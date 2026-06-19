Explained: भारत के कानून में 'एनकाउंटर' नहीं! फिर क्यों और कैसे अपराधियों को निपटा देती पुलिस?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: भारत के कानून में 'एनकाउंटर' शब्द नहीं! फिर कैसे अपराधियों को निपटा देती पुलिस, गोली चलाने के नियम क्या?

Explained: भारत के कानून में 'एनकाउंटर' शब्द नहीं! फिर कैसे अपराधियों को निपटा देती पुलिस, गोली चलाने के नियम क्या?

Police Encounter: यह मामला एक ऐसी पतली रेखा पर चलता है जिसके एक तरफ पुलिस की अपनी और समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ एक नागरिक के जीवन के अधिकार और विधि के शासन की रक्षा का दायित्व.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 19 Jun 2026 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

'एनकाउंटर' सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है- पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर खून से लथपथ एक शरीर. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कानून में 'एनकाउंटर' या 'एनकाउंटर किलिंग' जैसा कोई शब्द ही नहीं है? न तो इंडियन पीनल कोड में, न ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता में और न ही अब लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में. यह एक बोलचाल का शब्द है, जिसकी असल कानूनी जड़ें पुलिस के आत्मरक्षा के अधिकार और गिरफ्तारी की शक्तियों में छिपी हैं. आखिर कब पुलिस गोली चला सकती है, एनकाउंटर के बाद क्या-क्या प्रक्रिया होती है और देश में एनकाउंटरों के आंकड़ों में कितना इजाफा हुआ है...

पुलिस को एनकाउंटर यानी गोली चलाने का अधिकार कब मिलता है?

पुलिस को गोली चलाने का सबसे बुनियादी अधिकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 से 44 में दिए गए 'राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस' से निकलता है. ये धाराएं हर नागरिक को यह हक देती हैं कि अगर उसकी खुद की या किसी दूसरे की जान को तुरंत खतरा हो, तो वह हमलावर को जान से भी मार सकता है. बशर्ते यह तब हो जब खतरा बहुत ज्यादा हो और बचने का कोई रास्ता न हो.

दूसरा सबसे अहम प्रावधान गिरफ्तारी से जुड़ा है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 43 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध का आरोपी है और वह गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध करता है या भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसे रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा सकती है. यहां तक कि गंभीर स्थिति में हथियार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

इसी तरह, पुलिस अधिनियम और विभिन्न राज्यों के पुलिस मैनुअल में भी साफ लिखा होता है कि भीड़ को कंट्रोल करने या किसी ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए जिसने हत्या, डकैती या आतंकवाद जैसा जघन्य अपराध किया हो और जो खुद जानलेवा हमला कर रहा हो, पुलिस हथियार का इस्तेमाल कर सकती है.

उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल का पैरा 119 यह अधिकार देता है कि भागते हुए हत्या के आरोपी को रोकने के लिए अगर कोई और उपाय न हो तो गोली चलाई जा सकती है. पुलिस का हथियार चलाने का अधिकार तीन परिस्थितियों में बनता है:

  1. खुद की या दूसरों की सुरक्षा के लिए
  2. गंभीर अपराध के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए
  3. बेकाबू भीड़ को हिंसा करने से रोकने के लिए

एनकाउंटर के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

अगर किसी पुलिस मुठभेड़ में कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो कानून और सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई प्रक्रियाएं तुरंत लागू हो जाती हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गोली चलाना सही था या यह एक फर्जी एनकाउंटर था.

  • सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि जिस थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है, वहां के पुलिस अधिकारी को बिना एक मिनट गंवाए इसकी पूरी जानकारी नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लिखित में देनी होती है.
  • इसके तुरंत बाद घटना की एक FIR दर्ज की जाती है, जिसमें एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता होते हैं और मृतक को आरोपी बनाया जाता है.
  • सबसे अहम कड़ी है मृतक के शव का पोस्टमार्टम. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, पोस्टमार्टम किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का एक पैनल करता है और इसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाना अनिवार्य है.
  • इस वीडियो को सीलबंद करके अदालत में सुरक्षित रखा जाता है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके.
  • इसके अलावा एनकाउंटर वाली जगह की फोरेंसिक जांच, खोखे और छर्रे इकट्ठा करना और पुलिसकर्मियों के हथियारों की फॉरेंसिक जांच अनिवार्य रूप से की जाती है.

साथ ही, एनकाउंटर की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच शुरू होती है. यह जांच या तो राज्य की CID या क्राइम ब्रांच करती है, या फिर गंभीर मामलों में इसे SIT को सौंप दिया जाता है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के निर्देशों के मुताबिक, ऐसे हर मामले में एक मजिस्ट्रेट स्तर की अलग से जांच अनिवार्य है. इसकी रिपोर्ट सीधे सरकार और आयोग को भेजी जाती है.

अगर जांच में पाया जाता है कि एनकाउंटर फर्जी था और पुलिस वालों ने बिना किसी खतरे के किसी को मार डाला, तो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने और उन्हें तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए जाते हैं.

सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक गाइडलाइन: PUCL केस

एनकाउंटर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम गाइडलाइन साल 2014 के 'पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य' केस में आई थी. इस फैसले में कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटरों पर लगाम लगाने के लिए 16 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए थे, जो आज भी पूरे देश के लिए कानून की तरह बाध्यकारी हैं. इसमें सबसे अहम बातें ये हैं:

  • जैसे ही किसी पुलिस मुठभेड़ में किसी की जान जाए, उसी वक्त एक FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच तुरंत शुरू हो.
  • मृतक के परिवार को तुरंत सूचना देने, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने और मामले की सूचना NHRC को देने का प्रावधान भी इसी फैसले में किया गया.
  • अगर जांच में पता चलता है कि एनकाउंटर फर्जी था और पुलिस ने किसी को बिना वजह मारा, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों पर हत्या का केस चलाया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए.

एक और हालिया फैसले 'आरिफ मोहम्मद यासीन ज्वाद्देर बनाम असम राज्य' में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इन PUCL गाइडलाइनों का पालन किसी पीड़ित के शिकायत करने की शर्त पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जैसे ही कोई पुलिस मुठभेड़ में मौत हो, यह प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जानी चाहिए.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की गाइडलाइन क्या कहती है?

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से पहले ही 2010 में NHRC ने एनकाउंटर किलिंग के मामलों के लिए बेहद सख्त गाइडलाइन जारी कर दी थीं. इसके मुताबिक, जब भी कोई पुलिस एनकाउंटर होता है, तो इसकी सूचना तुरंत आयोग को दी जानी चाहिए. अगर सूचना देने में 48 घंटे से भी ज्यादा की देरी होती है, तो मान लिया जाता है कि पुलिस ने कुछ छुपाने की कोशिश की है.

NHRC ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि हर एनकाउंटर केस में पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक बोर्ड से कराया जाए और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए. इतना ही नहीं, आयोग ने कहा कि एनकाउंटर की जांच में पुलिस वालों को पूरी कार्रवाई का विवरण, खुफिया जानकारी का स्रोत और हथियार चलाने की मजबूरी साबित करनी होगी. अगर कोई पुलिस अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे नौकरी से निलंबित करने और उस पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की जाती है.

सरकार और पुलिस मैनुअल की गाइडलाइन में क्या है?

केंद्र सरकार ने भी एनकाउंटरों पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को कई बार एडवाइजरी भेजी है. गृह मंत्रालय ने 2010 में सभी राज्यों को साफ निर्देश दिया था कि हर पुलिस मुठभेड़ की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और फर्जी एनकाउंटर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. हर राज्य का अपना पुलिस मैनुअल होता है, जो यह तय करता है कि अधिकारी कब और कितना बल प्रयोग कर सकते हैं.

भारत में कितने एनकाउंटर होते हैं और कितनी बढ़ोतरी हुई है?

इसका जवाब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों में छिपा है. NCRB हर साल 'पुलिस फायरिंग के कारण हुई मौतों' का डेटा जारी करता है, जो एनकाउंटरों की तस्वीर साफ करता है. NCRB के मुताबिक, 2017-18 में पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की संख्या करीब 120 से 140 के बीच थी. इसके बाद यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया. 2020 में पुलिस फायरिंग में 171 मौतें दर्ज की गईं, 2021 में यह संख्या बढ़कर 181 हो गई और 2022 में यह आंकड़ा 192 तक पहुंच गया.

राज्यों की बात करें तो इस सूची में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां सबसे ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं. इसके बाद असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों का नंबर आता है. पिछले पांच-छह सालों में पुलिस एनकाउंटरों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी के पीछे एक तरफ जहां संगठित अपराध और गैंगवार के खिलाफ पुलिस की आक्रामक कार्रवाई को वजह बताया जाता है. वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इनमें से कई मामले फर्जी एनकाउंटरों के हैं, जहां आरोपियों को बिना न्यायिक प्रक्रिया के ही मौत के घाट उतार दिया गया.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
FIR Encounter NCRB Police Encounter SIT   Crime Report UP Police CRIME SUPREME COURT CID 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: भारत के कानून में 'एनकाउंटर' शब्द नहीं! फिर कैसे अपराधियों को निपटा देती पुलिस, गोली चलाने के नियम क्या?
Explained: भारत के कानून में 'एनकाउंटर' नहीं! फिर क्यों और कैसे अपराधियों को निपटा देती पुलिस?
इंडिया
Monsoon Tracker: कहां है मानसून? कहीं बाढ़ जैसे हालात: दिल्ली तप रही, मुंबई ने बचाकर रखा पानी, राहत मिलेगी कब तक?
कहां है मानसून? कहीं बाढ़ जैसे हालात: दिल्ली तप रही, मुंबई ने बचाकर रखा पानी, राहत मिलेगी कब तक?
इंडिया
बिहार-झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक..., अगले 7 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल? IMD का जानें अलर्ट
बिहार-झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक..., अगले 7 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल? IMD का जानें अलर्ट
इंडिया
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घंटेभर में मरम्मत का काम पूरा, छत से पानी टपकने का Video आया था सामने
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घंटेभर में मरम्मत का काम पूरा, छत से पानी टपकने का Video आया था सामने
Advertisement

वीडियोज

Nissan Tekton SUV: Patrol जैसा लुक, लेकिन Hybrid मिलेगा या नहीं? #nissan #tekton #autolive
US-Iran Peace Deal: ईरान-यूएस डील पर संकट! इजरायल-हिजबुल्ला विलेन? Explained |ABPLIVE
MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
बिहार
सपा में टूट की अटकलों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'अखिलेश यादव की अपनी पार्टी पर पकड़...'
सपा में टूट की अटकलों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'अखिलेश यादव की अपनी पार्टी पर पकड़...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
फ़ुटबॉल
गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल
गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल
विश्व
चीन के जिस लैब में बना था कोरोना वायरस, यूएस साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग? अब तक का बड़ा खुलासा
चीन के जिस लैब में बना था कोरोना वायरस, US साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग? अब तक का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नृपेंद्र मिश्रा का सबसे बड़ा बयान, कहा- ये डाका है...
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नृपेंद्र मिश्रा का सबसे बड़ा बयान, कहा- ये डाका है...
इंडिया
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget