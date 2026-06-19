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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन हैं परिमल नाथवानी, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया? झारखंड महागठबंधन में मची कलह

कौन हैं परिमल नाथवानी, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया? झारखंड महागठबंधन में मची कलह

who is parimal nathwani: नाथवानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य की निगरानी की गई थी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 03:06 PM (IST)
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झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है. एनडीए समर्थित नाथवानी ने जीत के लिए जरूरी वोट हासिल कर लिए, जबकि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन सत्ता में है. इस नतीजे को महागठबंधन के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है और अंदरूनी कलह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. नाथवानी अब चौथी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं.

कौन हैं परिमल नाथवानी?
गुजरात के जामनगर में जन्मे परिमल नाथवानी का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल माना जाता है. कॉलेज के दिनों से ही बड़े कारोबारी बनने का सपना देखने वाले नाथवानी ने अपने करियर की शुरुआत छोटे कारोबारों से की. उन्होंने कोल्ड ड्रिंक और साबुन की डीलरशिप से लेकर फैक्ट्री संचालन तक कई काम किए, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा.

पीसीओ से शेयर बाजार तक का सफर
1990 के दशक में नाथवानी ने गुजरात में कई पीसीओ (पब्लिक कॉल ऑफिस) संचालित किए. इसी दौरान वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज में पीसीओ चलाने का मौका मिला, जहां से उनकी रुचि शेयर बाजार में बढ़ी. हालांकि हर्षद मेहता घोटाले के दौरान उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और हालात इतने खराब हो गए कि वे गहरे तनाव में आ गए. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा खड़े होने की कोशिश जारी रखी.

धीरूभाई अंबानी से मुलाकात ने बदली किस्मत
नाथवानी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1997 के आसपास आया, जब उनकी मुलाकात रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी से हुई. जामनगर में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की नाराजगी की पड़ताल करने की जिम्मेदारी उन्हें मिली. उनकी रिपोर्ट से प्रभावित होकर धीरूभाई अंबानी ने उन्हें अपने करीब कर लिया. बाद में जामनगर रिफाइनरी परियोजना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और यहीं से रिलायंस के साथ उनका लंबा सफर शुरू हुआ.

मुकेश अंबानी के करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं
आज परिमल नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) में कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक हैं और कंपनी के अहम रणनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका मानी जाती है. जियो नेटवर्क के विस्तार में भी उनके योगदान की चर्चा होती रही है. उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के भरोसेमंद सहयोगियों में उनका नाम शामिल किया जाता है.

राजनीति में भी मजबूत पकड़
परिमल नाथवानी पहली बार 2008 में झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा पहुंचे थे. इसके बाद वे दो बार झारखंड और एक बार आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे. आंध्र प्रदेश से उन्हें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला था. अब चौथी बार उनकी जीत ने झारखंड की राजनीति में नया समीकरण खड़ा कर दिया है.

क्रिकेट और सामाजिक कार्यों से भी जुड़ाव
नाथवानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य की निगरानी की गई थी. इसके अलावा वे पर्यावरण संरक्षण और गिर के एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए काम करने वाले GEET फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं. द्वारका देवस्थान समिति और नाथद्वारा मंदिर बोर्ड में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं.

झारखंड की राजनीति में क्यों बढ़ी हलचल?
परिमल नाथवानी की जीत इसलिए चर्चा में है क्योंकि झारखंड में सत्ता महागठबंधन के पास होने के बावजूद वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज करने में सफल रहे. इससे महागठबंधन के भीतर क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी असंतोष की अटकलें तेज हो गई हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नतीजा आने वाले समय में झारखंड की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है.

Published at : 19 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
CONGRESS Parimal Nathwani
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