"ज्ञानेश कुमार ने किया देश के साथ विश्वासघात"; जानें प्रियंका, अधीर और डेरेक ने क्या कहा

विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाता सूची को ठीक करने की प्रक्रिया के दौरान, विभिन्न राज्यों में नाम हटाए जाने सहित कई मुद्दों पर निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा आपत्ति जताए जाने संबंधी खबरों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा, अधीर रंजन चौधरी और डेरेक ओ’ब्रायन का बयान आया है.

यह टिप्पणी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मतदाताओं के नामों को जोड़ने, हटाने, बहाल करने और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव सहित आयोग के फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक रूप से आपत्ति जताई थी.

प्रियंका ने कहा देश से विश्वासघात

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को चुनावों में धांधली की जानकारी थी और उन्होंने इसे होने दिया, तो यह ‘‘देश के साथ विश्वासघात’’ और ‘‘देशद्रोह का कृत्य’’ है. नीलांबुर में पत्रकारों से बातचीत में प्रियंका ने कहा कि उनके भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से हो रहे ‘‘पक्षपात और अन्याय’’ का मुद्दा उठाते रहे हैं.

प्रियंका ने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र कहां रहेगा? उन्होंने कहा कि "अगर किसी भी तरह से चुनाव में धांधली की जा रही है, भारत निर्वाचन आयोग इसमें मदद कर रहा है और निर्वाचन आयुक्त न केवल इससे अवगत हैं, बल्कि इसे होने भी दे रहे हैं, तो यह लोकतंत्र पर बेहद गंभीर हमला है. यह वास्तव में देश के साथ विश्वासघात है."

TMC नेता ने की ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाले पांच महीने पुराने प्रस्ताव को दोबारा लाने का आह्वान किया. ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए इसी वर्ष के अप्रैल महीने में राज्यसभा के सभापति को सौंपे गए इस प्रस्ताव पर 70 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, जो CEC को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक 50 सदस्यों के न्यूनतम समर्थन से अधिक है.

यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत लाया गया था, जिसमें CEC को उसी तरह और उन्हीं आधारों पर हटाने का प्रावधान है जैसे उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है. उन्होंने 'X' पर भी पोस्ट कर कहा, ‘‘लोकतंत्र को बचाने के लिए CEC पर महाभियोग चलाओ.’’

अधीर रंजन ने कहा सच सामने आता ही है

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनाव आयोग और SIR विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है और यह उसका एक बड़ा उदाहरण है. राहुल गांधी जो बात सड़कों से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठाते रहे हैं, वह अब सच साबित हो रही है.

जब ERO, DEO और CEO जैसे स्थानीय अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं होता, और खुद चुनाव आयुक्तों से भी उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग का कामकाज और उनके द्वारा तैयार की गई वोटर लिस्ट गलत तरीके से बनाई गई थी.