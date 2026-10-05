सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2026 को साफ कर दिया कि उसने फॉर्म 6 में किसी भी तरह के बदलाव को मंजूरी नहीं दी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, 'किसी भी तरह का मॉडिफाइड फॉर्म 6 हमने अप्रूव नहीं किया है. यह साफ है, जब रिकॉर्ड सामने आएगा, तो हम देखना चाहेंगे कि इसे किसने बदला.' सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड मांगा है और कहा कि अगर पाया गया कि फैसले बिना सर्वसम्मति के लिए गए, तो रद्द कर देंगे. बवाल सिर्फ फॉर्म 6 पर ही नहीं, फॉर्म 7 पर भी है. तो जानते हैं कि आखिर ये दोनों फॉर्म हैं क्या...

सुप्रीम कोर्ट के बयान ने चुनाव आयोग के दावे को सीधे चुनौती दी है. चुनाव आयोग ने कहा था कि फॉर्म 6 में जोड़ा गया बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने 'बरकरार' रखा है.

तो फॉर्म 6 और 7 आखिर हैं क्या?

चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा रखने के लिए दो अहम हथियार हैं- फॉर्म 6 और फॉर्म 7. दोनों 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत आते हैं.

फॉर्म 6: इसे कोई भी नागरिक नया वोटर बनने के लिए भरता है. पहली बार वोट बनवाने वाले या जो किसी और जगह से शिफ्ट होकर आए हैं, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरते हैं. इसे आप नए वोटर के लिए 'एंट्री पास' कह सकते हैं. इसमें आवेदक की निजी जानकारी, उम्र का प्रमाण, निवास का प्रमाण और नागरिकता से जुड़ी घोषणाएं देनी होती हैं.

इसे कोई भी नागरिक नया वोटर बनने के लिए भरता है. पहली बार वोट बनवाने वाले या जो किसी और जगह से शिफ्ट होकर आए हैं, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरते हैं. इसे आप नए वोटर के लिए 'एंट्री पास' कह सकते हैं. इसमें आवेदक की निजी जानकारी, उम्र का प्रमाण, निवास का प्रमाण और नागरिकता से जुड़ी घोषणाएं देनी होती हैं. फॉर्म 7: इसे कोई भी वोटर किसी और का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के लिए भरता है. अगर किसी को लगता है कि किसी शख्स का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में है तो वो फॉर्म 7 भरकर उसका नाम हटवाने की मांग कर सकता है. इसमें तीन तरह के विकल्प होते हैं. अपना नाम खुद हटाना, किसी और के नाम पर आपत्ति जताना और किसी नए नाम के जुड़ने पर आपत्ति दर्ज कराना . जब कोई फॉर्म 7 भरता है, तो संबंधित अधिकारी फील्ड वेरिफिकेशन करता है, जरूरत पड़ने पर सुनवाई होती है और फिर फैसला लिया जाता है .

तो विवाद कहां से शुरू हो गया?

पूरा बवाल स्पेशल इंटेंसिव रिव्यूजन (SIR) से शुरू हुआ. यह चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट को दोबारा वेरिफाई किया जाता है. डेड, डुप्लीकेट और शिफ्टेड वोटर्स के नाम हटाए जाते हैं. इस बीच विवाद की तीन बड़ी वजहें हैं:

फॉर्म 6 में बदलाव: SIR के दौरान ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ दी गई, जिसमें आवेदक को यह बताना पड़ता था कि उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पहले किसी SIR वोटर लिस्ट में था या नहीं. विपक्ष का आरोप है कि यह घोषणा संसद की मंजूरी के बिना जोड़ी गई, जो कानूनी रूप से गलत है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर किसने TCS को यह बदलाव करने का आदेश दिया. चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने भी इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी और इसे 'अनधिकृत' बताया था. बाद में चुनाव आयोग ने उन राज्यों में यह घोषणा हटा दी, जहां SIR पूरा हो चुका है, लेकिन जहां अभी चल रहा है, वहां यह अभी भी बरकरार है.

SIR के दौरान ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ दी गई, जिसमें आवेदक को यह बताना पड़ता था कि उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पहले किसी SIR वोटर लिस्ट में था या नहीं. विपक्ष का आरोप है कि यह घोषणा संसद की मंजूरी के बिना जोड़ी गई, जो कानूनी रूप से गलत है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर किसने TCS को यह बदलाव करने का आदेश दिया. चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने भी इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी और इसे 'अनधिकृत' बताया था. बाद में चुनाव आयोग ने उन राज्यों में यह घोषणा हटा दी, जहां SIR पूरा हो चुका है, लेकिन जहां अभी चल रहा है, वहां यह अभी भी बरकरार है. फॉर्म 7 का दुरुपयोग: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि 15 लाख वोटरों को हटाने की साजिश के तहत प्री-प्रिंटेड फॉर्म 7 बांटे जा रहे हैं. इनमें ज्यादातर मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है. 28 सितंबर 2026 तक कर्नाटक में 4,000 से ज्यादा फॉर्म 7 भरे गए, जिनमें से 1,363 फॉर्म सिर्फ 10 वोटरों की तरफ से थे. तेलंगाना में भी 29,000 से ज्यादा फॉर्म 7 दाखिल हुए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया गया. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि BJP और संघ परिवार के कार्यकर्ता फॉर्म 7 भरकर मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि 15 लाख वोटरों को हटाने की साजिश के तहत प्री-प्रिंटेड फॉर्म 7 बांटे जा रहे हैं. इनमें ज्यादातर मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है. 28 सितंबर 2026 तक कर्नाटक में 4,000 से ज्यादा फॉर्म 7 भरे गए, जिनमें से 1,363 फॉर्म सिर्फ 10 वोटरों की तरफ से थे. तेलंगाना में भी 29,000 से ज्यादा फॉर्म 7 दाखिल हुए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया गया. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि BJP और संघ परिवार के कार्यकर्ता फॉर्म 7 भरकर मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं. गोवा का मामला: एक परिवार ने पता बदलने के लिए फॉर्म 8 भरा था, लेकिन सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से उनका फॉर्म 8 प्रोसेस नहीं हुआ और उन्हें फॉर्म 6 भरने को कहा गया, यानी नए वोटर की तरह रजिस्टर करने के लिए. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई और कहा कि सॉफ्टवेयर कानून से ऊपर नहीं हो सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होने लगे तो फॉर्म 6, 7 और 8 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा.

सवाल: चुनाव आयोग को यह बदलाव करने का अधिकार किसने दिया?

जवाब: फॉर्म 6 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत आता है. इस रूल में बदलाव सिर्फ केंद्र सरकार, यानी लॉ मिनिस्ट्री ही कर सकती है. चुनाव आयोग अपने आप से इसमें बदलाव नहीं कर सकता. फिर सवाल यह उठा कि बिना कानून बदले सॉफ्टवेयर में यह बदलाव कैसे कर दिया गया?

चुनाव आयोग के अंदर ही बगावत

इस बदलाव के खिलाफ चुनाव आयोग के अंदर ही दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 14 बार आपत्ति जताई थी. दोनों चुनाव आयुक्तों का कहना था कि यह बदलाव बिना विधिक प्रक्रिया के किया गया है. इससे Gen Z जैसे नए वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है.

कांग्रेस, TMC, सपा और आप जैसे विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी.

सवाल: क्या चुनाव आयोग ने अपनी ही प्रक्रिया तोड़ी है?

जवाब: हां, दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति यही थी कि यह बदलाव बिना उनकी जानकारी और मंजूरी के किया गया. चुनाव आयोग ने पहले दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव को बरकरार रखा है, लेकिन CJI ने सीधे कहा- 'हमने ऐसा कुछ अप्रूव नहीं किया.'

विपक्ष का सवाल: TCS को किसने कहा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ऑनलाइन फॉर्म 6 में बदलाव 'गैरकानूनी' तरीके से किया गया और उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग में किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को यह बदलाव करने का आदेश दिया.

राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या TCS को इस बदलाव के लिए दबाव डाला गया. हालांकि, इस पर कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया.

फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल

सिर्फ फॉर्म 6 ही नहीं, फॉर्म 7 भी विवादों में है. कर्नाटक में आरोप लगे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 भरकर मुस्लिम, दलित और आदिवासी वोटर्स के नाम हटवाने की कोशिश की. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक ही परिवार के 30 लोगों के नाम हटवाने के लिए प्री-प्रिंटेड फॉर्म 7 भरे गए.

सवाल: क्या फॉर्म 7 का इस्तेमाल वोटर्स को डराने के लिए हो रहा है?

जवाब: कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता फॉर्म 7 का मिसयूज करके माइनॉरिटी, दलित और ST वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं.

तो अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड मांगा है. CJI ने कहा कि अगर पाया गया कि फैसले बिना सर्वसम्मति के लिए गए, तो कोर्ट उन्हें रद्द कर सकता है. फिलहाल, चुनाव आयोग ने SIR पूरा हो चुके राज्यों में फॉर्म 6 से एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन हटा दिया है.

क्या इससे विवाद खत्म हो गया?

नहीं. विपक्ष का कहना है कि जो लोग मॉडिफाइड फॉर्म 6 के कारण बाहर हो गए, उन्हें फिर से मौका मिलने की स्थिति साफ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह देखना चाहेगा कि फॉर्म 6 को किसने बदला.

फॉर्म 6 और 7 वोटर लिस्ट को साफ रखने के औजार हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल पर बराबर सवाल उठ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसने फॉर्म 6 में बदलाव को मंजूरी नहीं दी. अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है. वह कोर्ट को रिकॉर्ड सौंपे और यह साफ करे कि बदलाव किसने किया और क्यों किया.