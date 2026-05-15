वीडी सतीशन की कब होगी ताजपोशी? सामने आई शपथग्रहण की तारीख, जानिए कौन-कौन होगा शामिल

केरल में सीएम फेस के ऐलान के बाद अब मुख्यमंत्री के शपथग्रहण की तारीफ भी साफ हो चुकी है. वीडी सतीशन सोमवार (18 मई) को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके साथ ही केरल में लंबे समय के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी. केरल में सीएम का पद संभालने वाले आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री 2011 में ओमन चांडी थे.

शपथग्रहण की तैयारियां शुरू

तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं. वीडी सतीशन के साथ-साथ पूरे मंत्रिमंडल के भी शपथ लेने की संभावना है. बताया जा रहा है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का नेतृत्व यहां मंत्रिमंडल की संरचना को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रहा है, जिसमें सभी सहयोगी दल से मंत्रियों की संख्या पर मंथन किया जाएगा. वहीं, शपथ ग्रहण के साथ कांग्रेस इस समारोह में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, जहां लगभग एक लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है.

कौन-कौन हो सकता है शामिल?

समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे.

यूडीएफ ने जीतीं 102 सीटें

केरल में कांग्रेस के अगुवाई में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) को बहुमत मिला है. 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया. इसमें कांग्रेस ने अकेले 63 सीटों पर जीत हासिल की. दिल्ली और केरल में करीब दस दिन तक बने सस्पेंस और पर्दे के पीछे की बातचीत और नाटकीय उतार-चढ़ावों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुना. सतीशन के पक्ष में यह फैसला कांग्रेस हाईकमान के विचार-विमर्श के बाद आया.

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कांग्रेस आलाकमान ने लगाई सतीशन के नाम पर मुहर

बातचीत का अहम दौर गुरुवार सुबह शुरू हुआ, जब केसी वेणुगोपाल को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर बुलाया गया. लगभग तीन घंटे चली चर्चा के दौरान कथित तौर पर राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को बताया कि नेतृत्व ने शीर्ष पद के लिए सतीशन का समर्थन करने का फैसला किया है. प्रियंका गांधी भी पार्टी के भीतर आम सहमति बनाने को लेकर किए गए प्रयासों में शामिल हुईं.

राहुल गांधी ने बाद में रमेश चेन्निथला से बात की. हालांकि, सामने आया कि उन्होंने इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. इसी बीच, मुकुल वासनिक, अजय माकन, जयराम रमेश और दीपा दासमुंशी सहित वरिष्ठ नेता खड़गे के आवास पर पहुंचे, जहां घोषणा को अंतिम रूप दिया गया. वेणुगोपाल ने सार्वजनिक रूप से वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की. इसके साथ ही, पार्टी में चल रहा गतिरोध थमा.

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