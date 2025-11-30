हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल

Maulana Mahmood Madani: जमीयत उलमा-ए-हिंद चीफ ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और कई अन्य मामलों में फैसले के बाद ऐसा लगता है कि अदालतें पिछले कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 30 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी बाबरी मस्जिद और तीन तलाक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के रवैये सवाल उठाया, जिस पर नया विवाद खड़ा हो गया है. इसके अलावा जिहाद और घर वापसी को लेकर की गई टिप्पणी पर भी मौलाना महमूद मदनी पर मुस्लिम युवाओं को भड़काने के आरोप लग रहे हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात (AIMJ) ने उन्हें इस तरह से बयान से बचने की सलाह दी है.

मौलाना मदनी का सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान

मौलाना महमूद मदनी ने शनिवार (29 नवंबर 2025) को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाया कि देश की सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नीत केंद्र सरकार के दवाब में काम कर रही है.  उन्होंने बाबरी मस्जिद और तीन तलाक जैसे फैसलों का हवाला दिया.

उन्होंने कहा, "बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और कई अन्य मामलों में फैसले के बाद ऐसा लगता है कि अदालतें पिछले कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रही हैं. हमारे पास पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनसे अदालतों के रवैये पर सवाल उठे हैं. सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने का हकदार है, जब वह संविधान का पालन करे और कानून को कायम रखे. अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है."

'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा'

उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचाया जाता है और उनके धर्म का अपमान किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस्लामी पवित्र ग्रंथ कुरान में इस शब्द का इस्तेमाल उत्पीड़न और हिंसा को खत्म करने के अर्थ में किया गया है. इस दौरान विवादित टिप्पणी करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा.

उन्होंने धर्मांतरण कानून पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. घर वापसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए की तुलना करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि लोगों को किसी विशेष धर्म में धर्मांतरित करने वालों को खुली छूट है.

उन्होंने कहा, "देश के संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन धर्मांतरण कानून के जरिए इस मौलिक अधिकार को खत्म किया जा रहा है. इस कानून का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि किसी धर्म का पालन करने वाले को डर और सजा का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी ओर घर वापसी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वालों को खुली छूट है. उनसे कोई पूछताछ नहीं होती और न ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है."

मौलाना महमूद मदनी कौन हैं?

मौलाना महमूद मदनी का जन्म साल 1964 में हुआ था, जो देश के सबसे पुराने मुस्लिम संगठनों में से एक जमीयत उलमा-ए-हिंद (JUH) के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वह मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के पोते हैं, जो एक प्रमुख धर्मशास्त्री और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे. उनके पिता, मौलाना असद मदनी, जमात-उद-दावा (JUH) में एक महत्वपूर्ण पद पर थे और लगभग 17 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे.
 
साल 1992 में दारुल उलूम देवबंद में इस्लामी धर्मशास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद महमूद मदनी ने जेयूएच के साथ काम करना शुरू किया. साल 2001 में वह इसके महासचिव बने और बाद में 2006 से 2012 तक राज्यसभा सांसद रहे. वह कई उन्होंने आतंकवाद-विरोधी सम्मेलनों का आयोजन कर चुके हैं.

महमूद मदनी को शहाबुद्दीन रजवी ने दी ये सलाह

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात (AIMJ) शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदनी को सलाह दी कि वे सुप्रीम कोर्ट, संसद और सरकार पर टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि करोड़ों मुसलमान इन संस्थाओं पर भरोसा करते हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा,  केवल मैं ही नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान उनके बयान से सहमत नहीं हैं. मौलाना महमूद मदनी एक धार्मिक व्यक्ति हैं. उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बात करनी चाहिए. उन्हें मुसलमानों को भड़काना या भड़काना नहीं चाहिए. करोड़ों मुसलमान सुप्रीम कोर्ट, संसद और सरकार पर भरोसा करते हैं.

बीजेपी और VHP का मौलाना महमूद मदनी पर निशाना

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा, "यदि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई-बहन सबसे सुरक्षित और सुविधा संपन्न हैं तो वह भारत है." विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, मौलाना मदनी जैसे नेता सभी मुसलमानों को जिहादी कहते हैं, उनसे जिहाद करने का आह्वान करते हैं, सभी गैर-मुसलमानों को मुर्दा कहते हैं. मैं उनसे (मदनी) पूछना चाहता हूं कि क्या सभी स्वतंत्रता सेनानी और सेना के जवान मुर्दा कौम हैं?"

मदनी का जिहाद वाला कुरान के विपरीत: आरिफ खान 

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, "जब तक उत्पीड़न मौजूद है, जिहाद मौजूद रहेगा. मेरे लिए इससे असहमत होना बहुत मुश्किल है. कुरान के अनुसार उत्पीड़न या अन्याय का मतलब केवल आपके द्वारा झेला जाने वाला उत्पीड़न नहीं है. अगर किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए आवाज उठाएं और उनकी मदद करें. अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है और इसे ही जिहाद कहते हैं. मदनी का जिहाद वाला सार्वजनिक बयान उस संस्था के ग्रंथों में लिखी बातों के विपरीत है जिससे वह जुड़े हैं."

Published at : 30 Nov 2025 05:05 PM (IST)
Jamiat Ulama-e-Hind Maulana Mahmood Madani SUPREME COURT



Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Parliament Winter Session: शीतकालन सत्र को लेकर विपक्ष ने SIR पर चर्चा करने का फैसला किया |SIR ROW
SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
फोटो गैलरी

