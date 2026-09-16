गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजानिए कौन हैं IPS संजुक्ता पराशर? जिनके हाथों में देश की सबसे खतरनाक फोर्स

जानिए कौन हैं IPS संजुक्ता पराशर? जिनके हाथों में देश की सबसे खतरनाक फोर्स

आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर ने सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के आईजी का पद संभाल लिया है. इनके कंधों पर देश की सबसे खतरनाक फोर्स की कमान सौंपी गई हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 16 Sep 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

2006 बैच की आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर ने सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के आईजी का पद संभाल लिया है. संजुक्ता कमांडो फोर्स का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं. संजुक्ता को लोग प्यार से आयरन लेडी ऑफ असम भी कहते हैं. उन्होंने असम के जंगलों में उग्रवादियों के खिलाफ खुद मोर्चे पर डटकर संजुक्ता ने लोहा मनवाया है. इनके कंधों पर देश की सबसे खतरनाक फोर्स की कमान सौंपी गई हैं. आइए आपको आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर के बारे में बताते हैं.

कौन हैं आईपीएस संजुक्ता पराशर
असम में जन्मी संजुक्ता पराशर ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी किया है. है. साल 2006 में संजुक्ता की यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 85वीं रैक हासिल की थी. वो चाहती तो आईएएस बन सकती थीं मगर उन्होंने आईपीएस चुना. वो देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं.

2015 में किया उग्रवादी विरोधी ऑपरेशन
संजुक्ता की पहली पोस्टिंग 2008 में माकुम में असिस्टेंड कमांडेट के रूप में हुई थी. उसके बाद वो सोनितपुर में एसपी रहीं.इस दौरान बोडो उग्रवाद के खिलाफ अभियानों में उनकी भूमिका काफी चर्चित रही. 2015 में संजुक्ता के नेतृत्व में कई उग्रवादी विरोधी ऑपरेशन हुए.

क्या है कोबरा फोर्स
घने जंगल जहां पर सूरज की किरणें भी नहीं छू पाती हैं, वहां बारूदी सुरंदों के जाल और घात लगाकर बैठे उग्रवादियों के बीच ऑपरेशन चलाना मुश्किल होता है. इसी जंगल की लड़ाई के लिए कोबरा के जाबांज तैयार किए जाते हैं. छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के घने जंगलों में नक्सलियों के लिए कोबरा फोर्स रहती है.

संजुक्ता को क्यों चुना गया
संजुक्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में बतौर डीआईजी रह चुकी हैं. उस दौरान उन्होंने कई आतंरी नेटवर्क और टेरर फंडिंग की कड़ियों को सुलझाया था.उग्रवादियों का खात्मा करने के साथ अपने तेज दिमाग से संजुक्ता दुश्मनों की चाल की सारी कड़ियां समझ जाती हैं. कोबरा फोर्स के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि खुफिया जानकारी और रणनीति की भी जरुरत होती है. संजुक्ता के पास दोनों हैं उनका ये ही कॉन्बिनेशन अब कोबरा फोर्स के काम आएगा.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Cobra Force Sanjukta Parashar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
महिला के कपड़े उतारे, मिर्च और तारकोल लगाया, पंचायत ने दी तालिबानी सजा
महिला के कपड़े उतारे, मिर्च और तारकोल लगाया, पंचायत ने दी तालिबानी सजा
इंडिया
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
इंडिया
मोदी कैबिनेट आज सैलरी पर लेगी बड़ा फैसला, रूस पर भी MoU को मिलेगी मंजूरी
मोदी कैबिनेट आज सैलरी पर लेगी बड़ा फैसला, रूस पर भी MoU को मिलेगी मंजूरी
इंडिया
ड्यूटी से हॉस्पिटल, फिर बच्ची को दिया जन्म, 6 दिन बाद काम पर लौटीं DM, दिल छू लेगी कहानी
ड्यूटी से हॉस्पिटल, फिर बच्ची को दिया जन्म, 6 दिन बाद काम पर लौटीं DM, दिल छू लेगी कहानी
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के पूर्व नेता ने बढ़ाई मुश्किल? यूपी चुनावों में 50 सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट
BJP के पूर्व नेता ने बढ़ाई मुश्किल? यूपी चुनावों में 50 सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट
इंडिया
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 में भारत के 10 गोल्ड पक्के, इन खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजर
Asian Games 2026 में भारत के 10 गोल्ड पक्के, इन खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजर
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'
यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोदी सरकार के UPI चार्ज वाले फैसले पर भड़के संजय निषाद, पूछे ये सवाल
मोदी सरकार के UPI चार्ज वाले फैसले पर भड़के संजय निषाद, पूछे ये सवाल
ट्रेंडिंग
हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाले मक्का के दाने, गजब है पॉपकॉर्न बनने का यह वीडियो
हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाले मक्का के दाने, गजब है पॉपकॉर्न बनने का यह वीडियो
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget