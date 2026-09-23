गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: ओडिशा में स्कूली किताबों में ऐसा क्या छपा जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र और CJP

Explained: ओडिशा में स्कूली किताबों में ऐसा क्या छपा जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र और CJP

जवाबदेही की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तरों और शिक्षा विभाग के मुख्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार एक ही मांग उठा रहे हैं- 'शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए.'

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 23 Sep 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

ओडिशा में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है, जिससे हज़ारों छात्र, छात्र संघ के नेता और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे एक्टिविस्ट ग्रुप सड़कों पर उतर आए हैं. इस गुस्से की मुख्य वजह राज्य बोर्ड की नई स्कूली किताबों में मौजूद गंभीर तथ्यात्मक गलतियां, ऐतिहासिक अशुद्धियां और विवादास्पद बदलाव हैं.

शिक्षकों और शैक्षणिक विशेषज्ञों के बीच जो असंतोष धीरे-धीरे शुरू हुआ था, वह तेज़ी से पूरे राज्य में एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. जवाबदेही की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तरों और शिक्षा विभाग के मुख्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार एक ही मांग उठा रहे हैं- 'शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Live: SIR पर खुलासे से हंगामा, ECI बोला- मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम सहमति से हुआ फैसला
Live: SIR पर खुलासे से हंगामा, ECI बोला- मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम सहमति से हुआ फैसला
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
इंडिया
मेघालय से BJP के लिए गुड न्यूज, UDP के 12 में से 8 विधायक पार्टी में शामिल
मेघालय से BJP के लिए गुड न्यूज, UDP के 12 में से 8 विधायक पार्टी में शामिल

इस गुस्से की वजह क्या है? 

यह विवाद ओडिशा के स्कूल और जन शिक्षा विभाग द्वारा मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों के लिए हाल ही में बांटी गई किताबों को लेकर है. नए शैक्षणिक सत्र की किताबें मिलने पर शिक्षकों और छात्र समूहों ने इतिहास, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन जैसे कई विषयों में गंभीर त्रुटियां पकड़ीं.

गलत ऐतिहासिक तथ्य और जानकारी का अभाव: सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और CJP की मुख्य शिकायतों में से एक ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है. क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों, ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अहम घटनाओं को या तो गलत तारीखों के साथ दिखाया गया या पूरी तरह से छोड़ दिया गया. कुछ मामलों में, सामाजिक सुधार आंदोलनों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे वैचारिक पक्षपात के आरोप लगे.

संवैधानिक मूल्यों के बारे में भ्रामक जानकारी: शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बताया कि भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों को समझाने वाले अध्यायों में ऐसी परिभाषाएं दी गईं जिनसे लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व कम होता है. CJP ने इस बात पर जोर दिया कि इन बदलावों से युवा पीढ़ी को उनके संवैधानिक अधिकारों और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में गलत जानकारी मिल रही है.

भौगोलिक और तथ्यात्मक अशुद्धियां: इतिहास और सामाजिक विज्ञान के अलावा, विज्ञान और भूगोल की पाठ्यपुस्तकों में भी बुनियादी तथ्यात्मक गलतियां पाई गईं. गलत नक्शे, त्रुटिपूर्ण जनसंख्या आंकड़े और लगभग हर पन्ने पर मौजूद टाइपिंग की गलतियों ने राज्य के पाठ्यक्रम ब्यूरो की प्रूफरीडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

CJP और छात्र संगठनों की भूमिका

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने राज्य के विभिन्न छात्र संघों और युवा समूहों के साथ मिलकर इन पाठ्यपुस्तकों के वितरण का विरोध करने में अहम भूमिका निभाई है. आइए जानते हैं उनकी मुख्य मांग क्या है

-पाठ्यपुस्तकों की पूर्ण वापसी: राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में बांटी गई सभी त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तकों को तुरंत वापस लिया जाए.

शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: छपाई और पाठ्यक्रम को मंज़ूरी देने की प्रक्रिया में खामियों के लिए स्कूल और जन शिक्षा मंत्री से सीधे राजनीतिक जवाबदेही की मांग.

उच्च-स्तरीय जांच: पाठ्यपुस्तक समिति और सामग्री की छपाई व प्रूफरीडिंग का काम करने वाले निजी प्रकाशकों की स्वतंत्र जांच हो.

विशेषज्ञ समिति का गठन: दोबारा प्रकाशन से पहले अध्यायों की समीक्षा और उन्हें फिर से लिखने के लिए इतिहासकारों, अनुभवी शिक्षकों और कानूनी विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए.

CJP के एक प्रतिनिधि ने कहा, "शिक्षा एक लोकतांत्रिक समाज की नींव है. युवा छात्रों को गलत तथ्य और संवैधानिक मूल्यों से समझौता करने वाली जानकारी देना एक गंभीर अन्याय है. यह केवल छपाई की गलती नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक विफलता है जिसका असर लाखों बच्चों के भविष्य पर पड़ता है."

सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन और जनता की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ हफ्तों में यह आंदोलन तेज़ी से बढ़ा है. भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर और बेरहामपुर जैसे प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, रैलियां और धरने आयोजित किए गए हैं. छात्रों ने इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्ण मानव श्रृंखलाएं बनाईं और कक्षाओं का आंशिक बहिष्कार किया. प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के बाहर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और प्रशासनिक कार्यालयों की ओर मार्च किया, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा.

अभिभावक संघों ने चिंता जताई है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र गलत स्टडी मटीरियल पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे उनके भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है.

सरकार का रुख और प्रशासनिक कार्रवाई

बढ़ते जन-दबाव के कारण राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा है. शुरुआत में अधिकारियों ने इन गलतियों को मामूली "टाइपिंग त्रुटियां" बताकर खारिज किया था और कहा था कि इन्हें 'सुधार-पत्र' के जरिए ठीक किया जाएगा. हालांकि, विरोध तेज होने और कानूनी नोटिस मिलने के बाद सरकार ने विवादित मॉड्यूल्स के वितरण पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की.

राज्य शिक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाठ्यपुस्तकों की जांच के लिए एक आंतरिक समीक्षा समिति के गठन की पुष्टि की है. इसके बावजूद, छात्र संघ और CJP का मानना है कि मामूली जांच पर्याप्त नहीं है. वे तब तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं देते.

ओडिशा में चल रहा यह संकट पाठ्यक्रम की विश्वसनीयता, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन में पारदर्शिता और सार्वजनिक शिक्षा में राजनीतिक दखल को लेकर देश भर में बढ़ती चिंता को उजागर करता है. 

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Odisha Explainer CJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Live: SIR पर खुलासे से हंगामा, ECI बोला- मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम सहमति से हुआ फैसला
Live: SIR पर खुलासे से हंगामा, ECI बोला- मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम सहमति से हुआ फैसला
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
इंडिया
मेघालय से BJP के लिए गुड न्यूज, UDP के 12 में से 8 विधायक पार्टी में शामिल
मेघालय से BJP के लिए गुड न्यूज, UDP के 12 में से 8 विधायक पार्टी में शामिल
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान
UP चुनाव: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
स्पोर्ट्स
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget