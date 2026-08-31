क्या फूड पैकेट पर 'रेड हेक्सागन' के तहत लगेगा चीनी, नमक और फैट लेबल?

आप किराने की दुकान पर हैं और चिप्स का एक पैकेट उठाते हैं. पीछे न्यूट्रिशंस टेबल में चीनी, नमक और फैट के आंकड़े छपे हैं, लेकिन क्या आप वाकई हर बार उन्हें पढ़ते हैं? क्या आपको पता है कि 10 ग्राम चीनी आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है? शायद नहीं. यही वो कमी है, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने दूर करने का बीड़ा उठाया है. लेकिन यह कहानी सिर्फ एक लेबल या रेड हेक्सागन की नहीं है. यह कहानी सुप्रीम कोर्ट और FSSAI के बीच की टकराहट, बड़ी कंपनियों के विरोध और भारत के फूड रेगुलेटर के रुख में बदलाव की है...

सबसे पहले जानें कि रेड हेक्सागन है क्या?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का प्रस्तावित लाल रंग का 6 कोने वाला वॉर्निंग लेबल यानी रेड हेक्सागन है. इसे खाने की चीज के पैकेट के सामने की तरफ लगाया जाएगा. इससे ग्राहकों को एक नजर में पता चल सके कि प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैक की मात्रा कितनी है.





यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आया है, जिसने FSSAI को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में देरी के लिए फटकार लगाई थी.

FSSAI ने क्या प्रस्ताव रखा है?

28 अगस्त 2026 को FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया. इसमें पैकेट फूड के सामने रेड हेक्सागन वॉर्निंग लेबल लगाने का प्रस्ताव रखा है. ये लेबल उन प्रोडक्ट्स पर लगेगा, जिनमें तीन खास न्यूट्रीशंस (एडेड फैट, एडेड शुगर और नमक) में से कोई दो या दो से ज्यादा एलीमेंट्स ICMR-NIN की तय सीमा से ज्यादा हों.





यानी आपके किचन के बुनियादी सामान पर कोई चेतावनी नहीं लगेगी. लेकिन प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद स्नैक्स पर ये लेबल अनिवार्य होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दखल दिया?

ये पूरा बदलाव सुप्रीम कोर्ट के असामान्य रूप से सीधे दखल के बाद आया है.

13 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच PIL पर सुनवाई की. इस याचिका में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैकेट फूड पर फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल (FOPL) अनिवार्य करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने FSSAI की झिझक पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पूछा, 'क्या सरकार नहीं चाहती कि उसके लोग स्वस्थ रहें?'.

कोर्ट ने FOPL को एक 'सहायक उपकरण' करार दिया, जो उपभोक्ताओं को सूचित खरीदारी निर्णय लेने में मदद करता है. कोर्ट ने कहा कि इसका मकसद किसी उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि उपभोक्ता को यह बताना है कि वह क्या खरीद रहा है.

सबसे अहम बात है कि कोर्ट ने FSSAI को दो हफ्ते का समय दिया और कहा कि अगर सरकार खुद कदम नहीं उठाती, तो वे आगे के निर्देश पारित करेंगे.

FSSAI के बदलते रुख के पीछे की कहानी क्या?

FSSAI ने 2022 में पहली बार स्टार-रेटिंग सिस्टम (बिजली के उपकरणों की तरह) का प्रस्ताव रखा था. लेकिन एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्टों ने इसका विरोध किया क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले स्नैक्स को भी आधा स्टार मिल जाता. किसी भी स्टार को लोग सकारात्मक संकेत समझ लेते.

इस साल की शुरुआत में FSSAI ने रंगीन चेतावनी लेबल की योजना को छोड़ दिया था, क्योंकि कंपनियों ने निजी तौर पर इसका विरोध किया था. रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद, जब उपभोक्ताओं और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जताया तो FSSAI का रुख बदल गया.

अब FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 'मार्च की बैठक में उद्योग के तर्कों' के बावजूद, वह चेतावनी लेबल लागू करेगा.

कंपनियां क्यों विरोध कर रही हैं?

खाद्य कंपनियां इस कदम का लंबे समय से विरोध कर रही हैं. कोका-कोला, नेस्ले और पेप्सिको ने तर्क दिया कि ऐसे चेतावनी लेबल भ्रमित करने वाले हैं.

19 मार्च 2026 की एक बैठक में कोका-कोला इंडिया की वरिष्ठ कार्यकारी मिली भट्टाचार्य ने कहा, 'यह बहुत नॉर्मल है कि जो उपभोक्ता पहले से सामग्री की सूची नहीं पढ़ता, वह एक आइकन देखकर अपना खाना बदल लेगा.'

उन्होंने ये भी कहा कि चेतावनी लेबल बेकार हैं, क्योंकि ये उपभोक्ताओं को मीठा और नमकीन खाने से नहीं रोकेंगे. भारतीय डॉक्टरों ने पहले ही अपने मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं ये सिखाने का अच्छा काम किया है.

इन्हीं तर्कों के चलते FSSAI ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाना 'मुश्किल' है. लेकिन कोर्ट ने ये तर्क नकार दिए.

NAPi-India के को-ऑर्डिनेटर डॉ. अरुण गुप्ता ने कहा, 'FSSAI चेतावनी लेबल पर सहमत हो गया है, लेकिन उन्होंने ऐसी बहुत सी शर्तें रखी हैं, जो इसे अप्रभावी बना सकती हैं'.

भारत में क्यों जरूरी है ये कदम?

ये बदलाव सिर्फ एक लेबल का मामला नहीं है. ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला है. द लैंसेट में छपी स्टडी के मुताबिक, 2050 तक लगभग 45 करोड़ भारतीय मोटापे या अधिक वजन के शिकार हो सकते हैं. ये आंकड़ा चौंकाने वाला है. यानी हर तीन में से एक भारतीय मोटापे की चपेट में आ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ते बचपन के मोटापे पर चिंता जताते हुए कहा, 'दुनिया को पता होना चाहिए कि भारत अपने नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित है.'

FSSAI का हलफनामा अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है. इसे लागू करने के लिए अभी भी कई कदम उठाने बाकी हैं:

FSSAI को संबंधित नियमों में संशोधन के जरिए इसे अधिसूचित करना होगा.

अभी कोई समयसीमा तय नहीं है कि ये कब लागू होगा.

याचिकाकर्ता (3S और आवर हेल्थ सोसाइटी) FSSAI के जवाबी हलफनामे पर सार्वजनिक टिप्पणियां कर रहे हैं और अपना जवाबी हलफनामा दायर करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट को अंतिम निर्देश जारी करने हैं.

सवाल ये भी है कि क्या कंपनियां अपने उत्पादों में सुधार करेंगी?