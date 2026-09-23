Explained: ओडिशा में स्कूली किताबों में ऐसा क्या छपा जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र और CJP

ओडिशा में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है, जिससे हज़ारों छात्र, छात्र संघ के नेता और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे एक्टिविस्ट ग्रुप सड़कों पर उतर आए हैं. इस गुस्से की मुख्य वजह राज्य बोर्ड की नई स्कूली किताबों में मौजूद गंभीर तथ्यात्मक गलतियां, ऐतिहासिक अशुद्धियां और विवादास्पद बदलाव हैं.

शिक्षकों और शैक्षणिक विशेषज्ञों के बीच जो असंतोष धीरे-धीरे शुरू हुआ था, वह तेज़ी से पूरे राज्य में एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. जवाबदेही की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तरों और शिक्षा विभाग के मुख्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार एक ही मांग उठा रहे हैं- 'शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए.'

इस गुस्से की वजह क्या है?

यह विवाद ओडिशा के स्कूल और जन शिक्षा विभाग द्वारा मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों के लिए हाल ही में बांटी गई किताबों को लेकर है. नए शैक्षणिक सत्र की किताबें मिलने पर शिक्षकों और छात्र समूहों ने इतिहास, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन जैसे कई विषयों में गंभीर त्रुटियां पकड़ीं.

गलत ऐतिहासिक तथ्य और जानकारी का अभाव: सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और CJP की मुख्य शिकायतों में से एक ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है. क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों, ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अहम घटनाओं को या तो गलत तारीखों के साथ दिखाया गया या पूरी तरह से छोड़ दिया गया. कुछ मामलों में, सामाजिक सुधार आंदोलनों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे वैचारिक पक्षपात के आरोप लगे.

संवैधानिक मूल्यों के बारे में भ्रामक जानकारी: शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बताया कि भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों को समझाने वाले अध्यायों में ऐसी परिभाषाएं दी गईं जिनसे लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व कम होता है. CJP ने इस बात पर जोर दिया कि इन बदलावों से युवा पीढ़ी को उनके संवैधानिक अधिकारों और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में गलत जानकारी मिल रही है.

भौगोलिक और तथ्यात्मक अशुद्धियां: इतिहास और सामाजिक विज्ञान के अलावा, विज्ञान और भूगोल की पाठ्यपुस्तकों में भी बुनियादी तथ्यात्मक गलतियां पाई गईं. गलत नक्शे, त्रुटिपूर्ण जनसंख्या आंकड़े और लगभग हर पन्ने पर मौजूद टाइपिंग की गलतियों ने राज्य के पाठ्यक्रम ब्यूरो की प्रूफरीडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

CJP और छात्र संगठनों की भूमिका

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने राज्य के विभिन्न छात्र संघों और युवा समूहों के साथ मिलकर इन पाठ्यपुस्तकों के वितरण का विरोध करने में अहम भूमिका निभाई है. आइए जानते हैं उनकी मुख्य मांग क्या है

-पाठ्यपुस्तकों की पूर्ण वापसी: राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में बांटी गई सभी त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तकों को तुरंत वापस लिया जाए.

शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: छपाई और पाठ्यक्रम को मंज़ूरी देने की प्रक्रिया में खामियों के लिए स्कूल और जन शिक्षा मंत्री से सीधे राजनीतिक जवाबदेही की मांग.

उच्च-स्तरीय जांच: पाठ्यपुस्तक समिति और सामग्री की छपाई व प्रूफरीडिंग का काम करने वाले निजी प्रकाशकों की स्वतंत्र जांच हो.

विशेषज्ञ समिति का गठन: दोबारा प्रकाशन से पहले अध्यायों की समीक्षा और उन्हें फिर से लिखने के लिए इतिहासकारों, अनुभवी शिक्षकों और कानूनी विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए.

CJP के एक प्रतिनिधि ने कहा, "शिक्षा एक लोकतांत्रिक समाज की नींव है. युवा छात्रों को गलत तथ्य और संवैधानिक मूल्यों से समझौता करने वाली जानकारी देना एक गंभीर अन्याय है. यह केवल छपाई की गलती नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक विफलता है जिसका असर लाखों बच्चों के भविष्य पर पड़ता है."

सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन और जनता की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ हफ्तों में यह आंदोलन तेज़ी से बढ़ा है. भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर और बेरहामपुर जैसे प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, रैलियां और धरने आयोजित किए गए हैं. छात्रों ने इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्ण मानव श्रृंखलाएं बनाईं और कक्षाओं का आंशिक बहिष्कार किया. प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के बाहर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और प्रशासनिक कार्यालयों की ओर मार्च किया, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा.

अभिभावक संघों ने चिंता जताई है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र गलत स्टडी मटीरियल पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे उनके भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है.

सरकार का रुख और प्रशासनिक कार्रवाई

बढ़ते जन-दबाव के कारण राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा है. शुरुआत में अधिकारियों ने इन गलतियों को मामूली "टाइपिंग त्रुटियां" बताकर खारिज किया था और कहा था कि इन्हें 'सुधार-पत्र' के जरिए ठीक किया जाएगा. हालांकि, विरोध तेज होने और कानूनी नोटिस मिलने के बाद सरकार ने विवादित मॉड्यूल्स के वितरण पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की.

राज्य शिक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाठ्यपुस्तकों की जांच के लिए एक आंतरिक समीक्षा समिति के गठन की पुष्टि की है. इसके बावजूद, छात्र संघ और CJP का मानना है कि मामूली जांच पर्याप्त नहीं है. वे तब तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं देते.

ओडिशा में चल रहा यह संकट पाठ्यक्रम की विश्वसनीयता, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन में पारदर्शिता और सार्वजनिक शिक्षा में राजनीतिक दखल को लेकर देश भर में बढ़ती चिंता को उजागर करता है.