कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान के अंदर से डिटेन में लेने के दौरान रिकॉर्ड वीडियो में ग्रुप के इंचार्ज की कमान अंजिक्य शिंदे को सौंपते हुए, उन्होंने कहा है कि वह जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट की अगुवाई करेंगे. यह नाम सामने आते ही अब इसको लेकर चर्चा छिड़ गई है.

यह वीडियो दीपके ने शुक्रवार को ही रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि उन्हें पहले से आशंका थी कि उनको और अन्य साथियों को हिरासत में लिया जा सकता है.

सीजेपी ने 10 अक्टूबर को एसआईआर को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन कॉल किया था. ऐसे में हम आपको एक नए नाम अंजिक्य शिंदे के बारे में बता रहे हैं.

अजिंक्य शिंदे कौन हैं?

35 साल के अजिंक्य शिंदे महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले हैं. उन्होंने लोनेर रायगढ़ में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है.

फेसबुक पर @AAPlaAjinkya नाम से एक पेज भी है. इस पेज पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अजिंक्य की तस्वीर भी है. लेकिन वो इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, या नहीं इसकी जानकारी नहीं है. तस्वीरों को देखेंगे, तो इसमें वह एक आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर पोस्टर और पोस्ट शेयर कर चुके हैं. यह पेज हालांकि, 2024 से एक्टिव नहीं है. इसके साढ़े चार हजार के करीब फॉलोवर हैं.

मुंबई प्रोटेस्ट का किया था आयोजन

दीपके ने इससे पहले अगस्त में उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज नियुक्त किया था. शिंदे ने ही मुंबई प्रोटेस्ट का आयोजन किया था. वह अब इस ग्रुप के प्रमुख चेहरों में से बनकर उभरे हैं. इसके अलावा शिंदे सीजेपी के द्वारा चलाए गए, स्कूल ठीक करो कैंपेन को लीड कर चुके हैं. इस मुहीम का मकसद देशभर के स्कूलों को ठीक करना है. वीडियो में दीपके ने कहा है कि शिंदे का साथ दें.

शनिवार को दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए राजधानी पहुंचे सीजेपी के तीन मुख्य चेहरे अभिजीत, सौरव दास और आशुतोष रांका को डिटेन किया गया है.

शिंदे ने दोहराई सीजेपी की मांगे

इधर, शिंदे ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की ग्रुप की मांग को दोहराया है. उन्होंने कहा है कि 2025 के वोटर लिस्ट को फ्रीज किया जाए. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को रद्द किया जाए.