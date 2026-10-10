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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान

कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान

अजिंक्य शिंदे को अभिजीत दीपके ने हिरासत में लेने के दौरान सीजेपी के प्रोटेस्ट की कमान सौंपी है. साथ ही प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो अजिंक्य का साथ दें. ऐसे में आपको अजिंक्य के बारे में बता रहे हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Oct 2026 04:38 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान के अंदर से डिटेन में लेने के दौरान रिकॉर्ड वीडियो में ग्रुप के इंचार्ज की कमान अंजिक्य शिंदे को सौंपते हुए, उन्होंने कहा है कि वह जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट की अगुवाई करेंगे. यह नाम सामने आते ही अब इसको लेकर चर्चा छिड़ गई है. 

यह वीडियो दीपके ने शुक्रवार को ही रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि उन्हें पहले से आशंका थी कि उनको और अन्य साथियों को हिरासत में लिया जा सकता है.

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सीजेपी ने 10 अक्टूबर को एसआईआर को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन कॉल किया था. ऐसे में हम आपको एक नए नाम अंजिक्य शिंदे के बारे में बता रहे हैं. 

अजिंक्य शिंदे कौन हैं?

35 साल के अजिंक्य शिंदे महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले हैं. उन्होंने लोनेर रायगढ़ में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है. 

फेसबुक पर @AAPlaAjinkya नाम से एक पेज भी है. इस पेज पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अजिंक्य की तस्वीर भी है. लेकिन वो इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, या नहीं इसकी जानकारी नहीं है. तस्वीरों को देखेंगे, तो इसमें वह एक आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर पोस्टर और पोस्ट शेयर कर चुके हैं. यह पेज हालांकि, 2024 से एक्टिव नहीं है. इसके साढ़े चार हजार के करीब फॉलोवर हैं.

मुंबई प्रोटेस्ट का किया था आयोजन

दीपके ने इससे पहले अगस्त में उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज नियुक्त किया था. शिंदे ने ही मुंबई प्रोटेस्ट का आयोजन किया था. वह अब इस ग्रुप के प्रमुख चेहरों में से बनकर उभरे हैं. इसके अलावा शिंदे सीजेपी के द्वारा चलाए गए, स्कूल ठीक करो कैंपेन को लीड कर चुके हैं. इस मुहीम का मकसद देशभर के स्कूलों को ठीक करना है. वीडियो में दीपके ने कहा है कि शिंदे का साथ दें.

शनिवार को दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए राजधानी पहुंचे सीजेपी के तीन मुख्य चेहरे अभिजीत, सौरव दास और आशुतोष रांका  को डिटेन किया गया है. 

शिंदे ने दोहराई सीजेपी की मांगे

इधर, शिंदे ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की ग्रुप की मांग को दोहराया है. उन्होंने कहा है कि 2025 के वोटर लिस्ट को फ्रीज किया जाए. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को रद्द किया जाए. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Oct 2026 03:48 PM (IST)
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