एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. उसे बुधवार (19 नवंबर 2025) की सुबह दिल्ली लाए जाने की संभावना है. वह अप्रैल 2024 में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर गोलीबारी से संबंधित मामले में भी वांटेड है. मुंबई पुलिस ने बिश्नोई के प्रत्यर्पण के बारे में दो प्रस्ताव भेजे थे.

कौन है अनमोल बिश्नोई?

अनमोल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है. कई गंभीर मामलों में भारतीय एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं. एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को बताया कि उनके पिता की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है. लॉरेश गैंग के हर ऑपरेशन का जिम्मा भी अनमोल पर हुआ करता था.

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड

गैंगस्टर के खिलाफ देशभर में कई मामले दर्ज हैं और केंद्र सरकार यह तय करेगी कि उसे पहले किस जांच एजेंसी की हिरासत में दिया जाए. गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही वह फरार है. सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल होते हुए अमेरिका भेज दिया था. जांच एजेंसी ने साल 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

अनमोल बिश्नोई पर कुल कितने केस

अनमोल बिश्नोई पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हत्या, हत्या का प्रयास, उगाही करने, खतरनाक हथियार रखने और संगठित अपराध में शामिल होने के केस दर्ज हैं. अनमोल के खिलाफ देशभर में 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 20 मामले राजस्थान में हैं. अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है. 7 अक्टूबर 2021 को उसके रिहा किया गया था.

अमेरिका में कैसे घुसा भारत का मोस्टवांटेड

अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलेस शहर में अनमोल बिश्नोई को पकड़ा गया. यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक करते हुए भानू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था. पुलिस को उस पर शक हुआ और पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो कोई और नहीं, बल्कि 10 लाख का इनामी अनमोल बिश्नोई है. उसने अमेरिका में एंट्री के लिए कई फर्जी दस्तावेज बनवाए थे.

वह अक्सर अमेरिका से कनाडा आता जाता रहता था. अधिकारी ने बताया कि उसके पास कथित तौर पर एक रूसी पासपोर्ट था, जो उसने जाली दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया था. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात उनके बेटे जीशान के बांद्रा स्थित कार्यालय के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल के बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई (जो जेल में है) के गिरोह से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.