'मैत्री करार' बना लिव इन रिलेशनशिप, ‘कब करोगे शादी’ की जगह ‘क्या साथ रह रहे हो' ने कैसे ली?

यूं तो लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत पश्चिमी देशों में 1960 और 1970 के दशक में हुई, जब सामाजिक आंदोलनों ने शादी को चुनौती दी और आजादी पर जोर बढ़ा. बदलती सोच, समान अधिकार और धर्म के मामलों में यह चलन पूरी दुनिया में फैल गया और 90 के दशक में भारत पहुंचा. ये कहानी है उस बदलाव की है, जिसमें अब ‘कब कर रहे हो शादी?’ की जगह ‘क्या साथ रह रहे हो?’ ने ले ली है. ये बहस अब छोटे शहरों के कमरों और अदालतों तक पहुंच चुकी है...

90 का दशक: जब भारत की हवा बदली

नब्बे का दशक... लिबरलाइजेशन की आंधी में नौकरियां आईं, पैसा आया और सबसे बड़ी चीज आई- आजादी. पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में लड़के-लड़कियां नौकरी के लिए निकले. घर से दूर, नए शहर में किराए का मकान लेना और अकेले जीवन जीना. इसी दौर में रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ी गई- लिव इन रिलेशनशिप.

ये कोई रातों-रात आया ट्रेंड नहीं है. अगर आप गुजरात जाएं, तो वहां ‘मैत्री करार’ नाम की एक पुरानी प्रथा रही है, जो लिव-इन जैसी ही थी. लेकिन 1990 के बाद इसने एक आधुनिक रूप ले लिया. महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता इसकी सबसे बड़ी वजह बनी. जब दो लोग अपने पैरों पर खड़े हों, तो उन्हें समाज से मंजूरी लेने की जल्दी नहीं रहती.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये गुनाह नहीं

अब सवाल उठा कि क्या ये कानूनन सही है? और यहीं से असली ड्रामा शुरू हुआ.

1978 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पहली बार संकेत दिया कि अगर कोई जोड़ा लंबे समय से एक साथ रह रहा है, तो उसे विवाहित जोड़े जैसा ही माना जाएगा. लेकिन असली हलचल 2010 में मची. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी घरेलू हिंसा कानून के तहत पूरा संरक्षण मिलेगा.

2013 में तो अदालत ने एक लाइन में पूरी बात कह दी, 'लिव-इन रिलेशनशिप न तो कोई अपराध है और न ही कोई पाप.' कोर्ट ने माना कि दो जवान लोगों का आपसी सहमति से साथ रहना, पूरी तरह से उनकी निजी पसंद है. 2018 में एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'पर्सनल ऑटोनोमी' का नाम दिया यानी आपकी अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी.

लेकिन तब आया UCC और खेल बदल गया

अब तक तो ठीक था. सबकुछ आजादी और अधिकारों के दायरे में चल रहा था. लेकिन फिर समान नागरिक संहिता (UCC) ने दस्तक दी और सब कुछ बदलकर रख दिया.

उत्तराखंड में जब 27 जनवरी 2025 से UCC लागू हुआ, तो उसमें एक प्रावधान था- लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन. इसके बाद तो जैसे मानो बहस की आग भड़क गई. सरकार का तर्क था कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है. उत्तराखंड सरकार ने कहा, 'कोई आफताब हमारी बेटियों और बहनों के साथ श्रद्धा वालकर जैसी क्रूरता न करे, इसलिए ये कदम उठाया गया है.'

लेकिन असल जिंदगी में ये फैसला कैसे काम करता है, इसकी हकीकत कुछ और ही है. हरिद्वार के आंकड़े देखिए. वहां UCC के तहत 40 लिव इन जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की. नतीजा? 22 जोड़ों (55%) के आवेदन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि वे अंतर-धार्मिक थे. मतलब, कानून ने एक तरफ अधिकार दिया और दूसरी तरफ उसी कानून की आड़ में जोड़ों को अलग कर दिया गया.

गुजरात और असम भी इसी राह पर चल पड़े हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ कह दिया है कि अगर किसी जोड़े के माता-पिता को इस रिश्ते से दिक्कत है, तो उन्हें अधिकार होगा कि वे इसकी शिकायत कर सकते हैं. सोचिए, दो बालिग लोग अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं और कानून उन्हें अपने माता-पिता की शिकायत पर अलग कर सकता है. यही तो विरोधाभास है.

लिव-इन पार्टनर्स के कानूनी अधिकार

आज भारत में लिव-इन पार्टनर्स को कई महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त हैं:

घरेलू हिंसा से संरक्षण: यदि किसी महिला पार्टनर के साथ घरेलू हिंसा होती है, तो उसे विवाहित महिलाओं की तरह ही 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005' के तहत पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है.

यदि किसी महिला पार्टनर के साथ घरेलू हिंसा होती है, तो उसे विवाहित महिलाओं की तरह ही 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005' के तहत पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है. गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस): यदि पार्टनर बिना सहमति के संबंध तोड़ता है, तो महिला पार्टनर को विवाहित पत्नी के समान गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है.

यदि पार्टनर बिना सहमति के संबंध तोड़ता है, तो महिला पार्टनर को विवाहित पत्नी के समान गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है. संपत्ति और निवास का अधिकार: महिला पार्टनर को अपने साथी के घर में निवास करने का कानूनी अधिकार है. अगर उसे इससे वंचित किया जाता है, तो वह अदालत जा सकती है.

महिला पार्टनर को अपने साथी के घर में निवास करने का कानूनी अधिकार है. अगर उसे इससे वंचित किया जाता है, तो वह अदालत जा सकती है. बच्चों की कस्टडी और वैधता: लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाता है और संबंध टूटने पर महिला को बच्चे की कस्टडी पाने का अधिकार है.

लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाता है और संबंध टूटने पर महिला को बच्चे की कस्टडी पाने का अधिकार है. उम्र की शर्त: 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी लड़की और 21 साल पूरे कर चुका लड़का बिना किसी कानूनी बाधा के लिव-इन में रह सकते हैं.

असल में प्राइवेसी का सवाल- सरकार को क्या लेना-देना?

देहरादून के एक अंतर-धार्मिक जोड़े ने जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखी, तो हैरान रह गए. रजिस्ट्रार के पास अधिकार है कि वो दोनों पार्टनर के बयान दर्ज करे, कभी भी उन्हें बुलाए और अगर दस्तावेजों में कमी लगे तो सीधे रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे. जोड़े का कहना था, 'ये तो हमारी प्राइवेसी को पूरी तरह खत्म कर देता है. हम दो लोग अपनी मर्जी से साथ हैं, तो सरकार को इससे क्या लेना-देना?'

द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक एडिटोरियल में ठीक यही बात कही, 'यह राज्य को ऐसे रिश्तों में दखल देने का अधिकार देता है, जहां उसका कोई काम नहीं है. यह बहुत खतरनाक मिसाल है.'

तो क्या लिव इन से शादी खत्म हो जाएगी?

ये सवाल हर उस इंसान के जेहन में आता है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. क्या लिव-इन रिलेशनशिप शादी की संस्था को खत्म कर देगा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी साल इस पर एक बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा, 'शादी का संस्थान जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकार्यता, प्रगति और स्थायित्व प्रदान करता है, वह लिव इन रिलेशनशिप कभी नहीं दे सकता.' कई समाजशास्त्री भी मानते हैं कि ये दोनों सह-अस्तित्व में रह सकते हैं. एक पीढ़ी है जो पहले कुछ साल साथ रहकर एक-दूसरे को समझना चाहती है और फिर शादी करती है. ऐसे में लिव-इन, शादी के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक बेहतर तैयारी बन जाता है.

तो ये सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है. ये उस भारत की कहानी है जो बदल रहा है. जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये आपकी आजादी है, तो दूसरी तरफ UCC कहता है कि पहले सरकार को बताओ, फिर रहो. इसी खींचतान के बीच लिव इन रिलेशनशिप अपनी जगह बना रहा है. और हां, ये जारी रहेगा क्योंकि प्यार और आजादी की कहानियां कभी खत्म नहीं होतीं.