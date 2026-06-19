Explained: भारत के कानून में 'एनकाउंटर' नहीं! फिर क्यों और कैसे अपराधियों को निपटा देती पुलिस?

'एनकाउंटर' सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है- पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर खून से लथपथ एक शरीर. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कानून में 'एनकाउंटर' या 'एनकाउंटर किलिंग' जैसा कोई शब्द ही नहीं है? न तो इंडियन पीनल कोड में, न ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता में और न ही अब लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में. यह एक बोलचाल का शब्द है, जिसकी असल कानूनी जड़ें पुलिस के आत्मरक्षा के अधिकार और गिरफ्तारी की शक्तियों में छिपी हैं. आखिर कब पुलिस गोली चला सकती है, एनकाउंटर के बाद क्या-क्या प्रक्रिया होती है और देश में एनकाउंटरों के आंकड़ों में कितना इजाफा हुआ है...

पुलिस को एनकाउंटर यानी गोली चलाने का अधिकार कब मिलता है?

पुलिस को गोली चलाने का सबसे बुनियादी अधिकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 से 44 में दिए गए 'राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस' से निकलता है. ये धाराएं हर नागरिक को यह हक देती हैं कि अगर उसकी खुद की या किसी दूसरे की जान को तुरंत खतरा हो, तो वह हमलावर को जान से भी मार सकता है. बशर्ते यह तब हो जब खतरा बहुत ज्यादा हो और बचने का कोई रास्ता न हो.

दूसरा सबसे अहम प्रावधान गिरफ्तारी से जुड़ा है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 43 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध का आरोपी है और वह गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध करता है या भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसे रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा सकती है. यहां तक कि गंभीर स्थिति में हथियार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

इसी तरह, पुलिस अधिनियम और विभिन्न राज्यों के पुलिस मैनुअल में भी साफ लिखा होता है कि भीड़ को कंट्रोल करने या किसी ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए जिसने हत्या, डकैती या आतंकवाद जैसा जघन्य अपराध किया हो और जो खुद जानलेवा हमला कर रहा हो, पुलिस हथियार का इस्तेमाल कर सकती है.

उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल का पैरा 119 यह अधिकार देता है कि भागते हुए हत्या के आरोपी को रोकने के लिए अगर कोई और उपाय न हो तो गोली चलाई जा सकती है. पुलिस का हथियार चलाने का अधिकार तीन परिस्थितियों में बनता है:

खुद की या दूसरों की सुरक्षा के लिए गंभीर अपराध के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बेकाबू भीड़ को हिंसा करने से रोकने के लिए

एनकाउंटर के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

अगर किसी पुलिस मुठभेड़ में कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो कानून और सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई प्रक्रियाएं तुरंत लागू हो जाती हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गोली चलाना सही था या यह एक फर्जी एनकाउंटर था.

सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि जिस थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है, वहां के पुलिस अधिकारी को बिना एक मिनट गंवाए इसकी पूरी जानकारी नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लिखित में देनी होती है.

इसके तुरंत बाद घटना की एक FIR दर्ज की जाती है, जिसमें एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता होते हैं और मृतक को आरोपी बनाया जाता है.

सबसे अहम कड़ी है मृतक के शव का पोस्टमार्टम. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, पोस्टमार्टम किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का एक पैनल करता है और इसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाना अनिवार्य है.

इस वीडियो को सीलबंद करके अदालत में सुरक्षित रखा जाता है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके.

इसके अलावा एनकाउंटर वाली जगह की फोरेंसिक जांच, खोखे और छर्रे इकट्ठा करना और पुलिसकर्मियों के हथियारों की फॉरेंसिक जांच अनिवार्य रूप से की जाती है.

साथ ही, एनकाउंटर की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच शुरू होती है. यह जांच या तो राज्य की CID या क्राइम ब्रांच करती है, या फिर गंभीर मामलों में इसे SIT को सौंप दिया जाता है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के निर्देशों के मुताबिक, ऐसे हर मामले में एक मजिस्ट्रेट स्तर की अलग से जांच अनिवार्य है. इसकी रिपोर्ट सीधे सरकार और आयोग को भेजी जाती है.

अगर जांच में पाया जाता है कि एनकाउंटर फर्जी था और पुलिस वालों ने बिना किसी खतरे के किसी को मार डाला, तो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने और उन्हें तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए जाते हैं.

सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक गाइडलाइन: PUCL केस

एनकाउंटर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम गाइडलाइन साल 2014 के 'पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य' केस में आई थी. इस फैसले में कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटरों पर लगाम लगाने के लिए 16 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए थे, जो आज भी पूरे देश के लिए कानून की तरह बाध्यकारी हैं. इसमें सबसे अहम बातें ये हैं:

जैसे ही किसी पुलिस मुठभेड़ में किसी की जान जाए, उसी वक्त एक FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच तुरंत शुरू हो.

मृतक के परिवार को तुरंत सूचना देने, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने और मामले की सूचना NHRC को देने का प्रावधान भी इसी फैसले में किया गया.

अगर जांच में पता चलता है कि एनकाउंटर फर्जी था और पुलिस ने किसी को बिना वजह मारा, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों पर हत्या का केस चलाया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए.

एक और हालिया फैसले 'आरिफ मोहम्मद यासीन ज्वाद्देर बनाम असम राज्य' में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इन PUCL गाइडलाइनों का पालन किसी पीड़ित के शिकायत करने की शर्त पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जैसे ही कोई पुलिस मुठभेड़ में मौत हो, यह प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जानी चाहिए.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की गाइडलाइन क्या कहती है?

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से पहले ही 2010 में NHRC ने एनकाउंटर किलिंग के मामलों के लिए बेहद सख्त गाइडलाइन जारी कर दी थीं. इसके मुताबिक, जब भी कोई पुलिस एनकाउंटर होता है, तो इसकी सूचना तुरंत आयोग को दी जानी चाहिए. अगर सूचना देने में 48 घंटे से भी ज्यादा की देरी होती है, तो मान लिया जाता है कि पुलिस ने कुछ छुपाने की कोशिश की है.

NHRC ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि हर एनकाउंटर केस में पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक बोर्ड से कराया जाए और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए. इतना ही नहीं, आयोग ने कहा कि एनकाउंटर की जांच में पुलिस वालों को पूरी कार्रवाई का विवरण, खुफिया जानकारी का स्रोत और हथियार चलाने की मजबूरी साबित करनी होगी. अगर कोई पुलिस अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे नौकरी से निलंबित करने और उस पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की जाती है.

सरकार और पुलिस मैनुअल की गाइडलाइन में क्या है?

केंद्र सरकार ने भी एनकाउंटरों पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को कई बार एडवाइजरी भेजी है. गृह मंत्रालय ने 2010 में सभी राज्यों को साफ निर्देश दिया था कि हर पुलिस मुठभेड़ की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और फर्जी एनकाउंटर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. हर राज्य का अपना पुलिस मैनुअल होता है, जो यह तय करता है कि अधिकारी कब और कितना बल प्रयोग कर सकते हैं.

भारत में कितने एनकाउंटर होते हैं और कितनी बढ़ोतरी हुई है?

इसका जवाब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों में छिपा है. NCRB हर साल 'पुलिस फायरिंग के कारण हुई मौतों' का डेटा जारी करता है, जो एनकाउंटरों की तस्वीर साफ करता है. NCRB के मुताबिक, 2017-18 में पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की संख्या करीब 120 से 140 के बीच थी. इसके बाद यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया. 2020 में पुलिस फायरिंग में 171 मौतें दर्ज की गईं, 2021 में यह संख्या बढ़कर 181 हो गई और 2022 में यह आंकड़ा 192 तक पहुंच गया.

राज्यों की बात करें तो इस सूची में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां सबसे ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं. इसके बाद असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों का नंबर आता है. पिछले पांच-छह सालों में पुलिस एनकाउंटरों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी के पीछे एक तरफ जहां संगठित अपराध और गैंगवार के खिलाफ पुलिस की आक्रामक कार्रवाई को वजह बताया जाता है. वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इनमें से कई मामले फर्जी एनकाउंटरों के हैं, जहां आरोपियों को बिना न्यायिक प्रक्रिया के ही मौत के घाट उतार दिया गया.