नाम सिद्धार्थ बाबू है. आइए जानते हैं उनके बारे में...

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 14 Sep 2026 07:27 PM (IST)
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चर्चा के दौरान की एक तस्वीर वायरल हो रही है. उसमें एक शख्स नजर आ रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम बातें कहीं जा रही हैं, ऐसे में समझते हैं कि वो शख्स हैं कौन? 

जिस शख्स को लेकर सोशल मीडिया पर नेटिजन्स के बीच चर्चा है, वो भारत के साल 2017 बैच के IFS अधिकारी हैं. उनका नाम सिद्धार्थ बाबू है. ऐसा पहली बार नहीं है, जब सिद्धार्थ पीएम मोदी के साथ नजर आए हैं. वह अक्सर राजनियिक यात्राओं के दौरान पीएम मोदी के साथ नजर आते हैं. सिद्धार्थ बाबू की अधिकारियों में अपनी पहचान है. इनका काम है, अनुवाद करना. यानी ट्रांसलेटर की भूमिका सिद्धार्थ बेहतर तरीके से निभा रहे हैं. 

पीएम मोदी के अनुवादक के तौर पर निभाते हैं अहम भूमिका

जब भी पीएम मोदी से किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजनयिक से उनकी ही भाषा में बात करते हैं, तो सिद्धार्थ का काम है, कि उस भाषा को समझकर उसका अनुवाद करना और पीएम मोदी कुछ बोलते हैं, तो वो अन्य विदेशी नेताओं तक उनकी बात पहुंचाते हैं. सिद्धार्थ बाबू विदेश मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं. इससे पहले बीजिंग, अमेरिका में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, एक IFS अधिकारी के तौर पर. 

किस राज्य के रहने वाले हैं सिद्धार्थ बाबू? 

सिद्धार्थ बाबू के बारे में बताया जाता है कि उनको कई भाषाओं का ज्ञान है. वह दक्षिण भारत के केरलम राज्य के रहने वाले हैं. उनको रूस की भाषा के अलावा इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान है. इन्हें मलायलम, हिन्दी, इंग्लिश का भी बहुत अच्छा ज्ञान है. 

सिद्धार्थ बाबू एक बेहतरीन IFS अधिकारियों में गिने जाते हैं. उन्होंने पीएम मोदी के साथ कई विदेश यात्राओं को किया है. अक्सर इस तरह की सिचुएशन में सिद्धार्थ पीएम मोदी के साथ साये की तरह नजर आते हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 14 Sep 2026 07:24 PM (IST)
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